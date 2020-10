Pronóstico del tiempo: contragolpe invernal

Importante ingreso de aire frío a partir de hoy. Jueves con máxima de 18°C con probabilidad de lluvias aisladas. Viernes muy ventoso. Descenso de temperatura para los próximos días. Fin de semana fresco y ventoso con cielo mayormente nublado Crédito: Costhanzo

Escenas del capítulo anterior

Con dos tardes seguidas con casi 27°C la afición estival deliró con la oferta de temperaturas preveraniegas. Los parques públicos ofrecieron mateadas, picados y hasta alguno se puso la malla para tomar sol. Se abrieron las ventanas y la primavera se floreó por toda la ciudad. Fueron mañanas de abrigo ligero y tardes de remera.

En el Litoral, el termómetro cantó las cuarenta amenazando con 44°C para mañana, mientras que una masa polar avanzaba por la Patagonia dejando nieve y temperaturas bajo cero. A pesar de la euforia térmica, los ciudadanos sabían que les quedaba poco: el día D sería el jueves. "D" de "Descenso térmico", "D" de "De nuevo al invierno. "D" de "Decime por que justo ahora, que la primavera esta a pleno, llega este frío que me hace prender la estufa y abrigarme hasta la pera a la mañana, cuando tengo que salir de casa".

El episodio terminaba mostrando como, en las primeras horas del jueves, la contraofensiva Yeti iniciaba su operativo para recuperar la ciudad. En el capítulo de hoy, veremos como el Yeti vuelve a poner su pie grande en el Rio de la Plata. Si son muy ansiosos, pueden apretar "omitir intro" y van derecho al episodio.

Jueves: se pincha la primavera

Comienza el día con un potente ingreso de aire frío, que borra todo lo escrito por la primavera hasta el momento. No se sentirá el efecto en la temperatura en lo inmediato y le demandará un día completo el recambio de aire de nuestra columna atmosférica; pero los que tengan que salir temprano estarán expuestos al viento fuerte y frío en la superficie, que prevalecerá durante toda la jornada.

El termómetro larga desde 10°C, casi siete menos que ayer a esa hora, y logrará -en su máximo esfuerzo- 18°C, ampliando más la diferencia con la máxima del día anterior. No es técnicamente un día frío, pero nos estaremos descolgando de temperaturas más altas con nuestro cuerpo emparentado con un ambiente más templado, por eso puede sentir más frío del que realmente hace.

La jornada cierra con 13°C y vuelve una manta a la cama. El choque de dos masas tan diferentes en temperatura nos deja una probabilidad de chaparrones y hasta hay lugar para alguna tormenta aislada.

Viernes: the mortal chiflet

Ahora sí, el frío ya estará instalado nuevamente en la ciudad, con un amanecer de 8°C. La diferencia radicará en el viento matinal. Ya no hablamos de un chiflete que hace que todo se sienta más fresco. Ahora, se trata de ráfagas que pueden llegar a los 40 km/h. Y que, más allá de la velocidad, conservan su composición polar, lo que puede darnos una mañana de baja sensación térmica, especialmente en la zona suburbana.

La jornada transcurre con cielo parcialmente nublado y mucho más estable, sin previsión de temperatura. El viernes acusará el cachetazo polar, con una máxima de 15°C y un cierre de 10°C. Algún friolento podría prender la estufa a la noche.

Sábado: historias mínimas

Empieza el fin de semana con un día netamente invernal. La jornada del sábado podría pedirle trabajo al invierno y quedarse con el puesto. La madrugada tendrá 6°C en la zona metropolitana, el conurbano espera solo 2°C y el efecto del viento podría llevar la percepción al bajo cero.

Se prevé una jornada con poco sol con el termómetro recortado en 14°C, en un día que puede desanimar a salir de casa, aunque no se esperan ni lluvias ni ráfagas. La noche da por terminado el evento de aire frío, pero el termómetro queda planchado en 9°C.

Domingo: levanta el mercurio

La jornada dominical nos saca gradualmente del frío. Sopla viento fresco y húmedo, que puede aportar mucha nubosidad para moldear un día con poco sol. La mañana nos devuelve a los dos dígitos de salida con 11°C al amanecer.

El mercurio se recupera con el correr de las horas, hasta llegar a los 18°C vespertinos: toda una ganga para un día sin sol ni viento norte y más considerando las últimas máximas.

No hay previsión de lluvias y la jornada transcurre en un ambiente ventoso. Se puede salir a dar una vuelta, pero abrigados.

Spoiler alert

La primavera sufre una recaída. La semana entrante no ofrece viento norte y eso nos separará de las tardes de calor suave. Si bien no se espera el frío que tendremos mañana y el sábado, las máximas no superarían los 21°C. Algunos días con viento del este podrían aportar amaneceres menos frescos, pero quedaremos completamente diferenciados de las máximas de 26°C de esta semana.

Eso es todo, amigos. Después del ataque térmico se viene un contragolpe invernal que nos agarra con la defensa mal parada. Tampoco nadie baja a defender y todo indica que el invierno puede anotar en tiempo extra. La primavera, después de su jogo bonito, termina la semana colgada del travesaño y pidiendo la hora. El #TeamInvierno se retira del estadio con el clásico gesto del Cholo Simeone a la hinchada rival. Así es como la primavera, que había entrado en calor, termina tildada de "pecho frio".

Hasta la semana que viene.

@JopoAngeli

