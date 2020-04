Pronóstico del tiempo: invierno al amanecer

Jueves, con leve ascenso de temperatura matinal. Aumentan las mínimas con el correr de los días. Sin estimación de lluvias hasta la semana que viene

Un otoño indeciso

Después de tiritar varias mañanas en las paradas del bondi lentamente empezaremos a dejar atrás los amaneceres fríos. Lo sufrieron especialmente los bonaerenses donde los registros de salida llegaron a romper el piso de los 5°C. En el interior de la provincia las mañanas mostraron postales casi polares, ayer Azul acusaba 2.5°C, Tandil 1.8°C y Dolores llego a una ST de 0.4°C. En el cemento porteño la temperatura no bajo de los 8°C pero no pudo evitar la vuelta de gruesas camperas y bufandas que no tuvieron que esperar hasta junio para salir al ruedo. Fue así que este otoño, que comenzó térmicamente muy tarde luego de conservar el calor durante todo el mes de marzo, ahora aparece travestido de invierno con mañanas muy frías, por suerte la falta de viento en superficie no agravó la situación justo en el peor momento para resfriarse. A partir de hoy gira la veleta y el gallo deja de anunciar circulación de aire frío, cantando norte desde el viernes con el consecuente aumento de temperaturas. Gradualmente iremos dejando atrás este simulacro invernal de las últimas mañanas volviendo a 15°C de mínima el sábado y 17°C para la semana entrante.

Jueves: emponchados en la parada

Para hoy tenemos otro arranque frío en la ciudad, ahora sopla viento leve desde el este que endereza un poco el termómetro y nos da un piso térmico de 11°C, nada mal considerando que levantamos tres grados con respecto a ayer. El aporte de humedad podría traducirse en algunas neblinas matinales si tenemos poca velocidad de viento, especialmente en el amanecer suburbano. El mercurio se recupera a media mañana alcanzando los 15°C y llegando a una temperatura punta de 21°C por la tarde. Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, más sol por la mañana, más nuboso después del mediodía, con un cierre en 16°C que marca toda una diferencia con las últimas noches, hasta podrían invitar a sacarle una manta a la cama.

Viernes: afloja el frío

El viernes marca la vuelta del viento norte al estuario y ya se nota desde temprano con 14°C en el amanecer porteño clausurando el evento de amaneceres invernales. El aire caliente arriba muy tímidamente con viento leve, nos sirve para levantar la mínima pero no hace gran diferencia a la tarde volviendo a repetir la máxima de 21°C. Es otra jornada con bastante nubosidad y sol intermitente, manteniendo la estabilidad que nos aleja de toda previsión de lluvias. El termómetro baja la cortina con 18°C nocturnos, toda una ganga a como venían las cosas.

Sábado: el otoño toma el mando

Siguiendo con la lupa puesta en la temperatura matinal el sábado larga desde 15°C y ya podemos decir que el termómetro y el calendario vuelven a entenderse con registros más otoñales. Arranca un fin de semana con buenas condiciones meteorológicas. Sigue la circulación de aire caliente que anima un poco más al mercurio que podría superar los 23°C a la tarde. El sábado transcurre en un ambiente muy agradable con poco viento y humedad moderada.

Domingo: resucita el calor

Otra mañana agradable con 15°C o más para el amanecer. Se estima un día con más nubosidad y con intensificación del viento norte que le sigue dando una palmadita en el hombro al termómetro para que se anime a un poco más. Si el sol ayuda podría quedar cerca de los 25°C aunque las simulaciones marcan una jornada con cielo mayormente nublado pero sin previsión de precipitaciones. Los que puedan podrán sacar la mesa afuera para el almuerzo de Pascuas y disfrutar de agradable 21°C al mediodía.

Trompetas en el cielo

Durante los últimos días se dio en varias ciudades un fenómeno muy recurrente en la meteorología, acaso ayudado por la baja polución sonora derivada del aislamiento, que consiste en escuchar ruidos que provienen de la atmósfera. En los tiempos que corren algunos afiebrados se apuraron a asociarlo con el apocalipsis y lamento tener que dar una modesta devolución al respecto. Ustedes saben que me encantaría dedicar este artículo al final de los tiempos y anunciar la llegada del final de los tiempos. Trabajo en un noticiero y no puedo dejar de imaginar a los móviles cubriendo los ríos de sangre, la invasión de las langostas, el ángel de la muerte decapitando a un cronista y comiéndose su cabeza en cámara masticando con la boca abierta mientras el graph reza "Todos vamos a morir". Pero no es el caso.

A este fenómeno atmosférico se lo conoce como "skyquake", "temblor del cielo"o "cielomoto" y su nombre hace referencia al hecho sin rodeos: es un terremoto de nuestro firmamento. Así lo describen aquellos que lo vivieron, es nuestro cielo tronando, aullando, desgarrándose sonoramente. Muchos de esos sonidos son compatibles con los de las trompetas y de ahí el componente místico. Entiendo que ir por la vida y de repente escuchar trompetas en el cielo hace que se le frunza el alma a cualquier hijo de vecino.

Pero por más anómalo que suene, el fenómeno es realmente recurrente en todos los rincones del planeta. Hay miles de videos en internet con ruidos extraños que provienen desde la bóveda celeste. Si bien no hay una teoría unificada en cuanto al origen del sonido, los científicos han entregado varios garabatos, elucubraciones y consideraciones al respecto que procederemos a repasar:

Masas de aire chocando: tan simple como eso, el ruido del impacto de dos fluidos diferentes.

Combustión del metano: la detonación del gas en la alta atmósfera puede ser también la responsable. Increíble que un flato de vaca termine causando todo esto.

Ruido propio: los científicos lo llaman "background noise" y sería algo así como el ruido inherente a la tierra, emanado desde su centro, los sonidos propios que emite el planeta. Como si fueran los ronquidos del globo terráqueo.

Estruendo supersónico: un avión quebrando la barrera del sonido podría aportar a toda esta confusión.

Meteorito: algún cuerpo celeste cayendo y desintegrándose en la ionósfera podría escucharse como un zumbido.

Viento solar: la excitación de las partículas de nuestra atmósfera después de un desprendimiento de masa coronal en el sol pueden escucharse como una interferencia de radio. Algunas descargas calientan súbitamente el aire circundante y producen una onda expansiva. Es el mismo principio que el trueno. De hecho las auroras emiten un sonido que no escuchamos por la altura en que se forman.

HAARP: no quiero decepcionar a los amantes del género conspirativo. Nuestros amigos del High Frequency Active Auroral Research Program haciendo de las suyas junto al "Blue Beam"", los "Chemtrails" y el profesor Langdon persiguiendo Illuminatis.

Los cielomotos eran descriptos por antiguos navegantes en sus bitácoras como "disparos de artillería en el cielo" mientras navegaban en la soledad del mar. El escritor Washington Irving les dedico un muy bonito cuento en el cual los estruendos eran producidos por fantasmas que jugaban a los bolos en las alturas.

Eso es todo amigos. Hasta la semana que viene.

