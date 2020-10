Pronóstico del tiempo: el poder de la primavera

Jueves mayormente nublado con máxima de 23°C. Ascenso de temperatura con el correr de los días. Sin previsión de lluvias hasta la semana que viene. Fin de semana con máximas de 28°C Crédito: Costhanzo

Escenas del capítulo anterior

La ciudad vivía tal paz meteorológica que la situación se volvió realmente aburrida sin ningún sobresalto atmosférico. Los productores nos pidieron algo fuerte para levantar el rating pero no había a mano ni sudestadas, ni granizo, ni frío polar ni nada estridente. Es así como la primavera se puso el equipo al hombro para llevar el termómetro ayer a casi a 28°C y hacer delirar a la afición estival proponiendo lo mismo para los próximos días y configurar el primer fin de semana de calor después del invierno.

El poder de la primavera

Es cierto que las demostraciones de fuerza del invierno o del verano son más notorias por tocar los extremos pero la primavera tiene todo su derecho a ejercer plenamente su poder aunque parezca no notarse. A veces, su virtud radica en no lograr la euforia de ninguna hinchada en particular pero conformar a los seguidores estivales con mañanas lejos del frío y tardes de calor, y seducir a los fanáticos invernales con valores máximos que no son incómodos como los del verano, con ese calor que todavía no molesta. Se viene el poder primaveral para este fin de semana con un flower power que propondrá valores cercanos a los 29°C para hacer un pic nic de cada porción de pasto de los parques públicos. Se viene un sábado y domingo en los que la primavera se florea.

Jueves: el mercurio baja el copete

Para hoy tenemos una jornada térmicamente mucho más moderada con respecto al calor de ayer. La veleta dudará entre este y sudeste durante todo el día, lo que inyectará mucha humedad y traerá aire menos templado. El amanecer se estima en 12°C, para una mañana fresca y algo ventosa, luego el día transcurre con poco sol y sin descenso de aire caliente, aún así el termómetro se las arregla para superar los 23°C por la tarde. A pesar de algunos pasajes del día con nubes bajas muy cargadas, no hay previsión de precipitaciones.

Viernes: sol y calor suave

El viernes también tiene idas y vueltas en la veleta pero predominará el viento templado en una jornada que le devuelve el sol a la ciudad. Desde temprano se lo nota más amable al termómetro que iniciará la cuenta desde los 15°C. La jornada transcurre en un ambiente muy agradable con el mercurio llegando a 25°C vespertinos.

Sábado: sube la temperatura

Comienza un fin de semana en el que la primavera hará las delicias de los amantes del género. La mañana es apenas fresca con 15°C al amanecer y cielo algo nublado. La veleta canta noreste para todo el día en una jornada donde el sol y el viento cálido empujarán el mercurio a 27°C. Se moldea una excelente tarde para aquellos que quieran planificar actividad al aire libre. La noche también invita a salir, con 20°C y sin previsión de lluvias.

Domingo: explota la primavera

Sigue el descenso de aire caliente durante la jornada dominical: promete temperaturas pre-estivales. La mañana abre con 16°C, conserva el sol al mediodía invitando a sacar la mesa afuera con 26°C. Llega a tocar los 29°C por la tarde, cuando alguno podría mirar la pileta de reojo. Muy buenas condiciones meteorológicas para los que quieran planear algo para el Día de la Madre, en un día con cielo mayormente despejado.

Spoiler alert

Después de mucho tiempo vuelven las lluvias al Río de la Plata. Se viene una semana inestable con varios pasajes con lloviznas con tres franjas inestables que podrían dejarnos algunas tormentas aisladas: la del lunes a la noche, la del jueves por la mañana y las del viernes a la noche. Se estiman máximas mucho más tranquilas con respecto a los picos de temperatura de estos días.

Eso es todo amigos. Experimenten el flower power del termómetro. Sumérjanse en una meditación profunda y sientan entrar y salir a la energía primaveral por cada una de sus cavidades. Experimenten cómo la media estación llama a la paz térmica ante los aplausos de todos, salvo los alérgicos, los únicos Grinch primaverales que tienen derecho a detestar esta época del año.

Hasta la semana que viene

@JopoAngeli

