Pronóstico del tiempo. El dragón vuelve a clase

Hoy cielo despejado y calor moderado, máxima de 29°C. Sin previsión de lluvias por varios días. Fin de semana a pleno sol con altas temperaturas. Mucho calor para la semana que viene

El último ataque

Es probable que sea la ofensiva final. Al dragón le pesa el calendario y no le queda mucho más por delante. Su poder de fuego sigue intacto y nuestra ciudad es uno de sus platos preferidos. Su mandato vence en corto tiempo y sabe que está puede ser su última función. Sus bocanadas volverán a asarnos lentamente, su aliento a viento norte incomodará nuestras tardes con valores de pleno verano. Lamentablemente los chicos volverán a clase con tres jornadas de mucho calor.

Si bien se vuelve a configurar un escenario persistente de altas temperaturas hay una atenuación astronómica con la que no contábamos en lo peor del período estival. Febrero cierra con el sol saliendo una hora mas tarde lo que se traduce en una hora mas de enfriamiento y una menos de calentamiento. El amanecer tiene un piso térmico mas bajo y el rebote de la temperatura es a media mañana. El sol se pone más de media hora antes dando un poco de clemencia en los tórridos atardeceres y por cierto, la potencia solar y la radiación ultravioleta no tocan los extremos de enero. Este escenario pueden significar dos grados menos que la misma situación sinóptica aplicada a fines de año, es poco probable encontrar en marzo una tarde de mas de 35°C

Jueves: tarde de sol y calor moderado

Para hoy tenemos un arranque muy agradable en el estuario con 18°C al amanecer, viento leve y cielo despejado. Es la antesala de un día de calor, no exagere con el abrigo. También será la última oferta de tardes con temperaturas sub 30°C. Es el primer día de viento norte de una larga hilera por lo que sus efectos todavía no se sienten. La jornada transcurre sin sobresaltos y por lo tanto es muy aburrida para describir, máxima de 29°C, mucho sol y 23°C grados a la hora de la cena. Valore esta temperatura nocturna, pronto clamará por ella.

Viernes: una tarde de pleno verano

Sigue el descenso de aire caliente que en dupla de ataque con el sol empujarán al mercurio varios escalones mas arriba. La mañana larga en 20°C, con cielo despejado. El firmamento se mantiene limpio todo el día, el termómetro se envalentona y ofrece una tarde de 31°C. La noche cierra estable con 25°C y vuelve el ventilador al dormitorio. Es una gran jornada para que los chicos aprovechen antes de volver al colegio.

Sábado: un show del verano

Es otro día con viento norte, nuestra masa de aire se sigue calentando y el recambio no aparece en el corto plazo por lo que se viene la primer jornada de calor intenso pero distante de un escenario sofocante. Es un sábado de pileta con la imbatible oferta de cielo despejado y 32°C por la tarde que puede despertar el delirio de toda la afición estival. Una jornada donde el verano se florea y sigue ofreciendo shows de alto nivel a pesar de estar al final de su carrera. Casi un Elvis gordo que entrega todo en sus últimas presentaciones. El cierre del día conserva el cielo inmaculado con todas las estrellas a su disposición. Los que salgan darán cuenta de la primera noche templada con 27°C.

Domingo: tarde de pileta

Enésima jornada con circulación de aire caliente, la veleta sigue clavada en el cuadrante norte y el sol sigue sin encontrar oposición erotizando al termómetro a valores de calor intenso. Haga planes para un domingo de mucho calor que puede animar a varios a salir y a otros a quedarse encerrados por las altas temperaturas. Mediodía a pleno sol con 32°C como para sacar la mesa afuera y una tarde donde el verano gana, gusta y golea llevando el marcador hasta 34°C. Ahora sí, el dragón pone sus patas en la ciudad y se muestra como un Godzilla de fuego que amenaza con arruinarnos la semana entrante. Por suerte será domingo y muchos van a disfrutar las altas temperaturas en vez de padecerlas.

Spoiler alert

La trilogía lunes - martes - miércoles será de tremenda intensidad térmica. Después el calor se atenúa pero sin llegar a extremos frescos, con amaneceres de 20°C y tardes promedio de 29°C, temperatura muy parecida a la de estos días.

Marzo ya dio sobradas muestras de no dar por vencido al calor. Si bien meteorológicamente ya es otoño, la isla de calor porteña prolonga el mandato hasta el equinoccio. La estadística de temperaturas para el tercer mes del año es de una media de 26.8°C, obviamente con días más calurosos a comienzos del mes y mas frescos al final. La máxima absoluta nos lleva al 7 de marzo de 1952 con 37.9°C. Recuerdo que en la primaria, a fines de los setenta, una vez se suspendieron las clases por altas temperaturas.

Todo indica que esta nueva oleada de días calurosos puede ser la última, finalizado el evento será poco probable volver a sufrir alguna recaída de este tipo. Todavía nos quedan por delante algunas noches sin dormir por culpa del calor que rematan en tardes agotadoras para los laburantes. Muy pronto se acabará el período estival y estaremos a salvo de estos eventos agotadores. La próxima entrada de aire frío puede significar el funeral del verano.

Hasta la semana que viene

