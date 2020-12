Pronóstico del tiempo: la mesa afuera

Crédito: Costhanzo

Escenas del capítulo anterior

Después de un fin de semana fresco la temperatura empezó a subir y el verano retomo el control de la estación con tardes de 32°C que ni lograron fastidiar a la afición invernal. Algunos se preocupaban por si la temperatura subía mucho para la Nochebuena. En realidad no se preocupaban, lo usaban como excusa para abarrotarse de bebidas para la noche del jueves. Sobre el final del episodio, las llamas del dragón no llegaban a alcanzar al estuario y las fiestas estarían a salvo. Todos festejando que la navidad estaba a salvo de cualquier Grinch térmico. Después vinieron los créditos del final para pasar a las publicidades donde sobresalió una oferta de pan dulce artesanal a 800 pesos el kilo.

Jueves: una noche buena

Llega uno de los pronósticos más esperados del año y lleva como titulo excluyente "la mesa afuera", como rápida respuesta a la única razón por la cual usted está leyendo estas líneas. No hay previsión de lluvias para toda la jornada lo cual es estratégico también a la hora de moverse por la ciudad. El jueves abre con una mañana templada, con cielo algo nublado y 21°C, a media mañana se pueden hacer las últimas compras con 27°C para lograr una máxima de 32°C por la tarde. Es importante no haber ligado una jornada sofocante antes de las fiesta, el mercurio hoy no va a tener tanto empuje solar a diferencia de los últimos días con cielo mayormente despejado, hoy gozaremos de mucha nubosidad que nos tape el sol y el gran dato de una rotación de viento al atardecer que anunciaría la llegada de aire más fresco desde el este, por lo que puede atenuar la temperatura nocturna en 26°C en el cemento porteño y uno menos en el conurbano. No solamente es una noche estable sino que no será tan calurosa. Hacia la medianoche la temperatura se estima en 24°C, valores muy agradables para el brindis, cerrando una noche templada pero lejos de un calor incómodo que se convierta en un desafío a nuestro sistema eléctrico.

Martes: almuerzo caluroso

Para mañana se mantienen las condiciones de estabilidad. El amanecer lo va a encontrar con cielo mayormente nublado, una mínima de 23°C y todas las sobras del día de ayer. No se reprima si quiere desayunar café con leche, con el pan dulce que sobró, con algo de vitel thoné y un huevo relleno que quedó solitario en una bandeja. El almuerzo navideño se proyecta caluroso pero lejos de valores incómodos. El termómetro oscilaría los 30°C con poco sol y la vuelta del viento caliente. Otra vez la mesa afuera hasta sin sombrilla por el poco sol pero que no falte hielo porque será un día caliente con máxima de 31°C. La noche clausura en 26°C y el ventilador tendrá que ponerle mucha garra.

Sábado: calor tranquilo

Vuelve el viento del este anunciando una jornada térmicamente muy tranquila. El día abre con 23°C, conserva el cielo parcialmente nublado, con buenas cuotas de sol y con el mercurio recortándose en 32°C conformando a la afición estival y sin representar una temperatura que fastidie al #TeamInvierno. Se estima un día de muy buenas condiciones meteorológicas para los que quieran planificar actividad al aire libre. La noche tampoco corre riesgo en un cierre con agradables 26°C para los que quieran salir.

Domingo: otra tarde de verano

Ultimo día estable el el estuario. La jornada dominical ofrecería cielo mayormente nublado y alternancia entre los cuadrantes este y noreste, variables que atenuarían al termómetro que se conformaría con 31°C vespertinos sin tanto sol ni tanto arribo de aire caliente. Otro día ideal para salir sin sufrir calor extremo, ni viento fuerte, ni chaparrones aislados.

Spoiler alert

La ultima semana del año se proyecta inestable, con mucha rotación de viento, llegadas de aire frío y desplomes del barómetro por lo que la temperatura bajaría en promedio con respecto a estos días. Varias jornadas pueden presentar previsión de lluvias. Los primeros borradores de la noche de año nuevo hablan de una medianoche con algunas lluvias débiles a la vuelta de la esquina. El almuerzo del viernes puede estar condicionado por la inestabilidad. Sabemos que no habrá calor, nos faltan varias actualizaciones para aseverar que estamos a salvo de alguna lluvia.

Eso es todo, amigos. Por suerte nos tocaron las primeras fiestas sin complicaciones meteorológicas. Ahora usted podrá complicárselas de otra manera, con algún comentario indebido en la mesa o comiendo demás como si fuera el Chavo en un tenedor libre o bebiendo más de la cuenta hasta vomitarle el vestido a la tía. Pero nada responderá a cuestiones atmosféricas. Acá deberían venir unas emotivas líneas navideñas, llenas de inspiración para cerrar la columna pero mi espíritu antisocial cree que alcanza con un formal saludo de Navidad para todos ustedes.

Tengan todos muy felices fiestas.

@JopoAngeli

