Pronóstico del tiempo: cómo viene la semana

Lunes: empieza el “mini veranito”

Comienza una semana signada por las altas temperaturas, tampoco nos vamos hacia un escenario de calor molesto pero se vienen varias tardes de remera. Se estima para hoy un amanecer muy agradable, con cielo algo nublado y un piso térmico de 19°C. Sigue llegando aire caliente desde el noroeste que empujará al mercurio hasta los 27°C para redondear una jornada de muy buenas condiciones meteorológicas. La noche cierra con un poco más de nubosidad y el termómetro descendiendo hasta 22°C.

Martes: sigue el calor suave

Para mañana se esperan variables muy parecidas a las de hoy. Seguirá el viento templado advectando hasta el estuario lo que nos garantiza otra jornada cálida. Se estima cielo parcialmente nublado y otra tarde térmicamente muy agradable con una máxima de 27°C. No hay estimación de lluvias.

Miércoles: memorias del verano

Para el miércoles se intensifica la llegada de aire caliente, ahora desde el norte y conformando un día más ventoso. También se espera mucha más nubosidad, ya desde temprano tendremos cielo parcialmente cubierto para llegar a una tarde con cobertura nubosa casi completa. Seguiremos sin recambio de aire por lo que al mercurio no le costaría estirarse hasta los 28°C vespertinos para hacer delirar a toda la afición veraniega. Puede llamar la atención los 24°C nocturnos para una noche templada después de mucho tiempo.

Jueves: la última tarde veraniega

El jueves representará el último día de hilera de tardes cálidas. No se detiene el viento norte que ahora traerá más nubosidad alta para dejarnos casi todo el día sin sol. El calor que bajará será tremendo pudiendo llegar a una máxima rozando los 29°C como para alegrar a los friolentos. Hacia el final del día se acaba el reinado del aire cálido y después de varias jornadas vuelve a rotar la veleta anunciando la llegada de aire frío. Algunos modelos colocan la inestabilidad al atardecer, otros marcan lluvias recién a la medianoche pero el jueves irá desmejorando y es posible que cierre con precipitaciones.

Viernes: tormentas vespertinas

El viernes estará signado por la probabilidad de precipitaciones durante todo el día. La mañana puede comenzar con lluvias débiles hasta pasar a un escenario vespertino de tormentas intermitentes. Parece ser el día a evitar para hacer tareas que demanden estar por la calle. Hacia la tarde comienzan a sentirse las ráfagas frías y el termómetro se desploma hasta 22°C dando por terminado el segmento de “mini veranito”. La noche parece mostrar una atenuación de los eventos o hasta el cese definitivo de la lluvia.

Borrador del fin de semana

La inestabilidad del viernes puede solapar la mañana del sábado donde alguna lluvia débil no desentonaría. Después, se corren los nubarrones para dejarnos una tarde con cielo parcialmente nublado con 22°C. El domingo se va armando lentamente con excelentes condiciones meteorológicas con cielo despejado y 23°C por la tarde.

Estadísticas de abril:

Temperatura media: 18,1°C

Máxima media: 23,0°C

Mínima media: 13,3°C

Media mensual más alta: 21,4°C en 2018

Media mensual más baja: 14,2°C en 1934

Mínima absoluta: -2,3 °C, el 26 de abril de 1922 (que locura)

Máxima absoluta: 38,3 °C, el 11 de abril de 2018

Precipitación media: 93 mm

Abril mas lluvioso: 1959 con 404.8 mm

Abril más seco: 1968 con 5 mm

Día de abril más lluvioso: 1 de abril de 2013 con 159 mm (al otro día otra tormenta enlutaba a La Plata con 392 mm en cuatro horas)

Día más ventoso: 16 de abril de 1990 con viento sostenido de 111 km/h

Eso es todo, amigos. Buenas noticias para los nostálgicos del calor. Y no será golondrina de un solo verano, se vienen cuatro días en fila para un comienzo de semana que tranquilamente podría encajar en febrero. A pesar que las máximas se lleven el centro de atención, las mínimas harán lo suyo, siete días atrás amanecíamos con 13°C, ahora tendremos mínimas de 20°C, la diferencia se notará mucho más en el conurbano. La verdadera misión del otoño es no adelantar el frío y con esta semana supera su objetivo. Las máximas de 28°C harán delirar a los fundamentalistas del período estival y al mismo tiempo no llegarán a ofuscar al #TeamInvierno que sabe que este desacato térmico tiene fecha de vencimiento para el próximo viernes.

Tengan todos una gran semana

@JopoAngeli