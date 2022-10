Pronóstico del tiempo: cómo sigue la semana

Lunes: sigue el viento fresco

Comienza una jornada en la que seremos dominados por el viento este en todas las franjas horarias. A la mañana el viento desde el río jugará a nuestro favor aportando aire fresco pero no frío para que la mínima no caiga más de la cuenta y el mercurio largue desde 12ºC en una mañana que donde el viento leve no permitirá apreciar esa gentileza térmica. El amanecer mostraría cielo apenas nublado, el resto del día arrimará más cobertura nubosa e intensificará más las rachas de aire lo que desanimará al termómetro que se recortaría en 20ºC. El cierre del día redobla la apuesta con el viento, ahora con ráfagas que pueden sacudir puertas y ventanas y con el mercurio cerrando en 14ºC.

Martes: otro día ventoso

Enésimo día de viento este en el estuario. Se espera por un amanecer con mínima fresca pero no fría, con 12ºC de piso térmico. Se estima viento leve a moderado y cielo parcialmente nublado. La tarde tendrá mejores cuotas de sol con el mercurio llegando hasta 21ºC de máxima. Se prevé otro día algo ventoso que no permita apreciar del todo la temperatura. La noche cierra con agradables 16ºC.

Miércoles: probabilidad de lluvias aisladas

El miércoles tendrá viento más templado arribando desde el noreste y más cobertura nubosa y se notará desde temprano con el termómetro largando desde 14ºC. Se espera que el día vaya desmejorando progresivamente hasta llegar a una tarde nublado con máxima de 21ºC. Hacia el atardecer rotará levemente la veleta para marcar sudeste y anunciar una débil entrada de aire frío que podría presentarse con algunas lluvias aisladas. Se abre después de mucho tiempo una ventana de inestabilidad y a pesar que puede complicar la tarde y noche, esperemos tener buenos acumulados, de todas formas los modelos de simulación nos dejan bajas expectativas, todos dicen que llueve muy poco o directamente nada.

Jueves: el mercurio no repunta

La mañana del jueves apenas quedará afectada por el pasaje de aire frío con una mínima de 13ºC. Seguiremos conservando mucha nubosidad hasta el mediodía, después se estima cielo parcialmente nublado. Se espera viento suave del sudoeste que no amedrentaría al termómetro, si el sol acompaña podríamos aspirar a una máxima de 22ºC. La noche cerraría con 16ºC y con el retiro de la nubosidad para dejarnos una noche con cielo mayormente despejado y viento leve del sudeste.

Viernes: ráfagas frías todo el día

El viernes recobre la estabilidad e intensifica el viento que traerá ráfagas desde el sur durante todo el día. Se espera por una mañana con cielo limpio con 13ºC de mínima aunque la percepción podría ser más baja para los que queden expuestos al chiflete. Quedará por delante una jornada con cielo despejado con el sol intentando revertir el efecto de la circulación de aire frío y empujando el mercurio hasta 22ºC. La noche cierra estable, con un poco más de nubosidad y bastante ventosa.

Borrador del fin de semana

El sábado mantendrá la circulación de aire frío en una jornada con mucha nubosidad, viento leve y una mínima que caerá hasta 9ºC. La tarde mostraría cielo mayormente nublado y una máxima de 20ºC. La jornada parece moldearse ligeramente inestable con baja probabilidad de precipitaciones. El domingo repite las variable con viento fresco y mucho nubarrones con baja probabilidad de lluvias y una máxima de 19ºC.

Eso es todo, amigos. Pareciera que la primavera no despega pero se mueve en temperaturas estadísticamente acordes para la época, quizás un poco avara en las máximas pero sin mostrar pasajes fríos. Suena mala onda pero cruzamos los dedos para que llueva desde el atardecer del miércoles y nos ayude a revertir la seca. Por lo demás no es una semana con eventos atmosféricos relevantes, sin caídas abruptas del termómetro ni descensos de aire caliente que nos lleven a tardes pre veraniegas. Esperemos que las próximas actualizaciones traigan mejores noticias para el próximo sábado y domingo.

Tengan todos una gran semana

@JopoAngeli