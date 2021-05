Pronóstico del tiempo: cómo viene la semana

Lunes: la vuelta del viento frío

Comienza el lunes con el regreso del viento sur al estuario. No será como la semana pasada que se sostuvo durante cuatro días, esta vez se estiman solo dos jornadas pero será suficiente como para moldear la primera mitad de esta semana con temperaturas más bajas. A pesar de la irrupción de este frente y del sobrevuelo de algunas nubes bajas cargadas, no se estiman precipitaciones. El mercurio toma nota de la rotación de veleta y desciende tres grados con respecto a la mínima del domingo largando desde 9°C con cielo parcialmente nublado. Se estima viento moderado en superficie por lo que podríamos tener una sensación térmica un poco más baja, cuando salgan de casa sepan que no solo esperan por ustedes bajas temperaturas sino también un chiflete frío que puede empeorar las cosas. Se prevé un día de sol intermitente con algunas ráfagas frías por la tarde que recortarán la máxima en 18°C. Hacia la noche se atenúa el viento en un cierre con 13°C y cielo parcialmente nublado.

Martes: mañana invernal en el GBA

Para mañana se sentirá el efecto de la circulación de tanto aire frío del día anterior. El amanecer será algo más frío pero con con viento mucho más suave estimándose 8°C de salida en el área metropolitana y 5°C en los últimos cordones del conurbano. El martes marca el comienzo de una hilera de muchas horas con cielo limpio que se traducirán en varios días de marcada amplitud térmica. Lo bueno será que desde temprano se podrá caminar bajo el sol como para mitigar el frío matinal. La tarde se proyecta soleada con poco viento con el mercurio escalando hasta los 17°C, será la máxima más baja de toda la semana que dará paso a la noche más fresca en un cierre con 12°C.

Miércoles: otro amanecer frío

El miércoles marcará el final del aire frío con una nueva rotación de veleta hacia el mediodía. Se estima otro amanecer con baja temperatura con 7°C para capital y 5°C para el conurbano, por suerte con muy poco viento. Habrá que ver si tener nuestra masa de aire quieta no promueve algunas neblinas o bancos de niebla en el sector suburbano. El cielo despejado, responsable en parte del frío al amanecer, se redime facilitando la recuperación térmica en otra tarde de sol con el termómetro marcando 18°C. Hacia la noche se intensifica el viento norte y empieza el arribo de aire templado a la ciudad que se anuncia con un delgado manto de nubosidad alta.

Jueves: repunta la temperatura

Con la rotación de viento y la vuelta de las nubes quedan atrás las mínimas bajas, ya el amanecer anuncia el cambio empezando la cuenta con 10°C, toda una diferencia con el día anterior. Se estima un día con viento leve sostenido desde el norte que junto al sol vespertino empujarán la máxima hasta 20°C como para dejar atrás el segmento frío de la semana. Las temperaturas nocturnas también se recuperan con 16°C hacia el final del día.

Viernes: tarde agradable

Sigue soplando viento débil desde el norte y sigue recuperándose la temperatura mínima. Ahora el comienzo del día se espera en 11°C, que si bien sigue siendo frío está muy lejos de un amanecer donde todos se queden tiritando en la parada del bondi. Se estima un día con poca nubosidad con muchos segmentos soleados y algunos tramos un poco mas nubosos. Se prevé otra tarde agradable con 20°C de máxima y otra noche lejos del frío con 16°C.

Borrador del fin de semana

El sábado y domingo propondrán viento del este lo que puede seguir favoreciendo la mínima que puede encontrar un piso en 12°C o más. No alentará a que siga subiendo la temperatura vespertina pero mantendrá los 20°C de máxima de las últimas tardes. No se estima inestabilidad más allá de la frondosa nubosidad.

Eso es todo, amigos y amigas. Se viene una semana sin precipitaciones, como no estamos en un déficit hídrico importante puede ser valorado positivamente, las cosas no están para volverse empapado en medio del frío y pescarse un resfrío. Recuerden que los primeros días serán los más frescos y que a partir del jueves el termómetro sube bastante. Se vienen días con mañanas que tendrán matices invernales pero conservando las tardes con registros otoñales por lo que los friolentos deben apagar la estufa antes del mediodía. Por lo demás, serán varios días sin caprichos atmosféricos.

Tengan todos una gran semana

