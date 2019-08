Pronóstico del tiempo: el invierno renueva sus votos

Jueves mayormente nublado con máxima de 15°C. Viernes ventoso y frío con probabilidad de precipitaciones aisladas hasta la noche. Ascenso de temperatura hacia el fin de semana sin previsión de lluvias Crédito: Augusto Costanzo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de agosto de 2019 • 02:01

Escenas del capítulo anterior

Después de un martes a pleno sol, con una tarde de 23°C que encontró a los porteños regresando con el abrigo a cuestas, el invierno volvió a desempolvar sus pergaminos con una importante entrada de aire frío que devolvió al termómetro a valores invernales, con la firme intención de hacer arrodillar al mercurio porteño hasta cerca del bajo cero en el corto plazo.

Jueves: confesiones de invierno

Bienvenidos a un jueves frío, ventoso y sin sol que obligará a sobrellevar el trayecto de casa al trabajo con una percepción baja de la temperatura. El viento sudeste desmentirá todo lo que cuente el termómetro cuando sus rachas nos recuerden la vigencia del invierno con sensación térmica cercana a los 5°C en la ciudad y mucho más baja en el conurbano. A pesar de los nubarrones amenazantes parece que el cielo se la aguanta y no hay estimación de lluvias para todo el día. No se le puede pedir demasiado al mercurio, con circulación de aire frío y sin aporte del sol apenas podrá aspirar a tocar los 15°C vespertinos. Si bien las variables no alientan mucho a andar por la calle, recuerde que el viernes se perfila mucho más frío y con previsión de precipitaciones, no deje para mañana nada que le demande andar moviéndose por la ciudad. La noche conserva las variables de apertura, abrigarse mucho aquellos que vuelvan tarde.

Viernes: el frío hace su Agosto

El viernes tiene todas las de perder, ambiente mucho más frío y probabilidad de lluvias intermitentes durante toda la jornada. Como único consuelo queda como chance que los eventos finalicen hacia la noche y no solapen la agenda nocturna. La mañana nos devuelve al pleno invierno con lluvias y viento frío, un arranque ideal para resfriarse. La tarde se debate entre lloviznas intermitentes y un registro sorprendentemente bajo cuando el termómetro muestre tan solo 10°C en su mejor intento. Será muy difícil maniobrar el paraguas con tanto viento en superficie, evalúe hasta que punto no sería mejor arreglarse con una campera impermeable si la lluvia se presenta aislada o débil. El atardecer sería testigo de las últimas gotas y aquellos que decidan salir podrían hacerlo en un ambiente frio y ventoso pero ya sin precipitaciones.

Sábado: mañana siberiana

Progresiva rotación de veleta en el arranque del fin de semana, que empieza con viento frío del sur, luego aire más tibio desde el este para cerrar marcando norte con el arribo de aire mucho más templado. Se estima un sábado con marcada amplitud térmica, comenzando con una mañana de frío esquimal con sensación térmica inferior a 2°C, con percepción bajo cero en el sector suburbano. Hacia la tarde el termómetro se redime con 15°C, cielo despejado y viento leve habilitando toda actividad al aire libre con el abrigo adecuado. El cierre se encuentra exento de cualquier trastada atmosférica transcurriendo en 10°C hasta pasada la medianoche

Domingo: la urna emponchada

Buenas noticias para la jornada electoral que se proyecta sin precipitaciones ni frío extremo. El amanecer muestra una recuperación con 7°C de salida para repuntar hasta una plusmarca de 17°C en horas de la tarde. El domingo presentará un poco más de nubosidad pero parece garantizar una buena cuota de sol durante todo el día. La noche clausura en 12°C para configurar un día sin ningún sobresalto meteorológico más allá del frío matinal. Hasta el momento las previsiones de buen tiempo se hacen extensivas a todo el territorio nacional, solo parte de la costa atlántica patagónica podría quedar expuesta a algunas precipitaciones de baja intensidad, el corredor que va desde San Antonio Oeste hasta Caleta Olivia podría presentar lluvias desde el mediodía hasta el atardecer.

Lo que viene

El invierno no se rinde y prepara una brutal entrada de aire frío para el martes que viene que se corta a las pocas horas pero alcanzaría como para modelar máximas de 10°C tanto para el martes como para el miércoles.

Eso es todo amigos. Por suerte el primer turno electoral parece transcurrir con total tranquilidad atmosférica. Para los análisis sobre el clima político del domingo tienen que leer la columna de al lado.

Hasta la semana que viene.

@JopoAngeli