Pronóstico del tiempo: el otoño se pone en pausa

El otoño sigue transcurriendo sin sobresaltos y viene cumpliendo su misión de no adelantar el frío ni obligarnos a prender las estufas antes de tiempo. La semana transcurre sin sobresaltos meteorológicos y la tendencia seguirá por varios días lo cual es una gran noticia para todos los lectores pero una verdadera pesadilla a la hora de elaborar el parte meteorológico.

Se hace difícil redactar cuando la columna de al lado te habla de una pandemia, la de abajo de Messi y el artículo de arriba te cuenta sobre la última locura de Elon Musk. Y yo aquí, queriendo remontar el rating sin mucho que contar porque el otoño puso pausa y no nos da noticias. Pero lejos de amedrentarme y sabiendo que me mandan a la guerra con un tenedor, les dejo esta columna gauchita que no propondrá ninguna alternativa interesante pero de algo estaré seguro: usted no se indignará leyendo este reporte.

Disfrute de su café con leche mientras repasa las condiciones atmosféricas de los próximos días, que son aburridísimas aunque eso puede representar para usted una gran noticia.

Jueves: cielito lindo

Comienza otra jornada que se inscribe en esta hilera de días soleados con temperaturas muy agradables. El amanecer del jueves muestra una recuperación térmica con respecto a las últimas mínimas con 17°C, toda una diferencia con los 12°C del lunes y martes. Se viene otro día de excelentes condiciones meteorológicas con cielo mayormente despejado durante todo el día, humedad moderada y viento calmo, solo habrá que ver si nuestra masa de aire quieta no favorece alguna neblina suburbana. Se espera otra tarde a pleno sol en un ambiente agradable con una máxima de 25°C. La noche conserva la estabilidad en un cierre con 20°C.

Viernes: sol mayor sostenido

El viernes copia las variables del día anterior en otra mañana sin viento con 17°C al amanecer manteniendo el cielo mayormente limpio durante todo el día. Se espera otra jornada de completa estabilidad atmosférica, con el barómetro bien arriba para mantener lejos a las nubes y con el sol empujando al mercurio hacia los 24°C. No se si están las cosas como para una salida nocturna en esta ocasión pero se estima un cierre en 19°C redondeando otra jornada sin sobresaltos atmosféricos.

Sábado: la revancha

El sábado se toma revancha de su pasada edición con lluvias sostenidas. Vuelve la nubosidad al firmamento porteño con un manto de cirrus que si bien podrían cubrir por completo el cielo no restaría luminosidad por tratarse de nubes muy altas. También vuelve el viento pero de forma leve soplando desde el este por lo que no cambia demasiado el escenario de los últimos días con una mínima de 17°C y una tarde agradable de 24°C, una jornada ideal para planificar actividad al aire libre. La noche se proyecta muy tranquila clausurando con 19°C con cielo apenas nublado.

Domingo: la mesa afuera

La jornada dominical también proyecta excelentes condiciones meteorológicas con una mañana muy agradable con 18°C. La mañana transcurre a pleno sol, el mediodía invita a sacar la mesa afuera y la tarde promete muy poca nubosidad repitiendo los valores agradables de toda la semana con una máxima de 25°C. Será otra jornada idear para los que quieran salir un rato de casa.

Spoiler alert

El lunes y el martes son las últimas dos jornadas de este aburrimiento atmosférico con cielo mayormente limpio y el termómetro merodeando los 24°C. A partir del miércoles una abrupta entrada de aire frío nos devolvería a la acción meteorológica con probabilidad de lluvias y hasta tormentas aisladas. Luego recuperaríamos rápidamente la estabilidad pero con temperaturas mucho más bajas para el resto de la semana.

Eso es todo amigos y amigas. Lamento la falta de intensidad atmosférica pero así quedó planteada la semana. Tenía ganas de incluir persecuciones policiales de autos, algunos tiroteos, allanamientos a cocinas ilegales de narcóticos, algunos payasos asesinos que persiguen gente con un hacha y explosiones, muchas explosiones. Pero el presupuesto no me dio mas que para pirotecnia vencida de Año Nuevo así que opté por un reporte mas austero. Aprovechen las buenas condiciones meteorológicas y la oferta térmica porque el fresco y la lluvia ya sacaron pasaje para dentro de seis días.

Hasta la semana que viene

@JopoAngeli