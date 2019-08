Pronóstico del tiempo: un sol para los chicos

Jueves parcialmente nublado, máxima de 15°C. Mañana de viernes muy fría. Fin de semana con cielo mayormente despejado y temperatura en ascenso Crédito: Augusto Costanzo

Vacaciones de infierno

Se va acabando la semana y, con ella, las vacaciones de invierno. Recuerdo que en mi caso se aplicaba la regla de la cigarra y la hormiga, con los primeros catorce días dedicados exclusivamente al Donkey Kong y al Space Invaders y con las últimas horas abocado al Tecniletra y el Calitegno, dos abominables inventos de la humanidad diseñados a solo efecto de mejorar tu caligrafía, junto a varios planos de dibujo técnico a los que me dieron varias semanas para hacer pero quedaban relegados para el final.

En realidad durante el resto del año las cosas no cambiarían mucho, ni siquiera al otro cuando, tras repetir, me enfrentaba a la misma rutina vacacional. Los libros de ajedrez me robaban el resto de mi tiempo libre y creo que ya no quedaba lugar para las materias previas del año anterior que siempre había que darlas al lunes siguiente de terminado el período de descanso.

Las vacaciones de invierno siempre significaron un preámbulo del fracaso académico que me esperaba a fin de año. Cuando cassettes de Sex Pistols y The Smiths relegaban a manuales de Biología y Química, cuando el pool del barrio se transformaba en un club social y no quedaba tiempo para repasar Historia. A las 20:30 subía a encerrarme a mi cuarto. No iba a estudiar derivadas ni integrales, solo empezaba Feedback en FM Okey, con Mario y Ari. Así pasaban mis dos semanas de vacaciones y sus últimos días eran un verdadero hervidero de trabajos por entregar. La vida por suerte se llevo bien lejos los planos y los manuales, me dejó la radio y tanto los Sex Pistols como The Smiths siguen sonando en mi dormitorio.

Jueves: mañana inestable

Para hoy se espera una mañana nublada en la ciudad. Más allá de algunos nubarrones amenazantes, no hay estimación de lluvias. Luego del amanecer los cúmulos se retiran y dejan una jornada con cielo parcialmente nublado hacia el mediodía y ya despejado hacia el final de la tarde. Sopla aire frío desde temprano que desanima al termómetro, el mercurio sale desde 9°C y alcanza los 15°C vespertinos, cinco menos que las últimas tardes, habrá que abrigarse un poco más que ayer. El viento sudeste se intensifica durante la tarde y noche, el termómetro se desploma hacia el cierre del día. A abrigarse mucho los que vuelvan tarde.

Viernes: amanecer muy frío

El invierno regresa en la mañana del viernes con valores por debajo de los 6°C y fuerte viento en superficie que podría llevar la sensación térmica suburbana a coquetear con el bajo cero. El cielo despejado de la mañana ayudará a que el inicio del día presente temperatura mucho más baja que los últimos amaneceres. La tarde traería un poco más de nubosidad alcanzando un máximo de 14°C a la tarde. La noche puede ofrecer cielo mayormente nublado con 10°C. No se esperan precipitaciones.

Sábado: cielo limpio

Comienza un fin de semana de excelentes condiciones meteorológicas en el final de las vacaciones de invierno de los chicos. La mañana es muy fría con 4°C metropolitanos, los que tengan actividad temprano deberán enfrentar muy baja temperatura, especialmente en el conurbano. Luego el mercurio rebota e inicia una corrida hasta los 16°C vespertinos para moldear una gran tarde planificada con actividad al aire libre. La noche conserva el cielo limpio en un cierre con 11°C.

Domingo: con mesa afuera

La jornada dominical replica las variables del sábado con algunos grados más en el termómetro. Sigue el cielo despejado, la mañana evoluciona a 7°C, el mediodía invita a la mesa afuera con 15°C y la tarde puede rematar en 18°C. Otra jornada con muy buen tiempo para redondear un fin de semana ideal para salir un rato de casa, un domingo a pleno sol para que las blancas palomitas disfruten antes de volver al pupitre.

Data de agosto

Máxima media: 17.7°C

Mínima media: 8.7°C

Máxima absoluta: 30 de agosto de 2009, 34.4°C

Mínima absoluta: 8 de agosto de 1949, -4°C

Precipitación media mensual: 69.8 mm

Día más lluvioso: 21 de agosto de 1989, 96.8 mm

Mes más lluvioso: agosto de 1922 con 277.8 mm

Mes más seco: agosto de 1969 con 0.0 mm

Anochece a las 18:10 a principio de mes y 18:34 al final

Eso es todo amigos, es un fin de semana un tanto aburrido para comentar: analizar días con cielo despejado es como relatar un partido de fútbol donde nadie patea al arco. Para muchos, el final de las vacaciones marcará el cierre de una interminable hilera de días con los chicos en casa y eso los pondrá muy mal o exultantemente bien. Se va julio, que nos prepara y llega agosto para llevarnos al principio del final de 2019. A clavarse una caña con ruda.

Hasta la semana que viene.

