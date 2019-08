Pronóstico del tiempo: el frío no se toma el feriado

Jueves menos frío que ayer. Marcado ascenso de la temperatura hasta el domingo. Probabilidad de precipitaciones para la mañana y tarde del sábado Crédito: Augusto Costanzo

Escenas del capítulo anterior

Las fuerzas del Yeti conquistaron la ciudad con amaneceres que encontraron los techos de los autos congelados, el pasto blanco en las zonas suburbanas y a los laburantes intentando no congelarse en la parada. Hacia el final del miércoles comenzaba un fuerte descenso de aire caliente anunciando un armisticio de 48 horas con las fuerzas polares.

La voz del gran jefe

Vuelve el frío para el fin de semana largo, son las huestes que preparan algo con la suficiente fuerza como para anunciarse con tormentas aisladas en la mañana del 17 de agosto para después dejarnos un lunes feriado que puede inscribir en el invierno su página mejor. Es así como el Yeti volverá en la fecha patria y, evocando al libertador de América, jugará un Yapeyú con nuestro cielo. No habrá combate de San Lorenzo, eso se lo deja a el Huracán, aunque sí varias batallas. Quizás el sábado por la mañana se escuchen los primeros cañonazos en el cielo, sordos ruidos. En el bunker del #TeamVerano, aliados de la gloria resisten el embate y comentan: "El Yeti vino a lo San Martín, tenemos que ser realistas". Avanza el frente frío a paso redoblado mientras que en Buenos Aires, Febo asoma.

Jueves: afloja el frío polar

Arranca una mañana muy fría en la ciudad pero menos hostil que los últimos amaneceres con un piso de 6°C , son cinco escalas más arriba que ayer. El jueves nos saca del invierno intenso de encima de la mano del viento norte que empuja el mercurio más allá de los 15°C a media tarde. La noche clausura con 12°C, toda una gentileza a cómo venían las cosas.

Viernes: la tregua térmica

Para mañana tendremos una verdadera revancha del termómetro: desde temprano se posiciona en 9°C que sumado al viento leve pueden marcar el amanecer menos frío de la semana. Se estima cielo mayormente nublado como resultado de tanto aire caliente y húmedo llegando a nuestra posición. El efecto también se da en la temperatura, que puede aspirar a la marca de 19°C vespertinos, abandonando todo rasgo invernal. Las nubes techan el cielo y cuidan el ambiente agradable, lo que dará 15°C al cierre del día.

Sábado: la mañana en peligro

Comienza el fin de semana con una nueva entrada de aire frío que pone en riesgo la mitad del sábado. Probabilidad de precipitaciones durante toda la mañana, aflojando hacia el mediodía y cesando definitivamente antes de media tarde. Algunas simulaciones son más gentiles y dan todo por hecho mucho antes, pero quien tenga actividad a la tarde temprano deberá estar atento a las actualizaciones. El viento sur le corta el envión al mercurio que se recorta en 17°C y cae fuerte a la noche. Los que tengan que salir estarán a salvo de la lluvia pero no del frío, especialmente a la vuelta.

Domingo: el frío trae la calma

El domingo comienza una hilera de tardes con baja temperatura a merced del permanente aporte del viento desde de este y sudeste. La veleta no se va a mover por varios días. El primer sopapo lo recibimos en la mañana dominical con intenso viento frío que puede dejarnos una baja sensación térmica y una tarde que nos devuelve al pleno invierno con no más de 13°C. La jornada dominical se muestra cuatro grados más fría que la del sábado pero con mucho más sol y exenta de toda amenaza de lluvias.

Lunes: el eco del Yeti

Vuelven los ecos de las mañanas de frío intenso de esta semana con un feriado que puede presentar un crepúsculo matutino en 4°C con una percepción mucho menor por el viento. Será la mañana más fría de la semana pero, por suerte, encontrará a muchos remoloneando hasta tarde. Se estima un día con poco sol y una máxima de 13°C. No hay previsión de precipitaciones.

Que no falte tereré

Para este viernes y sábado se espera un miniveranito en el noreste argentino con temperaturas que alcanzarán los 32°C en Formosa y 30°C para Posadas, Resistencia y Corrientes.

Eso es todo amigos. Son las últimas batallas polares, en meteorología septiembre traerá a la primavera. Es ese momento donde los amantes del frío estamos saciados de mañanas frías pero vivimos con nostalgia y melancolía las heladas finales. Desde ya los amantes del calor no son tan románticos, maldicen por estar recontra podridos de las bajas temperaturas, no ahorran guarangadas para referirse al viento polar y no ven la hora de que esto termine.

Hasta la semana que viene.

@JopoAngeli