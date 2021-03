Pronóstico del tiempo: cómo viene la semana

Lunes: mañana inestable

Bienvenidos a una semana térmicamente muy cómoda a pesar de su pésima carta de presentación, lluvias matinales hasta con lugar para alguna tormenta aislada que podría representar que muchos lleguen mojados al laburo. Así se estrena el lunes con la primera parte del día con inestabilidad. El aire frío no se sostiene mucho, el viento rota al este rápidamente , el sol recupera su lugar al mediodía, por lo que la tarde podría ser soleada así que no se olvide el paraguas en el trabajo. Los nubarrones no logran amedrentar al termómetro que se animaría a una máxima de 28°C. El día cierra con cielo algo nublado y 24°C.

Martes: sol y calor suave

El martes se muestra muy amable combinando cielo despejado con máximas mas bajas por un reingreso de aire frío. La veleta retomará lentamente el cuadrante este hasta el final del día por lo que no tendremos descenso de aire caliente. Eso se traduce en un día de mucho sol sin calor molesto. Se estiman 27°C vespertinos moldeando una jornada térmicamente muy agradable. La noche conserva la buenas condiciones meteorológicas con 23°C y cielo algo nublado.

Miércoles: últimas funciones del verano

El miércoles ofrecerá uno de los últimos shows veraniegos con otra tarde de calor pera ya completamente diferenciados de cualquier valor fuerte. Esta es la parte del verano que nadie discute, cuando el termómetro no se hace el loco, cuando se puede dormir, con máximas que no rompen el techo de los 30°C. Hacia la tarde el mercurio se estirará hasta 29°C en una las últimas expresiones veraniegas ya en el final de la temporada. Sueño de una noche de verano con 24°C, conservando los cierres templados.

Jueves: otra tarde de calor

Aunque con mucho menos sol el jueves ofrecerá una nueva tarde calurosa para la nostálgica afición veraniega que ya se conforma con máximas sub 30°C. Siguen los amaneceres agradables de 20°C, pero a diferencia de las últimas mañanas tendremos el regreso de la nubosidad, ya desde temprano. Vuelve el viento norte que ayuda a que el termómetro se atreva a otra tarde estival con una plusmarca de 29°C. Hacia la noche entra viento desde el este para que baje la temperatura nocturna en un cierre de 22°C.

Viernes: calma chicha

Sigue la paz atmosférica en el río de la Plata, ahora con una leve atenuación de la temperatura. Se incrementa el manto de nubes y ya no habrá sol empujando al mercurio. Tampoco se espera viento caliente, todo lo contrario, llegará un débil soplo fresco desde el sudeste por lo que la máxima se recortaría en 27°C en una tarde de calor cómodo, que se puede disfrutar. La noche conserva la estabilidad sin ningún capricho atmosférico para los que quieran salir.

Borrador del fin de semana

El verano no se rinde con dos jornadas nubosas con alternancia de viento templado desde el noreste y más fresco desde el río. Se estiman 28°C para un sábado con sol intermitente y un domingo con cielo parcialmente nublado que salta la vara alta que le dejó la pasada tarde dominical. No guarden la pileta.

Alertas para hoy:

El lunes presentará algunas porciones del centro del país expuestas a fuertes vientos y algunas tormentas. Máxima inestabilidad para el este mendocino y alerta amarillo por vientos intensos con ráfagas para San Luis, La Pampa y el sur de la provincia de Buenos Aires afectando las ciudades de Bahía Blanca, Carmen de Patagones y en Rio Negro, Viedma y San Antonio Oeste.

Eso es todo amigos. Como ya mencioné antes, estamos en el desenlace del periodo estival lo que representa el lado mas amable del verano junto a los primeros días de diciembre, cuando las máximas todavía se soportan. El #TeamVerano tendrá sus últimas tardes de calor sin fastidiar al #TeamInvierno que no ve con desagrado temperaturas que no superen los 30°C. Seguimos exentos de una significativa entrada de aire frío que inaugure el otoño por lo que se viene otra semana de ese calor que, lejos de incomodar, se puede disfrutar.

Ojalá hoy las lluvias esquiven la ciudad o se desarmen en el camino, todos lleguen secos al trabajo y no se complique llevar a los chicos a la escuela. Tengan todos una gran semana.

@JopoAngeli