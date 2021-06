Pronóstico del tiempo: lejos del frío extremo

Escenas del capitulo anterior

Después del sopapo antártico del fin de semana el frío se alejó de la ciudad. Se logró evitar que se configurara una ola polar y lentamente las temperaturas empezaron a recuperarse. El otoño volvía a tomar el mando de la estación pero ya todos sabían que sus días estaban contados. En un bunker varios metros bajo tierra un grupo de generales analizaba imágenes satelitales que confirmaban el alejamiento del Yeti del Río de la Plata. Las huellas de Pie Grande se perdían en el horizonte y les daban la esperanza de diez días más sin entrar en la batalla final. Las tropas invernales daban cuenta que ya estaban preparadas y que contaban con el suficiente poder de fuego para tomar la ciudad. Solo restaba saber cuando sería el asalto definitivo, hasta entonces la resistencia otoñal, cada vez más débil, intentaría repeler con lo poco que le queda cada avanzada del frío contra la Reina del Plata.

Jueves: frío pero sin chiflete

Comienza el jueves con un frío amanecer con el termómetro bastante más abajo que las últimas mañanas producto de toda la circulación de aire frío de ayer. Por suerte no habrá viento en superficie lo que permitirá sobrellevar mejor las primeras horas del día, solo resta saber si nuestra masa de aire quieta no favorecerá neblinas y bancos de niebla suburbanos. Se estima 8°C de piso térmico para la ciudad y 6°C para el conurbano con cielo parcialmente nublado sin nubes bajas. Se viene una jornada con poco sol y sin descenso de aire caliente hasta la tarde por lo que el termómetro apenas podrá tocar los 17°C. Hay buenas noticias para los friolentos, al atardecer comienza un tremendo descenso de aire caliente hacia el estuario con el viento norte sosteniendo el mercurio en 14°C hasta las últimas horas del día. No hay previsión de lluvias.

Viernes: noche inestable

Sigue surcando aire templado que junto a la nubosidad nocturna apuntalarán el mercurio matinal en 10°C. La mañana puede mostrar uno de los pocos pasajes con sol del día en una jornada con cielo mayormente nublado. La tarde podría exhibir el cielo completamente nublado con un constante sobrevuelo de nubarrones bajos y cargados. El termómetro se recupera y después de muchos días volvería a tocar los 20°C. Hacia la noche vuelve a rotar el viento con probabilidad de lloviznas o lluvias débiles. A partir de la medianoche las lluvias podrían ser más activas.

Sábado: las nubes le ganan al sol

El fin de semana comienza inestable con probabilidad de tormentas aisladas hasta media mañana. No se desanime si tiene planificada alguna actividad al aire libre, se aguarda por una mejora definitiva antes del mediodía. De todas formas el sol no volverá y continuará el viento fresco desde el sur y el este para una tarde opaca y algo ventosa. El mercurio no cae a pesar de la falta de insolación y de viento templado exhibiendo 14°C de mínima y 18°C de máxima. Hacia el atardecer comenzarán a correrse las nubes para dar paso a una noche de estrellas con marcado descenso de temperatura.

Domingo: otro frío amanecer

La jornada dominical repite el frío amanecer de su pasada edición. Se proyecta 7°C de mínima para todos aquellos que se levanten temprano y quieran salir a comprar el diario y las facturas. Se atenuará el viento aunque seguirá advectando aire fresco. Se mantiene un manto de nubosidad alta como para seguir condicionando el termómetro que igual se las ingeniará para superar los 17°C. Se puede sacar la mesa afuera al mediodía pero habrá que abrigarse. A media tarde volverá a rotar la veleta anunciando un nuevo arribo de aire templado.

Spoiler alert:

La semana que viene no tendrá intromisiones de aire frío por lo que estará exenta de amaneceres invernales. La temperatura irá en leve ascenso con mínimas de dos dígitos y la probable vuelta de los 20°C vespertinos a partir del miércoles. No habrá estimación de lluvias.

Eso es todo amigos. A pesar del frío amanecer de hoy las bajas temperaturas todavía no se instalan en la ciudad. El Yeti sigue con su touch and go sin decidirse a conquistar la ciudad de manera definitiva. Aunque comienzan a intercalarse jornadas frías seguiremos sin sobresaltos térmicos por un par de semanas. Luego estaremos a merced del invierno, cambiará el mes y nos enfrentaremos a los dos flagelos más temibles: el frío extremo y los memes de Julio Iglesias.

Hasta la semana que viene

@JopoAngeli