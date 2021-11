Pronóstico del tiempo en CABA: siguen las altas temperaturas este viernes 19 de noviembre

Las altas temperaturas continúan en la Ciudad de Buenos Aires con un viernes 19 de noviembre que precederá un fin de semana con mucho calor. Así se desprende del pronóstico diario del Servicio Meteorológico Nacional, que informó también que “durante los próximos días habrá temperaturas elevadas en varias provincias del país”, por lo que recomendó tomar los recaudos necesarios para evitar golpes de calor.

El termómetro comenzará este viernes 19 con 23°C, una marca que quedará pequeña frente a la máxima de 30°C prevista para la tarde del último día laboral de la semana. Más tarde la temperatura descenderá hasta asentarse en 23°C por la noche, número con el que se despedirá la jornada.

Los cielos de la Ciudad de Buenos Aires ofrecerán algo de refugio frente al sol, ya que estarán algo nublados en la mañana y la tarde. Por la noche, el firmamento se cubrirá de manera parcial, y se mantendrá de esa forma hasta bien entrado el sábado.

El viento de hoy se mantendrá en el rango de 7 kilómetros por hora de mínima y 12 km/h de máxima en la mañana y la noche. Por la tarde, en cambio, aumentará su intensidad hasta alcanzar velocidades de entre 13 a 22 kilómetros por hora. También cambiará su dirección: en la mañana soplará desde el sur y el resto del día lo hará desde el este.

La humedad para este día de sol está al 41%; la presión atmosférica marca 1011.8 hectopascales en el barómetro del Servicio Meteorológico Nacional y la visibilidad, libre de interferencias externas, se mantiene en 10 kilómetros al horizonte.

Recomendaciones para afrontar las altas temperaturas

Aumentar el consumo de líquidos sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 11 y las 17)

Evitar las bebidas alcohólicas o muy azucaradas

Evitar comidas muy abundantes

Ingerir verduras y frutas

Reducir la actividad física

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados

Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el Golpe de Calor y sólo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.

⚠️SAT | #Temperaturas extremas 🌡️



Durante los próximos días habrá temperaturas elevadas en varias provincias del país, y por eso, te recomendamos seguir las actualizaciones del #SAT.



¿Cómo se interpretan estos alertas? ¿Qué es una ola de calor? ¿Cómo debemos cuidarnos? Mirá 👇 pic.twitter.com/eiBF5GelL5 — SMN Argentina (@SMN_Argentina) November 19, 2021

Pronóstico para el fin de semana largo

El próximo fin de semana extendido tendrá jornadas de calor y lluvia, según indica el Servicio Meteorológico Nacional. Los contrastes de los próximos días pueden verse en las previsiones del organismo estatal para el sábado 20, para el que se prevé una tarde con temperaturas de verano pero también con chaparrones.

Mañana, la temperatura partirá de 17°C por la madrugada, con el cielo todavía nublado después de la noche de hoy. El cielo se mantendrá nublado y el termómetro subirá hasta 32°C por la tarde, cuando el Servicio Meteorológico Nacional estima que podría haber chubascos. La caída de agua se detendrá a la noche, con el cielo todavía nublado pero sin precipitaciones y una temperatura alrededor de los 25°C.

Para el domingo, el Servicio Meteorológico Nacional prevé cielos algo o parcialmente nublados, con el mercurio inaugurando la jornada en 22°C y superándola hasta alcanzar 34°C vespertinos. La nubosidad del cielo ofrecerá algún reparo contra el sol, que el domingo tocará la temperatura más alta prevista para la semana.

El próximo lunes 22, día no laborable, tendrá los cielos más tapados que el domingo y temperaturas apenas más bajas que la jornada previa. La primera mitad del día tendrá una temperatura promedio de 22°C, pero después del mediodía ya se alcanzará la máxima de 32°C prevista para el próximo lunes. No habrá lluvias, y por ahora el Servicio Meteorológico Nacional no adjudica posibilidades de caída de agua para los días de la semana que viene.