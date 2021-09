Pronóstico del tiempo: el último frío

Creo que la mayor pregunta que me hicieron ayer fue ¿”cuándo se va el frío”?, algunos con más amabilidad que otros, ya hartos de las mañanas de invierno hostil. En realidad no hay un momento exacto en que se terminan las bajas temperaturas. Quizás guardar la bufanda, los guantes y el gorro en el cajón puede ser un buen indicio. Cuando alguno le pone naftalina a su abrigo más preciado y lo manda al fondo del placard o quizás cuando la estufa se apaga para siempre. Lo cierto es que ya estamos en esos días, donde una tarde de veintipico no es una excepción y donde el último rastro de invierno solo queda al amanecer. Caminar bajo el sol a las siete de la mañana es otra señal que al frío le queda poco. Así termina el invierno, la aurora de hoy puede significar el último frío.

Jueves: el último amanecer invernal

Amigos, el invierno astronómico se despide con su última función de frío intenso que justifique bufanda y gorro de lana. Los amaneceres que se vienen ya tendrán matices primaverales con el termómetro largando cómodamente desde los dos dígitos a la hora del alba. Se estima una mínima de 8°C para la capital y dos menos para el conurbano. Los bonaerenses estarán más aclimatados tras las mínimas bajas de ayer. Será un día muy parecido al miércoles donde después de una mañana fría se viene una tarde templada, con el termómetro llegando a 23°C vespertinos obligando a muchos a volverse con la campera en la mano. La noche proyecta 15°C como para ir cancelando definitivamente la calefacción nocturna.

Viernes: otro día a pleno sol

Sigue la circulación se aire caliente en una columna que ya empezó a calentarse por la tremenda insolación de superficie que propone el cielo despejado. El barómetro seguirá eufórico para dar paso a la primera mañana lejos del frío intenso con el mercurio largando desde los 13°C, toda una diferencia con los 5°C de mitad de semana. Hasta la tarde soplará viento norte que en dupla con el sol llevarán la máxima hasta 24°C, en otro simulacro de primavera en el estuario. La segundo mitad del día prevé la llegada de aire más húmedo y fresco que aportará un poco de nubosidad acabando con la oferta de firmamento inmaculado de las últimas jornadas. La noche no puede ser mejor, sin viento y con 16°C de piso térmico.

Sábado: tarde de sol y calor

La primavera se quedará con el último fin de semana del invierno, que ya prácticamente no presentará oposición. La mañana dará cuenta de la rendición invernal con 14°C de mínima para los que tengan que hacer algo temprano. Se estima una jornada con mucho sol con el termómetro escalando hasta 25°C por la tarde. La máxima del domingo será menor con mucho menos sol por lo que el sábado parece ser el mejor día del finde para planificar actividad al aire libre. La noche hará las delicias de los amantes del género para los que quieran salir en un cierre con 17°C.

Domingo: vuelven las nubes

El domingo acabará con la oferta de aire templado y mucho sol por lo que la temperatura descenderá levemente con respecto al día anterior. Igual será una jornada con ambiente muy agradable pero con más cobertura nubosa, con el termómetro retrocediendo apenas hasta 23°C. A pesar del ingreso de nubes bajas, no hay estimación de lluvias.

Spoiler alert

El lunes ingresará un frente frío que pinchará la máxima hasta 19°C. Las tardes no ofrecerán el calor suave del fin de semana pero tampoco se mostrarán frescas, la mayor diferencia se sentirá a la mañana con amaneceres que no bajan de 11°C a pesar de lal viento sur. No se esperan lluvias.

Eso es todo, amigas y amigos. Buenas noticias para los que salen muy temprano de casa, para los que tienen un plan para el fin de semana y, por sobre todo, para los estudiantes sin previsión de lluvia para el martes 21 tomándose revancha del año pasado por lo que podrán llevar su día con total libertinaje saturando parques y transporte público en busca del pic nic sagrado. Me alegro por ellos pero la coexistencia del trabajador y el estudiante ese día no es tan fácil. Hasta aquí llegará el frío, los fanáticos del invierno puede sentir el amanecer de hoy con mucha nostalgia, las mañanas frías empiezan a quedar cada vez más atrás.

Hasta la semana que viene.

