Pronóstico del tiempo: cómo viene la semana

Lunes: caluroso pero no sofocante

Comienza una semana meteorológicamente muy tranquila sin sobresaltos térmicos, considerando que estamos a mitad de diciembre no es un logro menor. Para graficarlo en números, hoy será la tarde mas calurosa de toda la tira con una máxima de 31°C. Tendremos un amanecer templado con 22°C de salida con cielo mayormente despejado que se conservará limpio durante todo el día. No intente mirar el eclipse tentado por el cielo limpio a menos que quiera freír sus retinas. Será el único día con viento caliente sostenido, primero llegando desde el oeste y luego advectando desde el norte para configurar una tarde de calor, pero lejos de cualquier percepción sofocante. La noche cierra con 25°C y nos podemos arreglar solo con el ventilador.

Martes: inestable a la mañana

El martes ofrece una nueva entrada de aire frío desde muy temprano que podría traducirse en un cielo completamente techado por nubarrones bien cargados donde alguna llovizna débil no estaría fuera de libreto. Varios modelos no pronostican lluvia y los que auguran precipitaciones arrojan acumulados menores a dos milímetros, así que no se deje amedrentar por el ícono de chaparrones. Se estima un día sin sol con viento moderado del sudeste como para atar al termómetro que no llegaría a superar los 29°C, hasta podría quedar algunos escalones más abajo en una tarde térmicamente idílica. Hacia la noche se intensifica el viento con ráfagas frías en un cierre con 22°C, como para dormir sin problemas.

Miércoles: lejos del calor fuerte

Una mañana muy cómoda con 18°C de piso térmico en un amanecer con cielo despejado. Se estima una jornada a pleno sol, por suerte con el contrapeso del viento este lo que desanimará al termómetro a ir por una máxima disparatada. De todas formas caminar bajo el sol puede dar una percepción muy calurosa en una tarde donde el mercurio no rebasaría los 29°C. Otra tarde veraniega pero distante de cualquier sensación agobiante. La noche augura 24°C y el termómetro nos sigue haciendo precio.

Jueves: seguimos a salvo

El jueves proyecta otro amanecer sin sobresaltos con 21°C de mínima y la vuelta del viento norte. La mañana ofrece cielo despejado hasta el mediodía, luego una rotación de veleta nos salvará con la llegada de aire mas fresco desde el río que a su vez promoverá la formación de nubosidad, lo que le restará impulso al mercurio que lograría tocar los 30°C por la tarde. De todas formas el aire arribaría muy húmedo lo que podría darnos una sensación térmica un par de grados mas alta. La noche cierra con 26°C, valor algo incómodo, en otro día sin previsión de precipitaciones.

Viernes: la noche en duda

El viernes empezaría con viento norte por la mañana, para luego rotar al este y finalizar con viento del sudeste. Será otro día sin llegada de aire caliente con nubosidad alta que oficiará de media sombra para contener nuevamente al termómetro. Será el amanecer más templado con 24°C en una mañana soleada, luego la rotación de veleta desacelera al mercurio que aún así se las arreglaría para tocar los 30°C vespertinos. Hacia la noche vuelve a rotar el viento y baja la temperatura nocturna. Cerrando el día arriban los nubarrones con las lluvias a la vuelta de la esquina hacia la medianoche.

Borrador del fin de semana

El sábado puede empezar con lluvias con mejora definitiva después del mediodía. Se prevé viento del sudeste moderado desde la tarde hasta la noche lo que sumado a la falta de sol podría recortar la máxima en agradables 28°C. La noche se encontraría a salvo. La jornada dominical mantiene el viento frío con algunas ráfagas débiles y conservando la nubosidad, variables que pueden anestesiar al mercurio que solo se animaría a 27°C. En las simulaciones se renuevan las probabilidades de lluvia hacia la noche.

Eso es todo, amigos. Le robamos una semana completa al calor extremo en una semana donde nos podemos arreglar tranquilamente con el ventilador. En materia astronómica, serán los últimos días de primavera. El verano esta vez coincide con la hoja del calendario, comenzará con el solsticio del 21 de diciembre a las 7:02 de la mañana.

Tengan todos una gran semana.

