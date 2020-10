Pronóstico del tiempo: el frío pelea hasta el final

Jueves con mañana fresca y ventosa con máxima de 20°C. Ascenso gradual de la temperatura hasta la semana que viene. Fin de semana sin previsión de lluvias. Crédito: Costhanzo

Memorias de inverno

El frio no se rinde y se prepara para dar una de sus últimas estocadas. Sabe que le queda poco, que ya no impone tanto respeto pero se las ingenia para seguir colando algunas mañanas invernales a dos meses de fin de año. Claro que después la temperatura levanta difiere de una tarde de pleno julio y que frío, lo que se dice frío, es otra cosa pero no hay que desestimar que como un Rocky, con un ojo en compota y un párpado cortado, el frío encara hasta el último round y obliga a no guardar los abrigos gruesos. Se vienen un par de amaneceres con baja sensación térmica donde alguna bufanda en la zona suburbana no desentonaría. Acaso pueda ser la última función de la temporada de este Yeti que al igual que los Rolling Stones siempre tiene un concierto más para dar.

Jueves: casi para bufanda

Sigue la entrada de aire frío que comenzó ayer y se nota claramente el recambio de aire en un amanecer de 9°C con sensación térmica más baja por efecto del viento. Se corren los nubarrones y vuelve el sol a la ciudad, ya a media mañana levanta la temperatura en un ambiente muy agradable para todos aquellos que tengan que moverse por la vía pública. Buenas noticias para el cadete, el delivery y el arbolito que vende dólares. Se estima un día con cielo apenas nublado, algo ventoso, con el termómetro llegando hasta los 18°C vespertinos. Hacia la noche baja mucho la temperatura en un cierre fresco con 13°C, atención el que vuelva tarde. No hay previsión de precipitaciones.

Viernes: otra mañana fría

Buenas condiciones meteorológicas para mañana en un amanecer que será aún más frío que el del jueves pero con menos viento en superficie. Buenas condiciones meteorológicas para un día de marcada amplitud térmica. De los 8°C matinales, varios menos en el conurbano, el mercurio rebota hasta una agradable tarde de 18°C. A pesar del sol el termómetro quedará sedado bajo los efectos del viento sur sin poder llegar a la tarde de calor que pide la hinchada veraniega.

Sábado. luna llena en Halloween

Arranca un fin de semana de excelentes condiciones meteorológicas. La temperatura matinal empieza a recuperarse con un amanecer de 10°C. Sigue el cielo mayormente limpio, ya no sopla viento frío y se configura una jornada ideal para planificar actividad al aire libre. Se estima una tarde con mucho sol y una máxima de 22°C. A la noche se podrá ver a la "luna azul", lleva ese nombre por ser la segunda de un mes y coincide con la celebración de las calabazas así que algo debería pasar. Uma medianoche apenas fresca, con 15°C pero sin viento fuerte con todas las estrellas en el firmamento. Ideal para salir o para realizar algún sacrificio al aire libre bajo la luna llena.

Domingo: la primavera se florea

La jornada dominical también invita a salir de casa. Una mañana apenas fresca, con 14°C y cielo mayormente despejado para anunciar un día casi sin nubes. Se proyecta la mesa afuera al mediodía y una tarde a pleno sol con agradables 22°C de máxima. Será otra jornada ideal para salir a dar una vuelta. El domingo se toma revancha de las lluvias de su pasada edición con un día de cielo despejado y temperatura muy agradable.

Spoiler alert

Sigue el cielo mayormente despejado hasta mitad de semana que viene. No se prevé circulación de aire frío animando a las máximas a levantar un poquito más con respecto a estos días, llegando a promediar los 24°C. A partir del jueves 4 se abre otra ventana de inestabilidad que podría dejarnos tres días seguidos de lluvias aisladas.

Eso es todo amigos Se vienen días muchos más estables que se van a volver medios aburridos para describir. Para finalizar les dejo un proverbio que aprendí en el Tibet: "El dragón inmóvil en las aguas profundas se convierte en presa de los cangrejos". No tiene nada que ver con lo que escribí pero me da una imagen fuerte para cerrar la columna.

Hasta la semana que viene

@JopoAngeli

