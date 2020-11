Pronóstico del tiempo: cómo viene la semana

Fuente: Archivo

Lunes: otro ensayo estival

Buenas condiciones meteorológicas para todos aquellos que quieran aprovechar el último día de este fin de semana largo. Sigue el descenso de aire caliente en el estuario, después de los casi 30°C de ayer el lunes se anota en la saga de tardes preveraniegas buscando superar la marca dominical en otra jornada con mucho sol. La mañana abre algo ventosa, con un piso térmico de 20°C, cielo algo nublado y humedad moderada. Hacia la tarde, menos viento y menos nubes para moldear una jornada ideal para los que quieran planificar actividad al aire libre. Cerramos el día con 24°C en una de las noches más templadas desde el inicio de la primavera y ya no nos sobra nada térmicamente a la hora de irnos al sobre. Algunos ventiladores podrían prenderse en la medianoche porteña.

Martes: viento y lloviznas

El martes es un verdadero dilema meteorológico en un día que ofrece las últimas horas de viento caliente para pasar a una débil intromisión de aire frío. La mañana sigue cautiva del aire templado que baja desde el noreste y se nota con 22°C al amanecer, una mínima alta aunque no incómoda todavía. El mercurio rebota a media mañana y empieza su carrera rumbo a los 31°C vespertinos, en una tarde que presenta diferentes interpretaciones de los modelos meteorológicos. Todo estará atado al horario de entrada del frente, si es más temprano a lo inicialmente estimado se desbarata la idea de una tarde de calor intenso para pasar a un escenario más tranquilo. Si el frente se cuelga en el camino y llega al atardecer, tendremos una tarde veraniega. De todas formas los pulsos fríos le van a bajar el copete al termómetro, la diferencia no se sentirá de inmediato a menos que muchos salgan del trabajo y queden expuestos al viento sureño en la vuelta a casa. También hay divergencias en cuanto a las consecuencias de esta colisión de masas térmicamente tan diferentes, hay simulaciones que van desde la llovizna intermitente hasta alguna tormenta aislada. Cada corrida entrega acumulados cada vez mas pobres y parece que lo que puede precipitar es poco y nada, así que no suspendan ninguna actividad pero lo cierto es que el martes puede llover a partir de la tarde y que estar inmersos en una columna tan calurosa puede fortificar cualquier lluvia medio pelo y animar a cualquier tímido nubarrón que sobrevuele la ciudad. La buena noticia es que baja la temperatura nocturna, hasta podríamos tener algunas ráfagas de viento frío sacudiendo puertas y ventanas cerrando el día.

Miércoles: se limpia a la tarde

Vuelve a girar la veleta y se acaba la breve circulación de aire frío para dar paso nuevamente al viento noreste. Se prevé una mañana inestable, con probabilidad de lluvias aisladas, con el cielo completamente nublado y cargado. La mínima vuelve a moderarse con 19°C de salida, la mañana transcurre bajo la permanente amenaza de precipitaciones, habrá que mirar el cielo antes de salir de casa y puede que llevar un paraguas pague la apuesta. Los nubarrones se corren a media tarde, hasta entonces estaremos expuestos a algún chaparrón cortito. Se estiman 26°C de temperatura punta, a la noche vuelven las estrellas al firmamento porteño y la veleta rota otra vez al sur en un agradable cierre de 21°C.

Jueves: se calma el mercurio

Vuelve a soplar aire frío en la ciudad, de manera leve por la mañana, en un amanecer con 18°C de piso térmico. El viento del sur no solo se queda todo el día sino que se intensifica con el correr de las horas. También arriba frondosa nubosidad al estuario y una jornada sin sol ni viento templado no puede aspirar térmicamente a mucho recortándose el mercurio en 25°C vespertinos, o menos. A pesar del intenso tránsito de nubes no hay previsión de lluvias y pareciera ser la jornada atmosféricamente más tranquila de toda la tira. El día cierra con 19°C en una noche muy agradable.

Viernes: noche inestable

El viernes proyecta cielo parcialmente nublado con algunos tramos mas nubosos y otros pasajes más soleados. La veleta canta este para augurar un día sin complicaciones térmicas, con 20°C de salida y con el termómetro rematando en 27°C vespertinos. La tarde puede mostrar algunos pasajes de cielo despejado en una jornada muy agradable que cierra con cielo nublándose progresivamente. La medianoche puede proyectarse inestable pero sin amenaza de lluvia hasta el momento para los que quieran salir.

Borrador del fin de semana

Si bien estamos meteorológicamente muy distantes, los primeros albores del sábado ya hablan de una mañana nubosa y de una noche inestable. Aquellos que tengan planes para la medianoche tendrán que ir chequeando cada actualización en la semana. El domingo parece que tiene todas las de perder con una mañana de lluvia débil pero sostenida que podría incluso, solapar toda la tarde. La máxima para el sábado por ahora es de 28°C, un par de grados menos para la jornada dominical.

Tengan todos una gran semana.

