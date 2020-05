Pronóstico del tiempo: el otoño está en la montaña rusa

Descenso de temperatura con el correr de los días. Jueves fresco y ventoso con probabilidad de chaparrones. Viernes inestable. Sin previsión de lluvias para todo el fin de semana largo.

Caída libre

Como en una suerte de montaña rusa, con el termómetro subiendo y bajando durante las últimas semanas, con tardes con el mercurio bien alto hasta mañanas de pleno invierno, así se fue dando el otoño. Ahora, después de gozar de la espléndida vista que te da el carrito cuando llega a lo más alto llega el momento de agarrarse fuerte porque nos venimos en picada hasta volver al llano con amaneceres de pleno julio. Se acabó la oferta de tardes templadas y retrocedemos más de diez grados a atardeceres que invitarán a que algún friolento prenda otra vez la estufa. Se acabó el recreo térmico, volvemos al entrenamiento invernal. El #teaminvierno gozará de la experiencia como aquel que se sienta primero y va con las manos levantadas. El #teamverano cerrará fuerte los ojos, se aferrará a su butaca y hasta grite durante el brutal descenso. Abríguense fuerte que caemos otra vez en picada.

Jueves: esquivando los chaparrones

Bienvenidos al comienzo de un nuevo capítulo meteorológico en la ciudad que trata de un ingreso de aire frío que se sostiene un par de días y que se traduce en un breve pasaje preinvernal. Al ser las primeras horas con viento sur, el termómetro no cae tanto y conserva cierto semblante otoñal con 14°C, pero son cinco grados menos que ayer a lo que habrá que sumarle las ráfagas de aire frío. Esto hará que la percepción puede variar si estás expuesto o no al chiflete camino al trabajo. Se espera un día inestable que puede intercalar chaparrones hasta la noche entre algunos tramos con mejoras temporarias. Es un día ideal para resfriarse y las rachas pueden darle un carácter heroico a mantener firme el paraguas. En un día sin sol y con viento frío no se le puede pedir mucho al termómetro, que se descuelga desde los 25°C de ayer a los 17°C de hoy. Se acabaron las tardes de remera por algunos días.

Viernes: otro día gris

El otoño invita a que el ángel gris sobrevuele Buenos Aires. Otra postal de cielo nublado, nubarrones amenazantes, lluvias entrecortadas, llovizna y viento frío en la cara. Sigue bajando el termómetro matinal con 12°C de salida, sigue el viento frío en superficie, siguen las nubes de lluvia y todo eso nos deja una tarde fresca con 16°C. La campera queda puesta todo el día. Se renueva el ingreso de aire frío en un cierre con 14°C, pero con importante descenso en la madrugada.

Sábado: una mañana de invierno

Mañana invernal en el estuario, el termómetro puede desperezarse con 8°C en la capital y dos o tres menos en el conurbano donde la sensación térmica podría ser muy baja. No espere hasta el lunes, clávese los pastelitos con chocolate caliente o quédese tiritando en la parada. Si bien sigue nuboso, es la primera jornada de la hilera sin previsión de lluvias. Se puede salir a pasear con los chicos, separen indumentaria invernal porque todavía sigue un poco ventoso.

Domingo: paseo sin lluvia

El domingo rotará la veleta y dejará de arribar aire frío. La mañana todavía conserva baja temperatura, el mediodía puede tener la mesa afuera con cielo parcialmente nublado llegando a una tarde de 17°C que tampoco tiene estimación de precipitaciones para los que puedan salir a dar una vuelta.

Lunes: el sol de mayo viene asomando

El feriado largo cierra con un contragolpe de aire caliente. La mañana se proyecta fría, todavía con 10°C, como para aprovechar el chocolate caliente. Luego el termómetro se dispara y llega a más de 20°C al mediodía, en el límite para el locro humeante. La máxima muestra 23°C comenzando una nueva hilera de tardes templadas.

Eso es todo, amigos. No hay previsión de lluvias para todo el fin de semana para aquellos que quieran salir un rato y todo parece indicar que el mediodía de sábado y el del domingo quedan mejor para el locro. Seguimos en este loco otoño con un fin de semana que va desde la bufanda hasta una tarde de lunes en remera.

Hasta la semana que viene.

@JopoAngeli