Pronóstico del tiempo: la revancha del otoño

Frío amanecer para hoy con mínima de 9°C. Sigue el cielo mayormente despejado por varios días. Importante ascenso de temperatura con máxima de 27°C para el fin de semana.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de abril de 2020 • 01:00

Bufandas y barbijos

Han sido duras madrugadas para el laburante de a pie que tuvo que volver a soportar baja temperatura matinal exagerada por el fuerte viento en superficie, Se volvieron a ver postales de invierno en las paradas del transporte público con bufandas, gruesas camperas cerradas hasta la pera, manos en los bolsillos y capuchas desplegadas. Hoy tendremos el último episodio de viento frío para pasarnos inmediatamente a la vereda opuesta. El termómetro se suma a esta ciudad sin grises ni término medio donde depondrá su actitud invernal para cambiar a una impronta de final de verano hacia el fin de semana. La buena noticia para el ciudadano de a pie es que dejaremos atrás por algunos días las mañanas con marcas de un dígito. La trilogía sábado / domingo / lunes podría hacer las delicias de la afición friolenta con máximas que superarían cómodamente los 27°C. A partir de mañana el otoño vuelve a cumplir con su misión, no tocar los extremos de otras estaciones y hacer gala de su tibieza, una virtud poco comprendida en este rincón del planeta. Se viene un agradable sábado y un plácido domingo.

Jueves: del frío al calor

Bienvenidos a otro amanecer invernal en la ciudad de Buenos Aires con un piso térmico de 9°C pudiéndose esperar algo menos en el sector suburbano. A diferencia de ayer, la mañana presentará mucho menos viento lo que permitirá sobrellevar de mejor manera las bajas temperaturas. Serán las últimas horas de circulación de aire frío por nuestras calles, hacia la noche rota la veleta y se abre un nuevo episodio meteorológico con un importante ascenso del mercurio. El cielo despejado ayuda a que el termómetro baje mucho por la mañana pero alienta a que se recupere por la tarde marcando una jornada de marcada amplitud térmica muy parecida a las anteriores, con tardes agradables que se sobreponen a amaneceres muy fríos. El primer arribo de aire templado se anuncia con nubosidad por lo que será la última oferta de cielo despejado. Se espera una máxima de 22°C y una noche un poco menos fresca que las anteriores.

Viernes: vientos de cambio

La mañana del viernes se libera del viento sur, rota la veleta y después de varios días el gallo vuelve a cantar norte. No se sentirá el efecto en lo inmediato por lo que habrá que desandar otro frío amanecer aunque con valores no tan hostiles como las últimas mañanas, esperamos un pico térmico de 12°C lo que significa seis escalones más arriba que las últimas salidas del sol. Los primeros soplos de aire templado son muy tímidos y no llegan a marcar una diferencia vespertina muy nítida pero comienza una lenta transición hacia tardes con un poquito más de temperatura. Se estima una máxima de 23°C configurando una jornada con muy buenas condiciones meteorológicas

Sábado: el invierno puede esperar

El fin de semana capitaliza la llegada de aire caliente del día anterior y redobla la apuesta. Ahora el viento norte soplará fuerte y en dupla con el pleno sol empujarán el mercurio a valores mucho más altos. De movida se nota la diferencia con 15°C en la mañana que rematarán en 25°C grados vespertinos en lo que podría etiquetarse como la vuelta del calor suave a la ciudad. Desde ya seguimos sin disfrutar estas gentilezas atmosféricas por tener que quedarnos en casa pero es importante conservar el buen tiempo para no hacer todo más lúgubre. La noche clausura con 18°C lo que puede alentar a sacarle alguna frazada a la cama.

Domingo: al calor de la tarde

La jornada dominical representa un verdadero batacazo térmico. Otro día con viento caliente recorriendo el estuario y cielo mayormente despejado que empujarán al mercurio a valores post veraniegos. La mañana se proyecta en 17°C, marcando una abismal diferencia con respecto a mitad de semana donde llegamos a tener sensación térmica de 6°C en varias porciones del conurbano. Otro día con cielo inmaculado que invita a sacar la mesa afuera a los que puedan en un mediodía con 24°C y una tarde que ofrece la mejor marca térmica de la semana con una temperatura punta de 27°C. Será una suerte de revancha para todos los friolentos.

Spoiler alert

La semana entrante ofrece un día más de calor, el sol y el aire caliente que llega desde el norte erotizan al mercurio que podría llegar a marcar 28°C en la tarde del lunes en un día donde te podrías arreglar tranquilamente con una remera. Pero todo concluye al fin, todo tiene un final, todo termina. El martes una violenta irrupción de aire frío acaba con la oferta de calor y se derrumba el termómetro con varios días de fuerte viento sudeste que nos obligarán a monitorear permanentemente la altura del río. El evento trae varios días en fila con mucha nubosidad y lloviznas entrecortadas.

Eso es todo amigos. Serán varios días con idas y vueltas meteorológicas. Ahora nos toca un tramo de temperaturas más altas, disfruten del cielo despejado porque esta promoción no rige para la próxima semana donde la ciudad se transformará en una sucursal de Transilvania.

Hasta la semana que viene

@JopoAngeli