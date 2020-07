Pronóstico del tiempo: ¿se viene la tregua polar para el fin de semana?

Costhanzo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de julio de 2020 • 11:35

Jueves soleado con tarde fresca, máxima 14°C. Viernes con ascenso de la temperatura. No hay estimación de lluvias ni frío intenso para todo el fin de semana largo.

Villancico meteorológico

En año 1916 fue conocido como "el año sin verano" por el importante descenso de temperatura global que causo la explosión del volcán Monte Tambora en Indonesia. Las cenizas cubrieron los cielos del mundo. Sobrevino la hambruna por la pérdida de cosechas, el tifus y una el mundo enfrento su primera crisis de supervivencia. Las temperaturas bajaron tanto que congelaron y dejaron fuera de servicio a un viejo órgano de una iglesia en Salzburgo, Austria. El párroco le pidió al profesor de música que escribiera un villancico que pudiera se acompañado por una guitarra. Así fue como nació el himno navideño "Noche de Paz" traducido hoy a más de 300 idiomas y declarado patrimonio universal. En la nochebuena de1914 durante la primera guerra mundial, soldados alemanes y británicos improvisaron un alto el fuego y todos juntos entonaron Noche de paz, mientras se obsequiaban licor y cigarrillos. Al otro día volvieron a dispararse. Es así como como la canción Noche de Paz nace por una circunstancia meteorológica y queda consagrada como un canto a la paz universal.

Es una buena historia para presentar el capitulo de hoy donde el ejercito invernal declara un armisticio de varios días. Una fila de jornadas con tardes frescas pero no frías. La tregua térmica le daría al #TeamVerano un respiro entre tanto chiflete helado. Es así que ambos bandos cantarán su villancicos a modo de pipa de la paz. El Yeti afloja y las tardes dejan de ser un freezer.

Jueves: se coren las nubes

El invierno marca la cancha con otro amanecer con sensación térmica de 4°C en el cemento porteño y con algunos termómetros suburbanos peleando por no descender al bajo cero en cada leve ráfaga que surque el Gran Buenos Aires. El jueves ya muestra que el Yeti está dispuesto a hace las paces por varios días con la vuelta de la primera tarde de cielo despejado de la semana, algo que hace tiempo que no se consigue fácilmente. A su vez inaugura un hilera de muchas tardes con una máxima no menor a 14°C, una ofeta interesante despues de varias máximas avaras. A la noche rota la veleta y empieza a llegar aire mas templado desde del noreste.

Viernes: tarde de paz

El amanecer del vienes puede mostrar nubes cargadas cubriendo todos los niveles de nuestro cielo pero no hay estimación de lluvias. La mañana abre con 7°C, que si bien son un par de grados más tendrán el contrapeso del viento volviendo a otro amanecer de baja sensación térmica. La tarde expresa una tregua térmica con el termómetro superando cómodamente los 16°C con algunos claros en el cielo. En algunos hogares se apagan las estufas después del mediodía festejando el cese de hostilidades. Para la afición veraniega puede tener sabor a poco pero valorará una tarde lejos del frío fuerte.

Sábado: un sol para los chicos

El sábado juega tres cartas contundentes para la salida recreativa de los chicos. Mucho sol, poco viento y nada de lluvia. El termómetro intentará mantener la vara del día anterior intentando remontar una mañana de 5°C y llevando el mercurio más allá de los 15°C en una agradable tarde de invierno suave.

Domingo: tarde fresca

El amanecer dominical será el menos fría de toda la saga con 9°C. Se estima cielo nublado por la mañana con muy poco sol a la tarde. No hay estimación de precipitaciones pero el frío obliga a no sacar la mesa afuera al mediodía. La máxima proyecta 14°C redondeando un fin de semana largo lejos del frío fuerte.

Spoilert alert

La semana entrante no muestra frío fuerte, pasados los primeros días se viene un retroceso del Yeti que hará las delicias de los friolentos.

Eso es todo amigos. Nos alejaremos del frío intenso por varios días. La afición invernal está cumplida y el #TeamVerano firmará el empate. No llegaremos en el corto plazo a tardes con 18°C pero mantendremos distancia de reingresos polares por varios días asegurando máximas de 14°C, escasos para la afición veraniega pero muy diferenciados de las tardes con 8°C de sensación térmica de comienzos de semana.

Hasta la semana que viene

@JopoAngeli