Pronóstico del tiempo: cómo viene la semana

Lunes: mañana fría suburbana

Comienza la semana con una amanecer donde el viento del sudoeste y el cielo despejado moldearán un inicio de jornada bastante fresco, con 8°C de mínima, por suerte con poco viento de superficie como para no llevar la sensación térmica más abajo. En el sector suburbano el mercurio largará desde los 6°C como para devolvernos al invierno por algunas horas. Lamentablemente para los friolento no será la única mañana de la semana con estas características. No quedará otra que volverse con el abrigo en la mano para muchos, el cielo limpio dejará que el sol revierta la situación para un rebote térmico que lleve la máxima hasta los 21°C en una tarde a pleno sol, con baja humedad y casi sin viento. La noche cierra con 14°C y la vuelta del viento norte al estuario.

Martes: repunta la mínima

La circulación de aire templado durante toda la madrugada marcará un progreso en la mínima con el mercurio iniciando la cuenta en 12°C en la ciudad y 9°C en el conurbano, toda una diferencia con el día anterior. Se estima otro día estable, con cielo despejado y viento norte soplando moderadamente como para seguir apuntalando la remontada térmica que llevará al termómetro a superar cómodamente los 22°C. La noche se proyecta muy agradable, hasta como para sacarle una manta a la cama, con 17°C.

Miércoles: se nubla otra vez

Se acaba la oferta de cielo despejado con el arribo de un frente frío a media mañana. La mínima ni se entera con el mercurio largando desde los 13°C con los últimos soplos desde el noroeste, luego rota la veleta antes del mediodía para darle paso al viento sur. La circulación de aire frío y la nubosidad desanimarán al termómetro que se recortará en 19°C. A pesar del sobrevuelo de algunas nubes cargadas, no hay previsión de precipitaciones. Hacia la noche se intensificará el viento con un marcado descenso de temperatura.

Jueves: una nueva mañana fría

Seguirá soplando el viento frío para configurar un amanecer con matices invernales con el termómetro largando desde los 7°C en la capital y uno menos en el Gran Buenos Aires. Hacia el mediodía el viento del sur desiste para cesar de arrimar aire fresco aunque el cielo mayormente nublado no permitirá una notoria recuperación vespertina por lo que la máxima seguirá retrocediendo, esta vez recortándose en 18°C. Será otro día con mucho nubarrón pero sin estimación de lluvias.

Viernes: se cierra el cielo por varios días

El viernes inaugura un segmento de 72 horas de viento desde el cuadrante este lo que se traducirá en varios días con cielo mayormente nublado. La mínima volverá a levantar largando desde los 10°C y la máxima apenas podrá recuperarse en un día sin sol ni viento templado con el termómetro llegando a 19°C como máximo esfuerzo. No habrá viento caliente que empuje al mercurio pero tampoco aire frío que lo haga retroceder, por lo que la nubosidad cuidará la temperatura nocturna en 16°C, en una noche estable para los que quieran salir.

Borrador del fin de semana

Se van moldeando dos jornadas con mucha nubosidad por el aporte de viento desde el río. Se estiman dos días de acotada amplitud térmica, con máxima de 21°C, con cielo mayormente nublado. Alguna llovizna el domingo no desentonaría, desde ya quienes tengan planes para este fin de semana deberán estar atentos a las actualizaciones de los próximos días.

Estadística climática de octubre

Máxima media: 23,1°C

Mínima media: 13,5°C

Máxima histórica: 27 de octubre de 2014 con 35,6 °C

Mínima histórica: 2 de octubre de 1911 con -2 °C

Precipitación media mensual: 119 mm

Mes más lluvioso: octubre de 1967 con 367,1 mm

Mes más seco: octubre de 1916 con 4,1 mm

Día más lluvioso: 28 de octubre de 2014 con 132 mm

Eso es todo, amigos y amigas. Algunas irrupciones de aire frío nos devolverán a algunos amaneceres que tendrán matices invernales. Claro que una mínima de 7°C no representa ni por asomo una fría mañana del mes de julio, además amanece una hora y media mas temprano que en pleno invierno por lo que la temperatura se recupera ya a media mañana y se puede caminar bajo el sol mucho antes. La gran diferencia estará a la tarde, aún con viento frío y sin sol el mercurio logrará escalar hasta los 19°C mostrando una clara diferencia con el período invernal. Disfruten del cielo despejado de hoy y mañana, la promoción no será válida a partir de mitad de semana.

Tengan todos una gran semana

@JopoAngeli