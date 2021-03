Pronóstico del tiempo: el otoño se estrena en Buenos Aires

Escenas del capítulo anterior

El Dragón reunió a sus generales en el bunker y desplegó el mapa sobre la mesa. Marcó algunos puntos donde ofrecería férrea resistencia a la contraofensiva invernal. Fue notificado por algunos subalternos que varios retenes ya habían sido superados, que las municiones se habían agotado y que Filo, The Shamrock y Kilkenny habían cerrado. Miró el calendario y supo que el equinoccio pronto acabaría con su vida si no huía a tiempo de la ciudad. Guardó sus cosas y emprendió su lenta marcha hacia el norte, intentando cruzar el Ecuador para buscar mejor suerte en el otro hemisferio. Las primeras ráfagas frías anunciaban la decadencia de su imperio. La resistencia Yeti se proponía recuperar definitivamente la ciudad en la mañana del jueves, cuando las bajas temperaturas darían cuenta que la bestia de fuego había sido definitivamente derrotada.

Jueves: otoño, ¿sos vos?

Bienvenidos a una irreconocible mañana de mediados de marzo con un amanecer robado al mes de junio. Si bien el viento frío de ayer nos entrenó para el descenso térmico estaremos abriendo la jornada con siete grados menos: atención a aquellos que sean vulnerables a los bruscos cambios de temperatura. Después de toda la circulación de aire frío del miércoles se produjo el recambio completo del aire de nuestra columna atmosférica, pasando ahora a estar inmersos en una masa de aire frío y seco. Se estiman 11°C de salida en el área metropolitana, lo que significa un amanecer frío, sin atenuantes. La temperatura será aún más baja en el sector suburbano, a eso hay que agregarle la incidencia del viento moderado en superficie para dar una sensación térmica aún menor a lo que cuente el mercurio. Se estima un día con poco sol y aire sureño recorriendo el estuario, por lo que el termómetro no podrá recuperarse recortándose en 19°C vespertinos, diez menos que a comienzos de semana. No dude en abrigarse mucho antes de salir de casa, es un día fresco de punta a punta donde se sentirá aún más frío porque nuestros cuerpos están emparentados con temperaturas más altas, así que no estaremos aclimatados para enfrentar el día de hoy. La noche clausura con 16°C y cielo parcialmente nublado y parece que ya prescindiremos de los servicios del ventilador hasta fin de año.

Viernes: se pincha la noche

Para el viernes se espera un repunte de la temperatura matinal con un amanecer en 14°C con cielo parcialmente nublado y viento moderado en superficie. Se acaba el evento de aire frío, rota la veleta anunciando la llegada de aire templado desde el noreste que junto a algunas cuotas de sol empujarán al mercurio hasta 22°C vespertinos. Hacia el atardecer se desploma el barómetro con probabilidad de lluvias aisladas condicionando a aquellos que quieran salir. La noche se proyecta menos fresca que la anterior en un cierre con 20°C.

Sábado: tachame la mañana y la tarde

Comienza un fin de semana que tendrá diferentes semblantes meteorológicos. El sábado llevará todas las de perder en una jornada sin sol, bastante ventosa y con probabilidad de lluvias aisladas durante todo el día. Se espera un reingreso de aire frío a media mañana como para desanimar al mercurio en su recuperación térmica; no será un día fresco, pero la máxima no iría más allá de los 23°C, como para ir despidiéndose de la pileta hasta el próximo verano. La noche se muestra menos inestable y es probable un cese de precipitación antes de que caiga el sol o bien tener las últimas gotas en el atardecer como para no descartar cualquier salida nocturna.

Domingo: salvando el finde

La jornada dominical le salva la ropa al fin de semana con el regreso del sol en un cielo que aún conservará algunos cúmulos bajos. Se mantiene la circulación de aire frío, pero en un ambiente mucho más agradable con 17°C matinales y una máxima de 25°C, como para garantizar que a la hora de elegir una jornada para planificar actividad al aire libre, por lejos, el domingo le gana al sábado.

Spoiler alert

El otoño logrará hacer pie en la semana entrante con máximas de 25°C. No tendremos entradas potentes de aire frío como la de hoy y se abrirá un nuevo segmento de inestabilidad pasando el miércoles.

Eso es todo, amigas y amigos. El próximo sábado a las 6:47 de la mañana se producirá el equinoccio y oficialmente será otoño en todo el hemisferio sur. Hay que reconocer que el período estival nos hizo precio en relación a otras temporadas así que lo despediremos con respeto, sin gritarle los goles en la cara al #TeamVerano. Llega el otoño, solo los más osados podrán reconocer su belleza. De todas las estaciones es la que otorga la mejor calidad de vida, me parece injusto que su valoración solo pase por ser el período que destrona al verano. Se cierra la grieta térmica y comienza un armisticio de temperaturas: por algunos meses, se viene una tregua entre calurosos y friolentos, donde la tibieza pasará a ser una virtud. Excepto los barrenderos, todos deberían amar al otoño.

Hasta la semana que viene.

