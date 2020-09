Pronóstico del tiempo: cómo viene la semana

Crédito: Pixabay

Lunes con mañana fría y máxima de 18°C. Leve ascenso de temperatura con el correr de los días. No hay estimación de lluvia para toda la semana.

Lunes: el invierno no se rinde

Comienza la mañana más fría de la semana, una de las últimas expresiones netamente invernales que nos quedan, si es del #TeamInvierno disfrútela como si fuera la última, si es parte de la hinchada veraniega, resista que queda poco. El mercurio larga desde 6°C en la madrugada porteña, un par de escalones mas abajo en el sector suburbano, con poco viento por suerte para no llevar la sensación térmica al subsuelo. Continúa el viento frío que en dupla con el cielo despejado configuran una salida del sol robada al mes de julio, claro que Febo asoma una hora antes permitiendo que la mínima no caiga tanto, que el rebote de temperatura se dé más temprano y que mucho antes ya se pueda caminar bajo el sol. Una vez que se recupere el mercurio queda por delante una jornada de excelentes condiciones meteorológicas en un lunes con cielo despejado de punta a punta, el viento frío persiste hasta el atardecer recortando el termómetro en 18°C. Es un día de marcada amplitud térmica y quizás no quede otra que abrigarse mucho a la mañana y volverse con la campera en la mano. Antes de la noche rota la veleta y empieza a llegar aire más templado al estuario.

Martes: otra mañana fresca

Otro día con cielo despejado al amanecer lo que se traduce en un nuevo comienzo frío, ahora bajo viento norte lo que le da un leve empujoncito como para separarse del lunes con un estimado de 8°C. Es otra jornada sin sobresaltos atmosféricos, se acaba la oferta de cielo limpio con la llegada de nubosidad media y alta que opacan un poco la tarde. La máxima se estima en 19°C siguiendo con la tónica de mañanas invernales y tardes templadas. Nueva rotación de veleta al atardecer, ahora el viento viene desde el este inyectando más humedad y aportando mucha mas nubosidad a la bóveda celeste. El termómetro cierra con 13°C nocturnos en una noche fresca pero lejos de tener que prender la estufa.

Miércoles: vuelve el cielo despejado

Sigue progresando el mercurio matinal, ahora el miércoles ofrece 9°C de salida con viento en calma para alegría de los que tengan que salir temprano sin tener que lidiar con viento en contra. Se vuelve a limpiar el cielo conservando algunas pocas nubes altas que no afectarán la luminosidad. La tarde también se anima a un poquito más marcando 20°C de máxima en otra jornada de marcada amplitud térmica. La noche no se queda atrás del repunte térmico con 15°C en el cierre.

Jueves: ensayo de primavera

El jueves abre con un importante descenso de aire caliente como antesala de un verdadero simulacro de primavera. El amanecer es bastante más ventoso, con 11°C que pueden sentirse más frescos por el chiflete. El cielo despejado y el viento norte ofrecen un verdadero concierto térmico, ya desde media mañana comienza la carrera del mercurio hacia una tarde de calor suave con el termómetro superando cómodamente los 23°C. Será la jornada mas templada de toda la tira donde también sobrasale la estimación de 18°C nocturnos, como para dormir con la ventana abierta.

Viernes: tarde con viento frío

Se proyecta la mañana mas agradable de toda la semana con 13°C de arranque, donde seguimos conservando el cielo despejado. Sigue el viento norte durante la primer parte del día y justo cuando parecía que se venía otra tarde de calor un giro de veleta desbarata todo los planes de una nueva jornada primaveral. Pasado el medio día vuelve a entrar aire frío que no traerá inestabilidad pero desanimará al termómetro que igual llega a valores templados alcanzando los 21°C. De todas formas aquellos que tengan que estar en la calle a merced del viento frío tendrán una percepción bastante más fría de la temperatura.

Que tengan una gran semana. Nos vemos el jueves.

