Pronóstico del tiempo: se picó el sábado

Jueves: vuelve el calor

Después de varios días de paz térmica vuelve el calor a la ciudad. El jueves ofrece una mañana muy agradable con el mercurio iniciando la cuenta desde los 19°C, un amanecer con cielo mayormente despejado en un día que solo exhibirá algunas nubes en el nivel más alto. Vuelve el viento norte al estuario que en dupla con el sol empujarán el mercurio hasta los 31°C vespertinos marcando el regreso del calor veraniego pero lejos de toda percepción sofocante. La noche cierra con 26°C y nos obliga a prender el ventilador.

Viernes: medianoche eléctrica

Para mañana tendremos una jornada con varios semblantes meteorológicos. En el amanecer el viernes muestra su mejor cara con cielo despejado, viento moderado y ambiente templado con el termómetro marcando 22°C. Si bien los eventos mas importantes se esperan a la noche, la actividad pre frontal se apreciará desde temprano. Progresivamente el cielo se irá poblando de nubes para terminar completamente nublado hacia el atardecer. El mercurio hereda una columna atmosférica bastante más templada que la del día anterior y con la persistencia del viento norte le permite llegar a otra máxima veraniega de 32°C, no es una marca extrema pero no nos sobra nada. Hacia el final de la tarde rota la veleta y empieza a llegar viento desde el este, arriban los cúmulos bajos bien cargados y cerca de la medianoche tendremos a la lluvia a la vuelta de la esquina. La mayoría de los modelos ubican los eventos pasada la medianoche pero alguna tormenta aislada antes que termine el día no estaría fuera de libreto.

Sábado: se vuela la ciudad

Desde sus primeras horas, el sábado mostraría actividad meteorológica con algunas tormentas intermitentes. Todavía hay divergencias con respecto a la intensidad, algunas corridas auguran actividad eléctrica con chaparrones intermitentes mientras otros modelos aseguran que todo será un fiasco con apenas algunos pasajes de lluvia débil. La mañana conserva la inestabilidad y seguiremos receptivos a precipitaciones. Todo parece mejorar al mediodía, en realidad para de llover pero no mejora porque las primeras horas de la tarde le dan paso a un tremendo evento de ráfagas en el Río de la Plata. No se trata de viento fuerte, se trata de ráfagas con una velocidad compatible al derribo de árboles. No desestime ninguna alerta, podríamos tener un peligroso escenario de viento muy fuerte. Al tratarse de aire frío la exposición a las rachas podría dar una percepción baja de la temperatura en una tarde con cielo mayormente nublado y el mercurio reprimido por la falta de sol y el viento del sudoeste, llegando a 24°C como máximo esfuerzo. Hacia la noche se limpia el cielo pero persisten las ráfagas con un descenso de temperatura hasta agradables 18°C.

Domingo: sol sin pileta

Los eventos del sábado hacen que la jornada dominical sea la indicada a la hora de elegir un día del fin de semana para planificar actividad al aire libre. Se atenúa considerablemente el viento aunque persiste la circulación de aire frío. Se nota desde temprano con un irreconocible amanecer de 15°C. La vuelta del sol empuja la recuperación térmica pero cancelen cualquier plan de pileta porque la máxima se recortaría en 25°C. De todas formas se estima una tarde de sol, con viento moderado y baja humedad para los que quieran salir un rato.

Spoiler alert

La semana entrante ofrecería cielo despejado por varios días seguidos con un progresivo aumento de la temperatura sin llegar a valores extremos. Parece que hay buenas noticias para la cena de nochebuena y el almuerzo de navidad

Eso es todo, amigos. Todo indica que estaríamos cerrando diciembre sin sobresaltos térmicos pero mantendremos la cautela a la espera de que los últimos días del año no nos sorprendan con ningún evento de altas temperaturas. No subestimen las ráfagas del sábado, solemos poner el foco en el granizo pero el viento es, por lejos, la variable que mas daño deja en la ciudad. Tampoco se confíen con el sol, estamos en los días de máxima radiación ultravioleta con un índice UV casi tocando el máximo de la escala.

Hasta la semana que viene.

