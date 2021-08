Pronóstico del tiempo: el invierno en el subibaja

Sigue el sube y baja del termómetro en el estuario por lo que seguiremos intercalando semanas frías, donde la veleta no se mueve del cuadrante sur, con semanas más templadas que incluyan hasta algún exabrupto primaveral. Ahora le toca el turno a los friolentos que disfrutarán de un par de tardes de calor suave con el termómetro coqueteando con temperaturas de principios de noviembre. El contragolpe del frío será tímido como avisando que entramos definitivamente en el segundo tramo del invierno, cuando ya lentamente no empieza a amanecer tan tarde ni atardecer tan temprano. Cuando más allá de la mañana helada, el termómetro logra recuperarse para sacarnos del frío al mediodía. Es que la primera concesión que hace el invierno son las tardes. Se aferra a mañanas muy frías pero a partir de agosto empieza a resignar su poder vespertino de máximas de menos de 12°C para encontrar una temperatura crucero varios grados más alta. Acaso se viene la parte del invierno que se puede disfrutar o de la que el #TeamVerano regañará menos, casi disfrutando viendo como el Yeti gradualmente empieza a perder sus fuerzas. Sean bienvenidos a la segunda mitad del invierno, el invierno gauchito que cada tanto nos deja jugar con la primavera.

Jueves: mañana fría, tarde agradable

Sigue la amplitud térmica en el estuario con otra jornada que irá desde un frío amanecer hasta una tarde templada. La mínima porteña todavía no despega con 7°C pero se sigue manteniendo alejada de valores polares, el conurbano estima más frío, con 4°C donde esperemos que el viento no lleve la sensación térmica mucho más abajo. Atención aquellos que tengan que manejar temprano, se puede prever algo de niebla o neblinas suburbanas. A partir de hoy se intensifica la llegada de viento norte que arrimará nubosidad a nuestro cielo acabando con la racha de dias completamente despejados. De todas formas será una jornada soleada que hará que muchos se vuelvan con la campera en la mano, en una tarde muy agradable con el termómetro superando cómodamente los 19°C. La noche invita a no prender la estufa antes de irse a dormir con un cierre en 13°C.

Viernes: simulacro de primavera

Sigue el descenso de aire caliente para dejarnos el primer amanecer en dos dígitos después de de casi dos semanas de mínimas bajas. El mercurio largará desde los 12°C metropolitanos y 9°C suburbanos como para avisar de entrada que vamos rumbo a una jornada templada. El termómetro se olvidará que es invierno para regalarnos una tarde primaveral con una máxima de 23°C. La oferta de temperaturas amables será también válida para la noche en un cierre con 16°C para los que quieran salir.

Sábado: tarde de remera

El fin de semana ofrecerá un verdadero batacazo térmico. Seguirá soplando aire caliente para envalentonar al termómetro a ir por otra tarde de primavera. La mínima seguirá de fiesta con un amanecer de 14°C para la capital e irreconocibles 12°C para un conurbano que empezó la semana con amaneceres bajo cero. A media mañana comenzará la carrera del termómetro rumbo a una tarde de 25°C que invitará a planificar actividad al aire libre. La jornada empezará con bastante sol e irá nublándose gradualmente por la actividad pre frontal de la noche, cuando ingresaría un frente frío acabando con toda la fiesta térmica. Si salen, háganlo temprano, puede llover pasada la medianoche.

Domingo: se picó otra vez

El domingo tendrá todas las de perder e invitará a quedarse en casa. Tormentas aisladas y ráfagas frías serán parte de toda la jornada además de un desplome muy brusco de la temperatura. Es tal la caída del mercurio que la máxima se dará al mediodía con 11°C por lo que la tarde sería más fría que la mañana. Hacia la noche se intensificara el viento y es donde se espera la parte más activa de la lluvia.

Spoiler alert

El lunes vuelve a rotar el viento hacia el este para cortar rápido la entrada de aire frío y empezar a levantar gradualmente la temperatura. La semana puede empezar con algunos chaparrones y una tarde fresca, el resto de los días no traen lluvias. Los días que vienen volverán a ofrecer amaneceres fríos con tardes agradables de 18°C.

Eso es todo amigos. Los que estén planificando actividad al aire libre para el fin de semana, por escándalo, el sábado es mucho mejor que el domingo para salir un rato. Los que sean vulnerables a los bruscos cambios del tiempo prepárense para una brutal caída del termómetro. Que no se asusten los friolentos, bajará la temperatura pero sin devolvernos a un escenario de invierno hostil. Mientras tanto que en el litoral no falte hielo para el tereré de este fin de semana porque se esperan 33°C para el sábado y domingo mientras los centro de ski cruzan los dedos con la probabilidad de algo de nieve para hoy y mañana.

Hasta la semana que viene

