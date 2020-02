Pronóstico del tiempo: el frío contraataca

Jueves algo ventoso con descenso de temperatura. Fin de semana largo sin estimación de precipitaciones ni calor extremo. Crédito: Augusto Costanzo

Jueves: verano en modo avión

Hoy comienza un nuevo episodio meteorológico en Buenos Aires marcado por una fuerte entrada de aire frío, el efecto en el termómetro se notará recién el viernes cuando se haya completado el recambio de aire de nuestra columna atmosférica pero aquellos que tengan que esperar desde temprano al bondi en la parada o al tren en el andén y queden expuestos al chiflete sureño sabrán de que les hablo. El arranque se da en 16°C marcando una mañana de temperatura muy agradable que puede justificar algún abrigo liviano o alguna remera de manga larga. Es un día con mucho sol pero el empuje de Febo encuentra un contrapeso en el viento sur que no deja progresar al termómetro más allá de los 25°C vespertinos. Hacia el atardecer se acentúa el descenso de temperatura y nos vamos al sobre con 19°C para dormir sin ayuda del ventilador. Una jornada que hará las delicias de la afición invernal y de todo aquel que tenga que moverse por la ciudad durante todo el día.

Viernes: en tu cara, #TeamVerano

Para mañana tendremos un verdadero simulacro otoñal. El viento frío no es golondrina de un solo verano, se mantiene soplando fuerte derrumbando al mercurio hasta los 13°C matinales en un amanecer que tranquilamente podría jugar para el mes de mayo. Ahora sí no hay medias tintas, el arranque es frío y puede requerir alguna campera más gruesa. Es otro día de sol sin calor, algo ventoso y con relativa baja humedad. El mercurio sigue deprimido y logra 23°C a media tarde como máximo esfuerzo. Los amantes del frío se juntan en el obelisco con remeras del Yeti y entonan cánticos revanchistas contra el verano. A la noche, aquellos que salgan a tirar la chancleta encontrarán un ambiente fresco con 16°C sin previsión de precipitaciones. La temperatura sigue cayendo durante toda la madrugada así que salgan abrigados.

Sábado: la venganza es un amanecer que se sirve frío

Arranca un fin de semana donde las huestes del frío alcanzarán el climax en un amanecer con 12°C, en la zona suburbana el termómetro podría desperezarse en un dígito. Es verdad que el frío es otra cosa y que muchos lectores patagónicos pueden mofarse de nuestro festejo, pero para los porteños semejante marca en febrero es similar al arribo del expreso polar. Serán las últimas horas de viento sur, hacia el mediodía la veleta gira y da por terminada la inyección de aire sureño. Queda por delante un sábado con mucho sol donde el termómetro conserva el bajo perfil y apenas se atreve a 23°C de máxima configurando una excelente jornada para aquellos que decidan disfrutar al aire libre tomándose revancha del fin de semana anterior donde el calor extremo retuvo a muchos en sus hogares. La noche da cuenta del cambio de opinión del viento y la temperatura cae más lentamente en un cierre con buenas condiciones meteorológicas.

Domingo: la mesa afuera pero sin pileta

La jornada dominical conserva la estabilidad en otro día con arranque fresco, una mañana de 15°C con mucho sol que encontrará al mercurio de mejor talante, ya sin estar amedrentado por el viento frío llega a 25°C en un mediodía con poca nubosidad que invita a sacar la mesa afuera. La tarde es muy agradable con máxima de 27°C, temperatura muy cómoda para todos menos para quienes esperaron toda la semana para meterse a la pileta. Otro día apto para hacer planes fuera de casa.

Lunes: vuelve el verano

Aquellos que no tengan que trabajar en el comienzo de la próxima semana podrán aprovechar el lunes, que conserva el descenso de aire caliente y alienta al termómetro a alcanzar una temperatura punta de 30°C. Ahora sí vuelve el verano por sus fueros, se acaba la fiesta de bajas temperaturas pero sin entrar en una zona incómoda. Se estima una jornada con poca nubosidad, sin previsión de lluvias y con la vuelta del calor al estuario pero lejos de valores estridentes. Los festejos nocturnos del carnaval encontrarán a todos apretando el pomo con 25°C redondeando otro día con buen tiempo.

Martes: la noche en duda

El fin de semana largo termina con un día caluroso, siempre diferenciado de un escenario sofocante pero muy diferente a las últimas jornadas. Ahora la hinchada veraniega vuelve a festejar en una jornada que justifica el chapuzón para todos aquellos que piden por las últimas tardes de pileta. Será el primer día de cielo mayormente nublado después de toda una hilera de jornadas a pleno sol. Sigue el descenso de aire caliente que empuja el mercurio a una plusmarca de 32°C, quizás con una percepción un poco más alta. Justo cuando todo empieza a complicarse con la amenaza de calor en aumento para el resto de la semana, vuelve a girar la veleta anunciado una nueva entrada de aire frío que derrumba el termómetro por la noche y nos deja dormir en paz. En algunas simulaciones hay lloviznas hacia el final del día. Estamos muy distantes como para ser precisos pero los que tengan algo en agenda en el cierre del fin de semana largo deberán buscar algunas actualizaciones para saber el horario de la rotación de viento y con que consecuencias.

Eso es todo amigos. Disfruten y descansen aquellos que puedan. Reconozco su gran riqueza cultural pero el feriado de carnaval me importa un pomo, no solo porque tengo que trabajar igual sino porque tuve durante muchos años una murga ensayando debajo de mi departamento que me transformaba de Lennon a Marc Chapman, confieso que su bombo aplacaba mi Kennedy y encendía a ese pequeño Lee Harvey Oswald que todos llevamos dentro.

Hasta la semana que viene.

PD: ¿Se desea "Feliz Carnaval" o está bien un cierre formal, así como si nada?