Pronóstico del tiempo: meditación térmica

Crédito: Costhanzo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de enero de 2021 • 00:16

El cuelgue del dragón

Puede ser la calma que precede al huracán pero no, ya es demasiada la gentileza. Puede ser una dádiva térmica para confundirnos y pensar que ya estamos a salvo de los ataques del norte. Por ahí el dragón se colgó y está en otra mientras nosotros seguimos a salvo del calor extenuante. Yo prefiero pensar, solo por cautela y pesimismo, que la bestia esta agazapada esperando un ataque masivo con ola de calor sofocantes que transformen a la ciudad en un crematorio. Pero por ahí está en una pool party, en un retiro espiritual o el uso del barbijo obligatorio le impide emitir bocanas o vaya uno a saber que, lo cierto es que llama la atención este armisticio de temperaturas tan pacíficas. Lejos del combate y la resistencia el termómetro porteño se sume en una profunda meditación, un yoga térmico, casi nos introduce a una meteorología zen donde el verano transcurre sin sobresaltos atmosféricos. Claro que la afición veraniega, los turistas en la playa y aquellos en sus jardines con pileta reclaman temperaturas más altas que justifiquen el chapuzón. Hasta ahora mantenemos distancia y evitamos el contacto estrecho con las temperaturas extremas hasta que termine la cuarentena del dragón.

Jueves: hasta aquí llega el sol

Bienvenidos a la última jornada de cielo despejado de la semana. Será a última oferta de estabilidad en nuestro cielo, el último día donde todos puedan moverse por la calle sin problema y la última jornada para colgar ropa en la soga. El amanecer disfruta de la circulación de aire fresco de los últimos días con una agradable mínima de 19°C. Luego el viento noreste apuntala la suba del mercurio que llegará a rebasar los 29°C vespertinos en una tarde a pleno sol con calor moderado. La noche se proyecta templada con el termómetro cerrando en 26°C.

Viernes: nubarrones petiteros

Para mañana se esperan tormentas aisladas desde temprano, existe una posibilidad que alguna lluvia entrecortada lo pueda acompañar camino al trabajo. La jornada transcurrirá entre nubarrones amenazante y a pesar del arribo de aire caliente e inestable, el termómetro se recortaría en 28°C colocando otro día más en la larga hilera de tardes sin calor extremo. Difícilmente lo inviten a una fiesta clandestina nocturna pero la noche esta entre alfileres si desea salir un rato. Ha probabilidad de chaparrones aislados hasta la madrugada. Si bien hay modelos que señalan que empieza a llover después de, últimamente las simulaciones vienen marcando menos lluvia de lo que finalmente viene precipitando, así que deberán estar atentos a la actualización de mañana

Sábado: salida cancelada

El sábado tiene todas las de perder y será la jornada a evitar a la hora de elegir un día para planificar actividad al aire libre el fin de semana. Por la entrada de un frente frío se estima un día inestable de punta a punta con probables tormentas durante la mañana. Aunque la tarde recupera algo de presión y estabilidad, seguiremos expuestos a chaparrones aislados. Se prevé un día sin sol, con viento frío y alguna llovizna entrecortada con una máxima deprimida en 27°C. La noche parece segura con el retiro de los nubarrones a partir de la medianoche con el termómetro cayendo rápidamente durante la madrugada.

Domingo: la mesa afuera

Vuelve el sol al Rio de la Plata en un amanecer apenas fresco con 16°C de mínima. Regresa el cielo limpio en una jornada como para sacar la mesa al mediodía o disfrutar de una tarde de sol, viento leve y con calor suave veraniego con el mercurio llegando hasta los 30°C.

Spoiler alert

La semana que viene no tiene viento norte sostenido y mantiene las rotaciones de viento nocturnas por lo que las máximas no lograrían superar los 31°C así que seguiremos exentos de calor sofocante. No se estiman precipitaciones hasta el viernes, inclusive.

Eso es todo amigos. Como ya dije antes, la hinchada veraniega estará disconforme y más de uno ya quiere el dinero de su entrada. La barrabrava estival clama por su derecho a una tarde de pileta o manguerazo. El #TeamVerano mira como la ruleta del termómetro canta numero bajos mientras ellos tienen todas sus fichas en la tercera docena.

Hasta la semana que viene

@JopoAngeli

Conforme a los criterios de Más información