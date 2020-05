Pronóstico del tiempo: de la estufa al ventilador

Jueves invernal con 5°C de mínima. Temperatura en ascenso hasta el lunes. Fin de semana con cielo despejado y 27°C.

Lo que atañe al otoño

Al otoño siempre le costó encontrar su identidad. A pesar de ser un emblema de la moderación, un elogio a la tibieza la estación de las hojas secas tuvo la difícil misión de nunca tentarse con los extremos. Para muchos respetado por el solo hecho de derrocar al verano, para otros denostado por el mismo motivo que prefieren delegar ese privilegio en la primavera que desbanca al invierno. El otoño ha tenido que vivir con un angelito en un hombro y un diablillo en el otro. Ambos hablándole en la oreja para tentarlo a abandonar su actitud equidistante y arrimarse a uno de los bordes. Así fue como tuvo que vivir haciendo equilibrio y conformando a todas esas voces que rebotaban en su cabeza. Y cada tanto perder la chaveta y se pasarse de un extremo a otro casi como un demostración de fuerza, como un acto de locura dadaísta y ese parece ser nuestro destino para los próximos días. Como una suerte de ying yang térmico nos iremos desde un crudo frío invernal hasta un escenario pre estival en solo cuestión de horas. Una bipolaridad que pocas veces se da en los pronósticos donde veremos a Dr Jeckyll y Mr Hyde, donde pasaremos de David Bruce Banner al increíble Hulk, del Príncipe Adam a la Bestia. Así serán nuestras próximas horas, de la bufanda a las ojotas, del gorro de lana a las bermudas, de una mañana esquimal del jueves a una postal pre veraniega del domingo. Como salir de un show de Pink Floyd para meterse en el pogo de Sex Pistols. El otoño tocando su amplio repertorio mientras el frío y el calor siguen jugando pulseadas dentro de su cabeza.

Jueves: un día de invierno

La mañana de hoy representará el momento más frío de la semana con un piso térmico de solo 5°C donde el viento leve puede darnos una percepción de un grado menos mientras la sensación térmica suburbana podría dejar valores cercanos a los 3°C. Será un amanecer de pleno invierno que puede justificar cualquier exageración en la indumentaria, mañana de guantes, bufanda y gorro de lana si así lo creen necesario. El cielo despejado favorece el frío matinal pero después permite que el sol de mayo levante tímidamente al mercurio a media mañana hasta los 9°C para dejarlo en 16°C vespertinos. Es un día frío de punta a punta a diferencia de las últimas jornadas que combinaban mañanas frescas con tardes templadas. El cielo se conserva mayormente limpio y la noche cierra con 11°C cuando algunos friolentos vuelvan a enchufar el caloventor. En las últimas horas del día rota la veleta clausurando el episodio de bajas temperaturas en el estuario.

Viernes: vuelve el otoño

Para mañana se espera un día ventoso y a pesar que el chiflete pueda acentuar el frío matinal el viento en superficie representará un brutal descenso de aire caliente a la ciudad, aunque de movida no se note. La veleta se clava en noroeste para recuperar algunos grados matinales con respecto al jueves en un amanecer de 8°C, Luego se viene una verdadera remontada térmica para llevar al mercurio hasta una plusmarca de 22°C dando cuenta del arribo de aire templado y del cambio de humor del termómetro que sigue de alto perfil durante el cierre con 15°C barriendo todo vestigio invernal en la noche porteña.

Sábado: la revancha de los friolentos

Comienza un fin de semana que representará un verdadero desacato térmico. La mañana vuelve a mostrar un semblante otoñal con 12°C de salida en un arranque con cielo despejado. Luego el sol y el viento norte forman una dupla de ataque que envalentona al mercurio a ir por una de sus mejores marcas de las últimas semanas. En un sprint que conmoverá a la afición veraniega la temperatura se dispara hasta llegar a los 26°C a media tarde para configurar una jornada de excelentes condiciones meteorológicas. Algunos ya podrán hacer uso de sus primeras horas al aire libre, el desconfinamiento coincide con una tarde que anima a salir y es probable que se vea una postal que hace tiempo no teníamos en la ciudad. No se coma el pastel de un solo bocado, queda sol y alta temperatura para el resto del fin de semana.

Domingo: otro batacazo térmico

El otoño se florea durante la jornada dominical. Sigue soplando viento norte con el aire caliente sosteniendo al termómetro durante todo el día, Otra jornada de marcada amplitud térmica con 13°C de salida y una nueva corrida térmica que dejará una temperatura punta de 27°C en una tarde donde alcanza con una remera. Domingo de cielo despejado que alienta a sacar la mesa afuera al mediodía e invitará a todos a hacer uso del permiso para salir a ventilarse un rato. Será un día que a pesar de un amanecer fresco puede mostrar una tarde de finales de Marzo.

Spoiler alert

El viento norte sigue soplando un día más dejando un lunes con una máxima de 25°C, después la veleta vuelve a girar atenuando al mercurio que no baja de los veintipico. A mitad de la semana entrante y después de muchos días, volvería a llover en la ciudad.

Eso es todo, amigos. No me voy a poner en Maestro Siruela ni voy a dar sermones sobre pares e impares ni como aprovechar de manera responsable las condiciones meteorológicas del fin de semana, no tengo autoridad moral para hablar sobre el uso y abuso de las cosas. Se viene un fin de semana de cielo despejado y calor moderado, espero que eso no represente un problema.

Hasta la semana que viene.

