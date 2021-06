Pronóstico del tiempo: cómo viene la semana

Lunes: la tarde más fría del año

Bienvenidos a una semana que mostrará diferentes semblantes meteorológicos con el correr de los días. Lo de hoy será un verdadero desafío para los laburantes a los que les toque patear la calle todo el día. Se espera una jornada brutalmente fría en Buenos Aires, con ráfagas heladas y probabilidad de chaparrones, todo un desafío para el cadete y los repartidores en bicicleta. La mañana se proyecta inestable, con 5°C en el área metropolitana y dos menos en el sector suburbano, la incidencia del viento fuerte puede llevar la sensación térmica a tutearse con el bajo cero. El amanecer será con cielo totalmente nublado, responsable de que la temperatura no haya caído aún más durante la madrugada, pero también será una variable determinante a la hora de que el termómetro no se recupere con el correr de las horas, restándole al lunes todo aporte solar. Si bien ya conocemos de sobra las mañanas con muy baja temperatura y aquellos que se levantan en el conurbano ya están adiestrados a los amaneceres helados, hoy desbloquearemos un nuevo nivel de frío con las máximas recortadas en solo un dígito cuando promediando el día consigamos solo 9°C como plusmarca. Si le agregamos un recalculo rápido por efecto de las ráfagas la temperatura punta del día de hoy en la vía pública puede ser menor a 7°C, lo que se traduce como demasiado frío para una tarde. En lo personal no estoy a favor de esa cultura de no mandar a los chicos al colegio porque llueve, a menos que se caiga el cielo torrencialmente o que estemos ante un escenario de emergencia meteorológica, pero hoy justificaría a quien decida no exponer a las blancas palomitas a ráfagas antárticas de hasta 70 km/h. Hacia la noche expiran las chances de lluvia, pero se intensifica el viento en un cierre muy frío con 6°C-.

Martes: bajo cero suburbano

La mañana del martes será la más fría de toda la hilera con 4°C en Buenos Aires y 2°C en el conurbano, si bien se atenúa el efecto de las ráfagas, persiste el viento en superficie que podría darnos otro amanecer de muy baja sensación térmica con bajo cero suburbano. Lentamente, se irá calmando el viento y se correrán las nubes con la esperanza de tener algunas cuotas de sol intermitente que nos ayude a sobrellevar otra jornada muy fría. El termómetro dará unos pasos con respecto al día anterior intentando alcanzar una máxima de 11°C. Más allá del cielo mayormente nublado en varios pasajes del martes, no se esperan precipitaciones.

Miércoles: afloja el viento

El miércoles traerá mejores noticias ya con el viento totalmente calmo durante el amanecer y la rotación de veleta a media mañana anuncian la llegada de aire templado al estuario de la mano del viento norte. El amanecer será igual de frío, con 4°C de salida aunque sin el recalculo de la sensación térmica. Se estima una jornada con cielo parcialmente nublado pero con tramos de sol un poco mas generosos que pueden apuntalar el mercurio hasta los 13°C vespertinos.

Jueves: repunta el termómetro

El jueves marca la salida del segmento de bajas temperaturas con una tímida recuperación térmica en las mínimas con 6°C de piso térmico. Sigue soplando viento templado que puede dar una percepción más fría durante la mañana pero será el responsable de que el termómetro pueda escalar hasta los 15°C promediando el día. Se estima una jornada sin nubes bajas ni medias, solo un fino manto de cirrus en las alturas para un día con mucha más luminosidad que los anteriores. La noche aprovecha la oferta del viento norte cerrando la cuenta en 12°C.

Viernes: la vuelta de las tardes agradables

El viernes repite los parámetros del días anterior aunque con menos viento. Seguirá la recuperación matinal con 7°C de mínima y sin viento en superficie configurando el amanecer térmicamente menos hostil de la semana. Seguirá la recuperación térmica con una tarde completamente lejana al frío con el mercurio cruzando la traza de 17°C, toda una diferencia con los registro de comienzos de semana.

Borrador del fin de semana

El sábado y el domingo no tendrán irrupciones de aire frío por lo que podríamos esperar que los valores térmicos se mantengan a salvo. Se estima cielo parcialmente nublado para ambos días, con cierta inestabilidad en la jornada dominical

Eso es todo, amigos. Habrá que sacarse de encima este lunes muy frío, si bien el termómetro se recuperará muy lentamente ya mañana no contaremos con las ráfagas ni con la probabilidad de chaparrones. Abríguense mucho para enfrentar un lunes que representará un verdadero desafío para los laburantes de a pie.

Tengan todos una gran semana

