Pronóstico del tiempo: del ventilador a la estufa

Jueves con lluvias y lloviznas durante todo el día. Viernes sin precipitaciones con ascenso de temperatura. Sábado agradable de 18°C y la vuelta del sol. Domingo nublado con probabilidad de lluvias por la noche Crédito: Augusto Costanzo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de octubre de 2019 • 02:01

Escenas del capítulo anterior

El calendario y el termómetro se distanciaron más de lo debido. Las mañanas invernales de comienzo de semana y la ausencia del sol provocaron la ira de la afición estival. Para evitar incidentes se prohibió en la ciudad toda simbología hippie, hasta tanto la primavera retomara sus funciones. En un subsuelo secreto de la ciudad se formó un gabinete de crisis pero no llegaron a ninguna conclusión porque se la pasaron discutiendo sobre fútbol y tomando whisky. Surgieron varias dudas entre el grupo de científicos: ¿Lograrán abrirse los cielos o la llovizna vencerá sobre el firmamento? ¿Podrá el termómetro estabilizar su ánimo? ¿Armani es mejor que Andrada? El episodio cerraba con la primavera escondida en algún rincón de la ciudad mirando fijo a cámara, teniendo que tomar una decisión.

La estafa y la estufa

Se puede llegar a entender por donde viene la crisis de identidad de la primavera. Es imposible sostener esa imagen de las estación de las flores, los jovenes y el amor. Su debut es a toda orquesta por desbancar al invierno pero ella tiene su gemelo malvado. Que a muchos los vuelve locos con las alergias, que es la estación más lluviosa, que representa el tramo más duro del año. Como en un final de un capítulo de Scooby Doo, la primavera se saca la máscara y nos muestra su verdadero semblante. Así tendremos que aceptarla también, cuando le toque interpretar a una villana que descarga cortinas de agua el día del concierto o que te hace transpirar o tiritar en la parada del bondi. Fue así que en estos días la gente quedó perpleja, la primavera que había debutado exultante inclusive con algunos arrebatos veraniegos, propinó a la población a una verdadera estafa térmica. "Es como haber sacado entradas para King Crimson y que termine tocando Loco Mía" me comentaba alguien sentado circunstancialmente a mi lado en el copetín al paso de la estación de Castelar. Entendí que lo mejor es no hacerse grandes expectativas y dejar madurar a esta primavera. Veremos que tiene para nosotros en los próximos días.

Jueves: último día de lluvia

Se cierra la ventana de mal tiempo con un episodio final de lluvias débiles pero sostenidas. Se estima para hoy el día más inestable de la semana donde algúna tormenta aislada no desentonaría. De todas formas el acumulado final sería muy pobre, no superando los 9 mm al final del día. El amanecer sigue progresando en el termómetro largando desde 14°C, toda un diferencia con los 5°C de ST de comienzos de semana. Pero el mercurio quedará condicionado por el viento del este y la ausencia del sol pudiendo aspirar a 17°C como máximo esfuerzo. El final de la tarde y la noche se muestran mucho menos inestables, con claras chances de que la vuelta a casa sea sin lluvia.

Viernes: tímida primavera

El viernes puede presentar una mañana fría con 12°C, todavía las nubes retienen al sol y el viento fresco se sigue sintiendo en euperficie. La novedad para mañana es que se espera que los cúmulos se separen y que Febo vuelva de manera intermitente después de toda una semana techada por los nubarrones. El mercurio recupera el ánimo y puede llegar a cruzar los 20°C por la tarde dando la primera postal primaveral de la semana. La noche está a salvo y las estrellas vuelven al cielo porteño.

Sábado: se van las nubes

La mañana del sábado redime el arranque con tormentas fuertes del fin de semana anterior. No hay previsión de lluvias ni viento fuerte. El día transcurriría con el sol mayormente tapado por nubosidad alta que no restará mucha luz, más allá de los cirrus el sol no faltará a la cita. Se espera una jornada con más amplitud térmica que los últimos días, yendo de una mañana fría de 8°C suburbanos a una tarde agradable con 18°C. La noche está exenta de cualquier berrinche atmosférico.

Domingo: mediodía a salvo

La jornada dominical irá decreciendo desde temprano pero por suerte no compromete el mediodía para aquellos que planean el almuerzo familiar. La mañana mostraría 12°C en un arranque que ya podría mostrar a nuestra bóveda celeste mayormente cubierta. El mediodía ya puede encontrar todo nublado pero sin previsión de lluvias y una temperatura de 15°C que puede no invitar a sacar la mesa afuera. La tarde promete 18°C con una significativa desmejora y algunas lluvias entrando al radar. A la noche podría llover poco pero sostenido hasta la mañana del lunes.

Eso es todo amigos. Quisiera terminar apoyando mi mano sobre el hombro de la primavera y felicitandola por su tibieza. En un mundo que no admite grises quizás su misión sea salvarnos de los extremos. Sabemos que no es fácil mantener el equilibrio pero solo ella y el otoño pueden mantenernos unidos contra el Yeti que nos congela en Julio y el Dragón que nos sofoca en Enero. Y que nadie puede estar contento todo el tiempo así que entendemos su mal humor. La semana que viene la encontraremos con mucha más confianza atmosférica. Será hasta entonces.

@JopoAngeli