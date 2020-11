Pronóstico del tiempo: cómo viene la semana

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de noviembre de 2020 • 03:00

Lunes: el saco al hombro

Comienza una semana sin sobresaltos meteorológicos en el estuario. Toda la circulación de aire frío del domingo se traduce en un amanecer algo fresco en Buenos Aires, con el mercurio bajando hasta 13°C en el sector suburbano. El lunes revierte el viento sur del día anterior y ofrece viento del este, el cual ya no frena el termómetro y le permite al mercurio animarse a 27°C vespertinos contando con la ayuda del sol en una jornada con poca nubosidad. Será un día de marcada amplitud térmica y puede que ande con el saco al hombro desde el mediodía. La noche cierra con 21°C y se prenden los primeros ventiladores en algunos dormitorios porteños.

Martes: otra tarde de sol

El martes ofrece viento en calma en una agradable mañana con 15°C de piso térmico. Será otro día con poca nubosidad donde caminar al sol puede dar una percepción de mucho calor. El termómetro se recorta en 26°C sumando otra tarde a esta hilera de máximas calurosas, pero lejos de las temperaturas incómodas, con el sol jugando sus últimos partidos para nosotros, falta poco para empezar a tener que lidiar con el horno porteño. Será la última jornada con cielo limpio.

Miércoles: tarde inestable

El miércoles tiene su suerte echada al impacto de aire frío que tendremos por la tarde. El amanecer muestra 16°C en una mañana que irá de despejada a mayormente nublada en pocas horas. Los modelos no se ponen de acuerdo y no todos pronostican lluvia, pero se pueden esperar algunas lloviznas aisladas. Como la entrada del frente frío es al atardecer, esto le permite al mercurio superar los 26°C.

Jueves: sol intermitente

Los nubarrones se quedan en el cielo porteño y toda la nubosidad se verá fortificada por el viento del este que arriba húmedo y algo fresco. A pesar del manto de cúmulus y stratus, no hay previsión de lluvias. El termómetro no tiene sol ni viento a favor, y logra 24°C como máximo esfuerzo. Siguen las noches templadas que nos dejan dormir con 20°C y la ventana abierta.

Viernes: pura primavera

El viernes cierra toda la fila con otra jornada sin caprichos meteorológicos para todo aquel que tenga que moverse por la calle o para cualquier actividad que demande falta de lluvias. El día abre con 16°C y cielo parcialmente nublado, la jornada tendrá viento norte promoviendo otra tarde de calor agradable con el termómetro logrando una máxima de 26°C. Buenas condiciones meteorológicas para los que quieran salir por la noche

Borrador del fin de semana

Agarramos el catalejo y nos subimos a lo mas alto del barco, ese lugar con un nombre tan particular, y miramos hacia el horizonte buscando alguna pista para el fin de semana. Parece verse un sábado estable, con cielo algo nublado y una tarde pre veraniega de 28°C. Los primeros garabatos del domingo parecen contar de una jornada de pileta con cielo despejado y una tarde de 29°C.

Para hoy se esperan lluvias en el norte argentino y, por como están las cosas, es una buena noticia. Hay probabilidad de tormentas aisladas para el NEA, Salta, Jujuy, Tucumán y el litoral. No se esperan grandes acumulados ni tiempo severo. No será un día de calor fuerte en el centro y norte del país, donde las máximas no superarán los 30°C. En el extremo sur del territorio argentino vuelve la sensación térmica bajo cero en una mañana con ráfagas de hasta 70 km/h y una máxima de 11°C.

Eso es todo, seguimos sin sobresaltos atmosféricos en el estuario con máximas primaverales que todavía no nos sofocan ni nos hacen prender el aire acondicionado, así que no hay necesidad de adelantar el verano.

@JopoAngeli

