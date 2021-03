Pronóstico del tiempo: cómo viene la semana

Lunes: mañana fría, noche inestable

Comienza la semana con una mañana fría en el estuario, con 13°C de salida en el área metropolitana y 10°C en el sector suburbano. Obviamente la etiquetamos como “fría” mirada desde el prisma post veraniego, con nuestro cuerpo sin aclimatarse del todo al nuevo escenario térmico, en pleno invierno un amanecer como el de hoy sería toda una gentileza. Será el único comienzo de jornada con estas características de toda la semana. No se espera mucho viento en superficie pero si llega a ser sorprendido por alguna racha fría en el conurbano puede pasarla mal si salió desabrigado. Se estima una mañana con cielo parcialmente nublado con viento del sudeste, luego rotando al este para incorporar un poco más de nubosidad. La tarde podría tener el cielo mayormente nublado con probabilidad de alguna lluvia aislada con el termómetro recortándose en 23°C. Puede que vea al lunes enunciado con ícono de lluvia en algún pronóstico del día pero sepa que se espera alguna lluvia puntual y localizada y que no refiere a precipitaciones continuas, así que no cancele ningún plan para hoy a pesar de la inestabilidad. Se espera un cierre con 19°C conservando la posibilidad de alguna precipitación esporádica.

Martes: vuelve el sol

Buenas noticias para los friolentos en un día que presentará temperaturas un poco más alta. La mañana puede conservar los nubarrones del día anterior que lentamente se irán retirando para que el sol haga su trabajo y empuje al mercurio a valores más altos. Se estiman 16°C al amanecer, toda una diferencia con el día anterior con viento leve desde el noreste. Luego queda una jornada por delante con buenas condiciones meteorológicas pudiendo alcanzar una tarde con cielo mayormente despejado y una máxima de 26°C. La noche mantiene el cielo limpio clausurando con 20°C.

Miércoles: tarde de sol y calor suave

Sigue el viento noreste arrimando aire templado y se nota ya desde temprano con un amanecer muy agradable con un piso térmico de 18°C. El miércoles mantiene la poca nubosidad garantizando otro día a pleno sol con una nueva rotación de veleta vespertina como para que tampoco el mercurio se haga el veraniego consiguiendo una máxima de 26°C. La noche se proyecta muy agradable con un cierre con cielo algo nublado y 21°C.

Jueves: inestable con probables tormentas

Para el jueves se espera la vuelta de las lluvias al estuario. Está vez no tendrán carácter aislado, la inestabilidad solapa todas las franjas horarias pudiéndose esperar lluvia débil pero continua dejándole la puerta abierta a algunas tormentas, especialmente en la primera mitad del día. Será la jornada a evitar para aquellos que tengan que hacer alguna actividad que demande andar por la calle varias horas. Como el primer tramo de las precipitaciones no está relacionado con entrada de aire frío el termómetro mantiene el ambiente templado de los últimos días pudiendo conseguir una temperatura punta de 25°C. Hacia el atardecer o la noche ingresa un frente desde el sudeste con ráfagas que favorecerán un descenso nocturno de la temperatura.

Viernes: la noche en duda

La circulación de aire frío de toda la madrugada mantiene el ambiente inestable donde podría haber lugar para alguna última lluvia antes del amanecer. Los modelos de simulación no se ponen de acuerdo con respecto a la previsión del viernes, algunas corridas cuentan que podría mantenerse el cielo nublado todo el día con probabilidad de lloviznas hasta las primeras horas de la tarde. Después se corren los nubarrones para pasar a un escenario de sol intermitente. Se esperan 16°C de salida pero estar expuesto al fuerte viento frío mientras se espera al bondi puede dar una percepción de la temperatura mucho más baja. Las rachas del sur se quedan todo el viernes configurando un ambiente mucho más fresco con el mercurio logrando 21°C como máximo esfuerzo. No se descartan lluvias nocturnas para los que quieran salir, hasta el momento la probabilidad es baja pero deberán abrigarse porque persistirá el viento frío en superficie.

Borrador del fin de semana

Al igual que el pasado fin de semana se repite la ecuación “mejor domingo que sábado”. El comienzo del fin de semana podría presentar un día ventoso, con poco sol y probabilidad de lluvias intermitentes hasta la tarde, la noche parece estar a salvo. Por contrapartida, la jornada dominical se empieza a moldear con mucho sol y una máxima de 20°C. Todavía hay divergencias sobre el comportamiento atmosférico del viernes en adelante así que no desesperen si tienen algún evento al aire libre para el fin de semana.

Eso es todo, amigos. El otoño se instala en la ciudad, más allá del frío matinal de hoy se espera que el termómetro se mantenga equidistante de los extremos sin mañanas extremadamente frías ni tardes de calor. Recuerden que la tarde de hoy, y especialmente la noche para los que vuelvan tarde, pueden presentar alguna precipitación aislada.

Tengan todos una gran semana

@JopoAngeli