Pronóstico del tiempo: cómo viene la semana

Lunes: madrugada inestable

Comienza otra jornada de calor en la ciudad con una madrugada inestable y el cielo cargado de nubarrones, por lo que alguna lluvia cortita antes del amanecer no estaría fuera de libreto. Rápidamente se correrán los cúmulos garantizando una buena cuota de Sol mucho antes del mediodía. La mañana transcurre con viento norte y la llegada de aire caliente matinal empujará el termómetro hacia una tarde de calor. Promediando el día, gira la veleta y anuncia así la llegada de aire un poco más fresco desde el este, pero no logra intimidar al termómetro que vuelve a picar alto como los últimos días, pudiendo superar cómodamente los 31°C para poner en fila una nueva jornada veraniega en el estuario. La noche clausura con cielo algo nublado y 25°C, siguiendo la tónica de noches templadas.

Martes: otro día de calor

El verano sigue vigente con otro día de alta temperatura. Ya avisa desde la salida del Sol con 23°C dando cuenta de que vamos desde una mañana templada rumbo a otra tarde calurosa. Llega aire caliente desde el noreste y aprovecha la poca nubosidad para apuntalar nuevamente al mercurio con una máxima estimada en 31°C. Hacia el atardecer, vuelve a ingresar viento fresco desde el río para atenuar la temperatura nocturna en un cierre con 25°C.

Miércoles: el verano no se rinde

El calor vuelve a anexar otra jornada a la hilera de días veraniegos con un miércoles con viento del noreste y pleno Sol. Se estima un amanecer con cielo despejado y 22°C de salida, lo que haría escalar el mercurio hasta los 30°C. Una nueva rotación de viento vespertina nos salva de una tarde muy calurosa aunque el termómetro sobrepasaría de todas formas los 30°C. Sigue la estabilidad y el cielo mayormente limpio.

Jueves: tarde muy calurosa

El jueves copia las variables de días anteriores con viento caliente por la mañana y aire más fresco por la tarde y noche. Sigue el pleno Sol en la Ciudad y las altas temperaturas en otra jornada calurosa, con el termómetro superando los 32°C. La noche conserva el cielo mayormente despejado, en un cierre incómodo con 27°C. Será un día robado a principios de enero. Esperemos que la humedad nos haga precio y no dispare la sensación térmica.

Viernes: afloja un poquito

Por primera vez en toda la semana, una jornada comenzará con viento del sur, pero no representará un ingreso significativo de aire frío. De hecho, la veleta rotará rápidamente antes del mediodía para anunciar la llegada de aire desde el este. No alcanzará para un recambio parcial de nuestra columna atmosférica, pero calmará un poco al mercurio que bajará algunos escalones con respecto a las tardes anteriores. Se estima una máxima vespertina de 30°C y una noche con 25°C, sin estimación de precipitaciones para los que quieran salir.

Borrador del fin de semana

Los primeros garabatos del próximo finde traen buenas noticias para el #TeamVerano. Sigue el calor para el sábado sin llegar a valores incómodos, con probables 30°C y cielo algo nublado. El domingo podría hacer las delicias de la hinchada veraniega, con cielo despejado y máxima de 32°C.

Estadísticas de marzo:

Máxima media: 26,8°C

Mínima media: 18°C

Máxima absoluta: 7 de marzo de 1952 con 37,9°C

Mínima absoluta: 30 de marzo de 1964 con 2,8°C

Precipitación media mensual: 134,1 mm

Marzo más lluvioso: 1900 con 544,7 mm

Marzo más seco: 1911 con 2,2 mm

Día más lluvioso: 23 de marzo de 1987 con 109 mm

Día más ventoso: 7 de marzo de 1977 con 88 km/h

A principios del mes de marzo el Sol sale a las 6:40 y se pone a las 19:30. A fin de mes, amanece a las 7:05 y la puesta es a las 18:49.

Eso es todo amigos. Sigue el calor en Buenos Aires durante la primera mitad de marzo, pero a diferencia del pleno verano, las mínimas son un poco más bajas y eso es toda una diferencia a la hora de sobrellevar jornadas calurosas. No hay estimación de precipitaciones para toda la semana. Además, a pesar de no alcanzar valores extremos, se vienen varios días térmicamente molestos para todos los laburantes. Todavía no se vislumbra una importante entrada de aire frío en el horizonte por lo que el verano intentará quedarse varios días más.

Tengan todos una gran semana.

@JopoAngeli