Pronóstico del tiempo: cómo viene la semana

Lunes: repunta la mínima

Comienza el lunes con un amanecer que muestra una significativa recuperación térmica con respecto a los 5°C de mínima del domingo. El termómetro abre la cuenta desde los 8°C, uno menos en el conurbano, en lo que será la mañana más fría de toda la semana por lo que queda claro de movida que estaremos lejos del frío intenso matinal por varias jornadas. Se espera un día con muy poco sol, con viento fresco del este llegando desde el río sin ráfagas por lo que el mercurio no podrá aspirar a mucho más que 15°C vespertinos. La segunda mitad del lunes puede mostrar un sobrevuelo de nubarrones amenazantes, desde el atardecer el ambiente se vuelve inestable con baja probabilidad de precipitaciones aisladas, alguna llovizna cortita y puntual cerrando el día no estaría fuera de libreto. La nubosidad y el viento del este prevalecen hasta la medianoche y cuidan la temperatura que casi no cae con el correr de las horas en un cierre con 14°C.

Martes: siguen los nubarrones

Sigue el manto de nubes cubriendo el cielo rioplatense y ahora se sumará la llegada de aire templado desde el noreste para configurar una mañana fresca, pero lejos del frío hostil con 13°C de mínima. El martes mantiene las variables del día anterior con mucho cúmulo bajo cargado que podría dejar algún goteo aislado por la tarde. Se estima un día con poco viento con el mercurio escalando hasta los 17°C vespertinos, nuevamente la inestabilidad plantea una acotada amplitud térmica que se traduce en una noche térmicamente agradable con 15°C en el cierre como para dormir con la estufa apagada.

Miércoles: al borde de las lloviznas

El miércoles anexará otro casillero a la hilera de días inestables. Se estima otra mañana sin sol pero sin frío, las nubes cuidarán la temperatura durante la madrugada para ofrecer 14°C de mínima, toda una gentileza de fines de otoño. A diferencia de los días anteriores, la posibilidad de precipitaciones será más alta aunque, según las simulaciones, lo que puede llover es poco y nada. No se deje amedrentar por el ícono de chaparrones en el pronóstico extendido. Seguirá el viento del noreste aportando aire templado por lo que el termómetro continuará con su lento pero sostenido ascenso para moldear una tarde con 18°C, donde alguna llovizna no desentonaría. Será otro jornada donde no caerá la temperatura nocturna en un irreconocible cierre con 17°C.

Jueves: vuelve el sol

Con el invierno a la vuelta de la esquina lo del jueves será una verdadera ganga térmica. Se espera un amanecer con 15°C de piso térmico en una mañana muy agradable con viento leve desde el este, con el transcurso del día rota completamente la veleta para anunciar la llegada de aire frío y seco de forma leve desde el sudoeste que limpiará nuestro cielo para marcar la vuelta del sol después de varios días. Ahora sí, Febo empuja al mercurio que se animaría a una tarde templada para dar un batacazo de 20°C por la tarde. No habrá lugar para que festejen los friolentos, antes de que caiga el sol se intensificará el viento frío para provocar un desplome nocturno de la temperatura.

Viernes: tarde de calor suave

El viernes recuperará el viento templado rápidamente pero no podrá evitar un retroceso en la mínima con un amanecer de 11°C con cielo ligeramente nublado. Llegará aire caliente desde el noroeste que en dupla con el sol volverán a envalentonar al mercurio que iría por los 19°C de máxima para configurar una tarde muy agradable. La noche se encuentra a salvo en un cierre estable con cielo parcialmente nublado y 16°C. Cerca de la medianoche el viento se intensifica con ráfagas de aire caliente que se mantendrán durante toda la madrugada augurando un comienzo de fin de semana lejos del frío.

Borrador del fin de semana

El sábado conservaría el viento noroeste durante todo el día con cielo mayormente despejado. Después de un fresco amanecer con 12°C el termómetro comenzaría una carrera que puede dejarlo cerca de los 21°C vespertinos. El domingo repetiría la fórmula para que algunos empiecen a hablar del “veranito de San Juan”.

Eso es todo, amigos y amigas. Más allá del amanecer frío de hoy se viene una semana que, en líneas generales, tomará distancia de las bajas temperaturas. Se pude mantener la estufa apagada la mayoría de los días y a partir del martes no hará falta echar mano a bufandas, gorros de lana y guantes. Todo parece indicar que el otoño se retirará habiendo cumplido su misión de no adelantar el frío intenso. Ahora bien, la agradable temperatura matinal la pagaremos con varios días sin sol, se vienen varias jornadas grises con permanente amenaza de llovizna como para dejar en claro que el otoño pelea hasta el final.

Tengan todos una gran semana

