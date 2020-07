Pronóstico del tiempo. Este fin de semana, el Yeti no se va

Jueves invernal con máxima de 11°C. Leve ascenso de temperatura para los próximos días. Probabilidad de lluvias aisladas en la mañana del domingo. Ilustración: Costhanzo Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de julio de 2020 • 08:53

Escenas del capítulo anterior

El Yeti seguía abrazado al obelisco y parecía estar disfrutando de su estadía en Buenos Aires. Pie Grande pisó todos los termómetros del centro y sur del país dejando mucha nieve en varios puntos patágonicos, inclusive los copos llegaron hasta las sierras cordobesas. En Ushuaia, Río Grande y Río Gallegos con temperaturas de -14°C la heladera pudo ser usada para calentar la comida. El #TeamVerano intentaba resistir sin despegar sus nalgas de la estufa. Un grupo de rebeldes probaba en la clandestinidad un prototipo de locro radioactivo para acabar con la vida de la bestia polar. Por su parte, la afición invernal rendía pleitesía a su peluda deidad con una seríe de villancicos y cuidadas coreografías. Otros le enrostraban las temperaturas a sus enemigos estivales con el mismo gesto del Cholo Simeone a la hinchada rival. Los friolentos le rezaban a un "veranito de San Juan" que nunca llegaría.

Jueves: otra tarde fría

El invierno vuelve a sacar chapa en la mañana de hoy con un piso térmico matinal de 5°C y algo menos en el sector suburbano. A diferencia de los últimos días se espera menos viento pero igual habrá que abrigarse mucho, será otra jornada con circulación de aire frío, con las nubes ganándole la pulseada al sol y con el termómetro completamente desanimado logrando tocar los 11°C como máximo esfuerzo. La de hoy será la última jornada de frío intenso , quedan bajas temperaturas por delante pero el mercurio se recupera un poco en los próximos días. No hay previsión de lluvias a pesar que el jueves cierre con cielo completamente nublado y amenazante, solo emponcharse para salir a trabajar en un día invernal de punta a punta que cierra con 7°C.

Viernes: leve repunte

Siguen los fríos amaneceres en el cemento porteño con una arranque en 5°C. En las primeras horas del día y después de ignorar el cuadrante norte por más de diez jornadas, la veleta rota y el gallo anuncia un breve intervalo entre tanto chiflete sureño. No podemos decir que desciende aire caliente pero si que advecta viento mucho menos frío que anima al termómetro a levantar el perfil e intentar pasar los 13°C vespertinos, si bien es un valor invernal son un par de escalones mas arriba que las últimas tardes. Por lo demás, es un día muy parecido a los anteriores, el sol sigue con marca personal mostrándose de manera entrecortada.

Sábado: noche inestable

El comienzo del fin de semana mantiene la oferta de viento norte que puede ser intenso en las primeras horas del día. El aire que llega trae mas humedad y se traduce en una jornada con mucha nubosidad, casi un día con cielo nublado en todas sus franjas horarias, apenas la mañana podría aspirar a que Febo asome un rato. Para aquellos que estén planeando la salida con los chicos, no hay previsión de lluvias hasta la noche ni tampoco viento fuerte, de hecho los 8°C de la mañana marcan toda una diferencia con el frío polar del sábado pasado. La tarde asegura 14°C, nada mal para una semana que ofreció máximas mucho más frías . Hacia la medianoche vuelve la inestabilidad al estuario y podría haber alguna llovizna cerrando el día.

Domingo: de la llovizna al sol

Malas noticias para los friolentos, la jornada dominical anuncia un nuevo ingreso de aire sureño aunque no se notará de inmediato. Se estima una mañana en 7°C con probabilidad de algunas lloviznas por el reingreso de aire frío pero luego el aire seco que entra limpia el firmamento porteño ofreciendo la primera jornada con pasajes a pleno sol después de mucho tiempo. La tarde se proyecta algo ventosa repitiendo los 14°C del día anterior con poca nubosidad cerrando un fin de semana que ofrecerá las tardes menos frías de la semana.

Spoiler alert:

La semana entrante ofrece un reingreso de aire frío volviendo a mostrar máximas recortadas en 12°C conservando el viento y poco sol de estos días. Las mínimas parecen subir una par de grados alentadas por la nubosidad nocturna. No hay previsión de lluvias, apenas una llovizna a mitad de semana.

La nevada del 9 de julio

Eso es todo amigos. La Reina del Plata seguirá tiritando por varios días más . La próxima entrega nos encontrará en una fecha patria que también coincide con una fecha histórica en la meteorología porteña. Un 9 de julio de 2007 nevaba en Buenos Aires y un 9 de julio de 1918 se daba la mínima histórica absoluta con -5.4°C. Me despido seriamente, con el rostro adusto sin ninguna humorada que irrite a la afición veraniega, aunque ganas no me falten.

Hasta la semana que viene.

@JopoAngeli