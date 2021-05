Pronóstico del tiempo: cómo viene la semana

Lunes: chiflete al amanecer

Comienza una semana que marcará una recuperación térmica con respecto al fin de semana pero que no logrará conformar a los friolentos con las máximas de 22°C de días atrás. El lunes será una buena muestra de lo que se viene en un amanecer con 8°C en la ciudad, tres escalones más arriba que la fría mañana del domingo. Los laburantes suburbanos la tendrán más difícil con 6°C pero lejos de los 2°C de ayer. El problema será la exposición al viento, por más que el mercurio cuente lo que quiera estar expuesto a las ráfagas puede dar una percepción muy fría en la mañana. Prepárese para esperar el bondi a merced de un chiflete hostil, abríguese pensando en eso. Se estima una jornada con cielo parcialmente nublado pero sin nubes bajas. Soplará viento templado del noroeste para apuntalar el termómetro hasta los 19°C y no dejar más rastros del pulso polar. La noche cierra con 12°C, cielo mayormente nublado y viento del noroeste como para augurar que casi no se pierda temperatura durante la madrugada.

Martes: repunta la mínima

El amanecer del martes aprovecharía la gentileza de la noche anterior y empezaría la cuenta en 11°C metropolitanos y 8°C en el conurbano, como avisando desde temprano que el mercurio promete superarse con respecto al lunes. Se estima cielo nublado y viento moderado que todavía nos obligará al recalculo de sensación térmica. Ahora sí ingresan los cúmulos bajos bien cargados con baja probabilidad de lluvias por la tarde. El aire caliente sigue empujando a la máxima, aunque ya sin la ayuda del sol por lo que solo se coloca en 18°C, buena oferta por ser comienzo de junio. Hacia el final del día el termómetro se recuesta en 13°C y se puede ir a dormir con la estufa apagada.

Miércoles: vuelve el viento frío

El miércoles traerá la vuelta del viento sur, no se mantendrá mucho tiempo pero igual le cortará la racha al termómetro. Persistirá el cielo nublado y el viento moderado en un amanecer con 10°C de piso térmico. El mercurio ya no cuenta con el viento norte ni con el sol por lo que solo logrará 16°C vespertinos como máximo esfuerzo. La noche cierra con cielo parcialmente nublado y 11°C.

Jueves: se corren las nubes

La novedad del jueves será la ausencia de viento en superficie. Se calma el anemómetro y la masa de aire quieta puede dar una percepción de un amanecer menos frío aunque en realidad estaríamos en 7°C, bastante menos que el día anterior. Aunque de manera intermitente, volverá el sol al estuario. Hacia la tarde la veleta marca norte anunciando un arribo de aire caliente que no llegará a respaldar la máxima, que se proyecta en 17°C, pero si logrará sostener la temperatura nocturna en un cierre con 13°C.

Viernes: noche inestable

El viernes conserva el viento caliente como para sostener la mínima en 10°C. Arrimará aire templado y húmedo lo que se traducirá en la vuelta del cielo mayormente nublado. La tarde aspira a 18°C pero la lupa estará puesta en el final del día cuando el viento rote y una nueva irrupción de aire frío nos pueda dejar algunas precipitaciones aisladas. En las primeras simulaciones llueve poco y nada, veremos que dicen las actualizaciones

Borrador del fin de semana

El sábado persistiría con el viento frío que limpia gran parte del cielo dejando un día con sol pero más fresco con mínima de 10°C y máxima de 17°C. El domingo tendría viento frío pero mucho más leve, con cielo despejado y una agradable tarde de 18°C.

Estadística de junio

Máxima media: 16,6°C

Mínima media: 8,3°C

Máxima histórica absoluta: 4 de junio de 1951 con 28,5 °C

Mínima histórica absoluta: 14 de junio de 1967 con -5,3 °C

Media mensual de lluvia: 62,6 mm

Mes mas lluvioso: junio de 2019 con 179,4 mm

Mes más seco: junio de 1987 con 0,2 mm

Día más lluvioso: 14 de junio de 1972 con 76,9 mm

Viento medio mensual: 8 km/h

Día más ventoso: 8 de junio de 1973 con 81 km/h

Algunos años se produce en junio un importante descenso de aire caliente que eleva las máximas varios días por encima de los 20°C. A esto se lo conoce popularmente como “veranito de San Juan”

Eso es todo amigos. A partir del martes será invierno para la comunidad meteorológica pero esperaremos la inauguración oficial con el solsticio, que justo cae el 21. Lo cierto es que ya tenemos al invierno a la vuelta de la esquina y esperemos que nos haga precio, la cosa no está como para estar a merced de olas polares. En estos días por suerte no habrá frío extremo que nos deje amaneceres con heladas y bajo cero en el conurbano.

Tengan todos una gran semana

