Pronóstico del tiempo: cómo viene la semana

Lunes: la vuelta con el abrigo al hombro

Comienza la mañana más fresca de toda la semana con 10°C de mínima como para que el otoño deje en claro que los amaneceres invernales quedan suspendidos hasta nuevo aviso. En el conurbano las mañanas frías todavía resisten esperándose cuatro grados menos. Por suerte, no habrá viento en superficie que exagere el frío aunque podría favorecer algunas neblinas suburbanas. Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado pero con generosos segmentos soleados como para apuntalar al mercurio mas allá de los 20°C. La noche cierra con 13°C y cielo algo nublado redondeando un día con buenas condiciones meteorológicas para los que tengan que moverse por la calle.

Martes: el invierno puede esperar

El martes conserva el viento en calma por lo que seguiremos expuestos a neblinas o bancos de niebla matinales. Si bien será una mañana fresca con 11°C que obligan a abrigarse, seguimos completamente diferenciados de las mañanas de pleno invierno. Esta promoción no es válida para el conurbano que aún así abre la cuenta con 7°C toda una ganga después de tutearse con el bajo cero días atrás. Se estima una jornada con un fino manto de nubes altas que le restará empuje al sol como para quedarse apenas por debajo de los 20°C. El día finaliza con cielo parcialmente nublado y 13°C como para no tener que prender la estufa en toda la noche.

Miércoles: repunta la mínima

Para el miércoles se espera viento este moderado desde temprano lo que inyectará humedad a nuestra columna atmosférica traduciéndose en más nubosidad. Sigue progresando el mercurio al amanecer, ahora con 12°C de mínima en la capital y 9°C en el Gran Buenos Aires. Las nubes y el aire fresco desde el río desanimarán un poco al termómetro que igual llegaría a marcar 18°C. La noche podría mostrar algunos nubarrones y cierta inestabilidad pero sin previsión de lluvias.

Jueves: nublado e inestable

Después de mucho tiempo, casi tres semanas, volveremos a tener una jornada inestable con probabilidad de precipitaciones. Se espera frondosa nubosidad en todos los niveles y eso mantendrá la temperatura nocturna durante toda la madrugada, lo que se traducirá en una mínima de 13°C o más. Se sentirá especialmente en la zona suburbana con los termómetros largando desde 11°C. Claro que la inestabilidad le pone un piso al mercurio pero también un techo con 18°C de máxima. Se pueden esperar algunas lloviznas intermitentes en varios pasajes del día. La noche marcaría 15°C redondeando un día de acotada amplitud térmica.

Viernes: siguen los nubarrones

Sigue la inestabilidad y el cielo nublado que volverán a promover un amanecer lejos del frío con 14°C de mínima. La mañana puede ofrecer algunas lloviznas aisladas, todavía los algoritmos no se ponen de acuerdo. La tarde conservará los nubarrones con el mercurio animándose a 18°C. Hacia la noche entrará viento frío del sudeste lo que podría favorecer algunas lluvias aisladas.

Borrador del fin de semana

El fin de semana tendrá viento sostenido desde el sudeste, la inestabilidad permanecerá en el estuario y alguna lluvia aislada no desentonaría. De todas formas no cancele ningún plan todavía, veremos que dicen en los próximos días las nuevas actualizaciones. El sábado no modifica la temperatura con 13°C de mínima y 19°C de máxima. El domingo podría presentar ráfagas durante la mañana limpiando el cielo hacia la tarde con un leve descenso del mercurio con respecto a las últimas máximas.

Eso es todo amigos y amigas. Si bien la diferencia no será tan notoria en el conurbano, los porteños podrán disfrutar de temperaturas matinales mucho más amables con respecto a los valores de la semana pasada. El otoño retoma el rumbo y nos mantiene lejos del frío invernal al amanecer. Sigue la oferta de tardes térmicamente agradables, solo falta ver que pasará con los nubarrones del jueves y viernes. Por lo demás, se vienen varias jornadas meteorológicamente muy tranquilas.

Tengan todos una gran semana

@JopoAngeli