Pronóstico del tiempo en CABA: un 25 de mayo fresco y con poca nubosidad

De acuerdo al reporte del Servicio Meteorológico Nacional, este martes 25 de mayo retoma la línea de los días frescos pero plácidos previos al fin de semana de la semana pasada. Este día patrio tendrá una mañana con temperaturas mínimas de 10 grados, la más alta que el SMN pronostica para esta semana, y una máxima de 17 grados a la tarde. La temperatura caerá hasta los 9 grados por la noche, con lo que las últimas horas del día serán también las más frescas.

No se esperan lluvias para hoy, y de hecho la nubosidad irá descendiendo a medida que avance el día: según el Servicio Meteorológico, se puede esperar una tarde y una noche completamente despejadas. El viento tendrá velocidades de entre 13 y 22 km/h durante la mañana y la tarde, con lo que puede resultar desgastante para quienes no tengan abrigo. A la noche, en cambio, se espera que el viento disminuya su velocidad hasta un mínimo de 7km/h.

Una buena noticia es que la humedad bajó mucho de sus valores previos y se ubica en el 69%. La presión atmosférica está en 1012.2 hPa y la visibilidad en el día de hoy alcanza los tradicionales 10 km, configurando un día normal con condiciones meteorológicas típicas de la época otoñal.

Se esperan temperaturas frescas pero sin lluvias para lo que resta de la semana. Fuente: SMN.

Pronóstico para mañana en Caba

El día de mañana será más fresco que hoy. El Servicio Meteorológico Nacional advierte una temperatura mínima de 5 grados para las primeras horas del miércoles 22 de mayo, y aunque aumentará progresivamente, no va a superar la máxima de 17 grados que tenemos hoy. Además, se espera un regreso de la nubosidad a los cielos, que estarán parcialmente tapados durante todo el día. Esto no significa que habrá lluvias, algo que el SMN no pronostica, pero sí que sumado a los vientos de hasta 22 km/h que están anunciados para mañana será un día especialmente frío para los estándares porteños, que sentará la tónica para lo que resta de la semana.

LA NACION