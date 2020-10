Pronóstico del tiempo: esta loca, loca primavera

Jueves con probabilidad de precipitaciones. Ascenso de temperatura hacia el fin de semana. Domingo inestable con lluvias desde la mañana Crédito: Costhanzo

Escenas del capítulo anterior

La primavera se volvió completamente loca y llegó a ofrecer un domingo con calor espantoso donde la sensación térmica tocó los 37°C. Con una conducta bipolar la ciudad fue sacudida con un ingreso de aire frío que nos llevo a 10°C a las pocas horas. El viento estuvo incontrolable con ráfagas que hicieron crecer al río y nos dejaron al borde de la sudestada. Después de varios meses volvimos a tener varios días seguidos con precipitaciones. Los nubarrones coparon el cielo y el sol apenas pudo dar algunas pruebas de vida. La afición invernal la pasó mal pero se tomó revancha con mañanas de 7°C en la zona suburbana donde pudieron verse atuendos invernales al amanecer. La afición invernal y la barra brava veraniega estaban perplejas. El desvarío primaveral preocupaba a ambos bandos con el temor de que pronto se le volviera a salir la cadena y llegara a tocar nuevamente alguno de los extremos.

Jueves: más viento y lluvia

Comienza otro día con malas noticias para el cadete, el repartidor en bicicleta y todo aquel que tenga que moverse en la calle haciendo algún trámite o compra. El jueves conserva la inestabilidad del día anterior en una mañana que nos puede deparar lluvias y ráfagas donde hasta el más entrenado ninja le costaría dominar el paraguas. La mañana no es fría en absoluto con el termómetro iniciando la cuenta en 15°C pero la exposición al chiflete hostil puede dar una percepción muy diferente. Las precipitaciones parecen ceder antes del mediodía para entrar en un segmento de lloviznas aisladas hasta el atardecer cuando se estima la mejora definitiva. No es viento frío el de hoy, que arribará desde el este pero en su velocidad podrá percibirse como un cachetazo del Yeti. Aunque el termómetro no puede aspirar a mucho en un día sin sol y sin viento templado logra marcar los 18°C promediando el día.

Viernes: tregua meteorológica

El viernes será el día con mejores condiciones meteorológicas de toda la semana. Como habrán sido las últimas jornadas que un día con cielo mayormente nublado logra alzarse con ese logro. El gran dato será la atenuación del viento que soplará muy leve desde el norte. También se recupera el barómetro para aportar estabilidad y menos nubosidad, hasta hay chance para algunos pasajes soleados, especialmente a la tarde. El mercurio se toma revancha de tantos días replegado e intentaría ir por una máxima de 22°C para volver a valores primaverales. Será el único día de toda la tira sin previsión de precipitaciones, aquellos que quieran salir al cierre del día estarán avalados por una noche templada, con viento leve, cielo parcialmente nublado y agradables 19°C.

Sábado: la noche en duda

El sábado puede ser estigmatizado con el ícono de lluvia pero está lejos de ser un día signado por las precipitaciones. La ventana de inestabilidad se abre a la noche así que hasta entonces se puede planificar actividad al aire libre o retomar cualquier actividad suspendida por las inclemencias meteorológicas de esta semana. La jornada puede mostrar sol intermitente, viento leve y humedad moderada proyectando una tarde con 23°C. La noche traerá los nubarrones y la probabilidad de lluvia donde hay lugar hasta para algunas tormentas aisladas. Aquellos que tengan planes cerrando el día deberán estar atentos a las actualizaciones, hay simulaciones que corren los eventos hacia la mañana del domingo y le salvan la ropa a la medianoche y la madrugada. De todas formas el sábado es, por lejos, el mejor día del fin de semana para planear alguna salida.

Domingo: la mesa adentro

La jornada dominical tiene todas las de perder. Se estima un día con probabilidad de precipitaciones de diferente intensidad en todas sus franjas horarias. Desde temprano estaremos expuestos a lluvias aisladas que irían fortificándose con el paso de las horas hasta llegar a una tarde de chaparrones y tormentas. También hay divergencias con la intensidad de la lluvia, algunas corridas no marcan tanta precipitación pero todos los modelos coinciden en que el domingo llueve. La inestabilidad no estará asociada a la entrada de aire frío lo que le permitiría al mercurio animarse a 25°C vespertinos.

Spoiler alert

El lunes reingresa aire frío al estuario y desciende un poco el mercurio. Luego se viene una hilera de días con cielo despejado y ascenso de temperatura con el termómetro merodeando los 26°C. A partir de la semana que viene empieza a amanecer antes de las 6.

Eso es todo, amigos. Por fin llegaron las lluvias al centro del país y apagaron la gran mayoría de los focos activos. En Buenos Aires la primavera recobrará su lucidez y podremos seguir por varios días exentos de locuras meteorológicas como las de estos últimos días.

Hasta la semana que viene

@JopoAngeli

