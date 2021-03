Pronóstico del tiempo: el otoño puede esperar

Escenas del capítulo anterior

Los porteños esperaron la llegada de marzo con la esperanza de que el calor aflojara pero fueron defraudados con otra semana de altas temperaturas. Aquellos neutrales que celebraron los primeros días de verano ya no escondían su fastidio con la extensión del período estival. El dominio del Dragón seguía vigente pero su mandato se volvía cada vez mas impopular. La resistencia invernal no podía ocultar su frustración tras sus sendos fracasos por derrocar al coloso de fuego que aún viejo y cansado continuaba sometiendo con tardes de alta sensación térmica. Todo indicaba que debían esperar a un lejano equinoccio como día de la liberación. Las tropas veraniegas seguían patrullando la ciudad exhibiendo su poder con 32°C grados de sensación térmica. Mientras tanto, en un oscuro subsuelo se diagramaba una contraofensiva para la noche del jueves, una acción de la cual muchos descreían casi resignados a que el Dragón haya conquistado definitivamente estas tierras.

Jueves: noche eléctrica

Bienvenidos a una jornada de verdadera actividad meteorológica en el Río de la Plata. La mañana repetirá el cielo mayormente nublado de los últimos días con bajas probabilidades de alguna lluvia aislada. Será otro día pesado, con calor y alta humedad, así que le sobra con la remera para salir de casa si no vuelve muy tarde. Se viene otra jornada donde gritarán los juanetes y usted se acordará de esa fractura cuando años atrás quiso entrar al área y fue revoleado por el aire por un defensor, de ese hueso roto por querer hacerse el aventurero que ahora le sirve de higrómetro, como si tuviera el hipocampo que cambia de color y reza “Recuerdo de Santa Teresita” metido en su esqueleto avisándole de las variaciones atmosféricas. Se estima un día de sol intermitente con una tarde calurosa, el termómetro superaría los 29°C con la sensación térmica algunos escalones más arriba. Promediando el día un débil frente frío barrerá el estuario lo que podría traer algunos chaparrones, incluso hay lugar para una tormenta con importante actividad eléctrica. Algunos modelos ubican los primeros eventos al atardecer, otras simulaciones auguran la posible lluvia mas cerca de la medianoche. Cerrando el día el ingreso de aire frío ayuda a un descenso de temperatura nocturno mucho más marcado comparado con las últimas noches.

Viernes: afloja un poquito

El viernes puede comenzar con resabios de la inestabilidad del día anterior. Luego se corren los nubarrones para darle paso al sol que tendrá el contrapeso del viento frío durante todo el día. Se estima una jornada con ambiente mucho menos húmedo, cielo parcialmente nublado y el mercurio algo más tranquilo llegando a tocar los 28°C pero sin recalculo de sensación térmica. La noche conserva la nubosidad sin previsión de lluvias para los que quieran salir cerrando el día con agradables 23°C.

Sábado: afuera los nubarrones

Todavía no sabemos con certeza si será la despedida del verano pero pueden quedar pocos fines de semana con condiciones meteorológicas que hagan las delicias de los amantes del género estival. Después de varios días con sobrevuelo de nubes bajas vuelve el cielo limpio a la ciudad. Además se calma el viento para dar paso a una jornada a pleno sol, con calor suave para todos aquellos que tengan en mente alguna actividad al aire libre. El mercurio lograría trepar hasta los 28°C, una cifra quizá un poco baja para el que espera una tarde de pileta. La noche conserva el buen tiempo en un cierre muy agradable con 23°C.

Domingo: otro show del verano

La jornada dominical redondea un excelente fin de semana. Ahora sí habrá calor piletero para toda la afición veraniega en lo que puede ser el último domingo con características plenamente estivales. Sigue el cielo limpio en el estuario augurando la mesa afuera al mediodía en una jornada calurosa con el termómetro superando los 30°C. Es otra jornada ideal para hacer planes fuera de casa y salir un rato.

Spoiler alert

La próxima semana conserva las altas temperaturas moldeando el comienzo de marzo más caluroso de los últimos años. De hecho el mercurio podría escalar hacia los 32°C el día martes y 33°C para el miércoles y jueves. Ojalá se desarme la previsión pero vamos hacia una nueva hilera de días de alta temperatura.

Eso es todo, amigos. Decididamente el verano no se rinde y pelea hasta el final. Si bien no es la postal de fines de diciembre o enero donde nos pueden tocar tardes de 36°C o más, son días térmicamente muy fastidiosos para el laburante de a pie. Del otoño no hay noticias, ni siquiera asoma en el horizonte. Esperemos que la próxima entrega hable del final del período estival pero por lo que se ve, queda bastante verano por delante.

Hasta la semana que viene

@JopoAngeli