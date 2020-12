Pronóstico del tiempo: cómo viene la semana

Todas buenas noticias sobre el comportamiento atmosférico del último día del año Fuente: Archivo

Lunes: vuelve el calor veraniego

Arranca una semana dividida en un primer tramo caluroso para rematar en una serie de días mas frescos. El lunes abre con una mañana templada con el mercurio oscilando en 24°C con cielo parcialmente nublado. Pareciera ser la antesala de una tarde de mucho calor pero un rotación de veleta vespertina provocará la llegada de viento fuerte desde el este lo cual representará un contrapeso para el termómetro que solo llegará hasta 31°C, lo que igual le alcanza para redondear una tarde de verano. La noche se muestra muy ventosa con la temperatura bajando hasta 25°C en un cierre muy agradable. No hay previsión de lluvias.

Martes: aprieta el calor

El martes se alista para continuar con el calor porteño. Se estima una madrugada en 23°C para darle vía libre al termómetro que aprovechará la oferta de viento norte durante todo el día para superar los 32°C en una tarde a pleno sol y con mucho menos viento. Será la jornada donde más se sentirá el calor y la que habría que evitar a la hora de elegir un día para hacer cosas que demanden andar por la calle. La noche clausura con 26°C y nos siguen haciendo precio las temperaturas nocturnas, todavía podemos dormir.

Miércoles: tormentas por la mañana

Justo cuando todo parecía complicarse llega un frente frío salvador que puede impactar temprano en una mañana que podría presentar tormentas y lluvias de diferente intensidad. La tarde parece menos inestable y la precipitación vespertina se resumiría a algunas probables lluvias aisladas. En un día sin sol y con viento frío el mercurio no podrá aspirar a mucho por lo que se recortaría en 27°C vespertinos. Hacia la noche soplarán ráfagas frías que producirán un marcado descenso de la temperatura.

Jueves: sin lluvias ni calor fuerte

Todas buenas noticias sobre el comportamiento atmosférico del último día del año. Ya de movida el termómetro anuncia que no quiere problemas en una mañana que hasta podría sentirse fresca con 17°C al amanecer y viento frío moderado. Se corren los nubarrones y nos dejan un día a cielo limpio con una tarde a pleno sol con una máxima muy agradable de 27°C. No parece ser un día para hacer planes de pileta. La noche se proyecta estable, con idílicos 21°C a la hora de la cena y 19°C para el brindis por lo que el calor no será un problema. No olvide seguir cualquier costumbre o rito a la hora de las doce campanadas como para que el año entrante repunte algo con respecto a este desafortunado 2020.

Viernes: mañana fresca

Comienza el 2021 con buenas condiciones meteorológicas en el estuario. La mañana será irreconocible cuando el termómetro comience la cuenta en 15°C y quizás un par menos en la zona suburbana. La veleta gira nuevamente anunciando la llegada de aire caliente para configurar un día de calor moderado, con un almuerzo muy agradable en 27°C y una máxima que se acomodaría en 29°C. Se espera cielo parcialmente nublado sin previsión de lluvias.

Borrador del fin de semana

Los primeros esbozos del próximo fin de semana son alentadores con un sábado a pleno sol con calor moderado, con una máxima que alcanzaría los 29°C. El domingo repetiría el buen tiempo con una temperatura punta de 30°C.

Eso es todo amigos. Completamos de esta manera unas fiestas sin sobresaltos meteorológicos y cerramos un diciembre sin olas de calor ni ningún arrebato térmico. Todavía nos queda mucho verano por delante pero nos sacamos de encima las primeras semanas. Espero que tengan todos un feliz año nuevo, que el 2021 los encuentre millonarios, con la pareja perfecta, en increíble forma física y con una excelente salud. Con la mitad de eso, igualmente andaríamos bien.

Tengan todos una gran semana

@JopoAngeli

