Pronóstico del tiempo: ¿siguen las lluvias el fin de semana?

Hoy, inestable con máxima de 26°C. Viernes con cielo despejado y 28°C. Fin de semana con calor y sin lluvias

Estío pacifista

Después de varias jornadas con chaparrones aislados y algunas tardes de sensación térmica muy alta, el verano se replegó con el brindis de año nuevo y no ha aparecido hasta el momento. Claro que se espera su regreso para los próximos días pero por lo que se ve en nuestro oráculo atmosférico no tiene planeado complicarnos la existencia en el corto plazo a todos aquellos que seguimos en la ciudad mientras vemos en nuestra pantalla fotos de familiares y amigos gozando de sus vacaciones. Ya nos sacamos de encima al mes más difícil del verano meteorológico, ahora queda intentar que enero nos haga precio y muestre calor pero sin intentar nada demencial, que nos deje dormir y que nos someta a hileras de días sofocantes. Arranque muy tranquilo para el mercurio porteño, toda una gentileza de este nuevo año, que debutó en una noche muy agradable, que no imprimió temperatura alta para sus primeros días y que reserva sus tardes más calurosas para el fin de semana.

Hoy: el verano no viene a trabajar

Otro día robado al verano para este jueves con sabor a lunes. La jornada estará condicionada por la permanente circulación de aire frío, que sumado a un sol intermitente por el cielo parcialmente nublado, desanimarán al mercurio porteño que se recortaría en solo 26°C vespertinos. El sobrevuelo de nubarrones por la mañana podría dejarnos alguna lluvia aislada. No hay previsión de precipitaciones para la tarde, la noche transcurre tranquila con 20°C que aseguran un buen descanso. El dato puede pasar desapercibido pero 26°C de máxima para un día de enero es toda una gentileza de la naturaleza, un verdadero regalo de año nuevo.

Viernes: la revancha del sol

Después de casi dos semanas con días inestables o nubosos vuelve el cielo despejado a Buenos Aires y por suerte lo hace con temperaturas tranquilas. Viento del este durante toda la jornada para ofrecer un contrapeso a la acción solar y no dejar que el mercurio se desboque. Se estima una tarde muy agradable, con una plusmarca de 28°C, la sensación térmica podría dejar una percepción un poco más alta. La noche se muestra estable, sin nubosidad, en un cierre con 21°C.

Sábado: vuelve el calor

El fin de semana marca el regreso de las altas temperaturas al estuario del Río de la Plata. El verano vuelve por sus fueros con una mañana a pleno sol, la veleta marcando norte y ya desde temprano el mercurio posicionándose mucho más arriba que los últimos días. El sábado es un verdadero himno al verano, en un día sin nubosidad, sin viento y con calor pero nada incómodo ni sofocante con el termómetro picando en 32°C por la tarde sin sufrir alta sensación térmica. La noche se muestra con 26°C en un cierre sin sobresaltos.

Domingo: la mesa afuera

La jornada dominical vuelve a ser las delicias de la afición veraniega manteniendo la expectativa de repetir los 32°C del día anterior. El día transcurre con cielo mayormente limpio hasta media tarde cuando rote el viento y se vengan todos los cúmulos encima. Para el mediodía se puede planear la mesa afuera y seguir en una tarde de pileta.

Spoiler alert

El viento norte no logra prevalecer y la temperatura se mantiene sin sobresaltos hasta mitad de semana cuando un nuevo descenso de aire caliente lleve el mercurio a 34°C pero vuelve a entrar aire fresco para volver a calmar los ánimos. Todo indica que la primera mitad de enero no trae ninguna oleada de calor extremo.

Eso es todo, amigos. Seguimos disfrutando de esta circulación de aire fresco que nos mantiene distantes del infierno estival porteño. Nuestra bendición será una condena para los turistas en la costa atlántica quienes esperan solo 22°C para hoy y no ven en el corto plazo que el mercurio levante.

Hasta la semana que viene

