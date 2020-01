Pronóstico del tiempo: sueño de una noche de verano

Jueves inestable con probabilidad de lluvias intermitentes y descenso de temperatura. Sin precipitaciones hasta la semana que viene. Sábado de pileta con 33°C y domingo agradable con 30°C. Crédito: Augusto Costanzo

Contando las ovejas

Queda atrás la primera noche calurosa del año y la previsión indica que pasarán varios días hasta la próxima. A pesar de algunas jornadas con el termómetro exultante, cada cierre fue mostrando un importante descenso de temperatura lo que atenúa significativamente el efecto de los días de mucho calor. De hecho, lo que asusta del verano son las mínimas altas más que las máximas estridentes. Varias jornadas, como la de ayer, que mostraron mucho calor por la tarde comenzaron con mañanas agradables después de un sueño térmicamente tranquilo y eso es toda una diferencia a la hora de encarar el día. Si los mosquitos no molestan, se abre una nueva ventana esta noche por varios días para irnos al sobre tranquilos y arreglarnos solo con el ventilador.

Hay que recordar que Buenos Aires es considerada "isla de calor" por toda su estructura, es decir, al calor que llega se suma un calor propio que la ciudad produce. A eso se agrega lo que llamamos "inercia térmica", el cemento hace que el calor se pierda mucho más lento que en la zona suburbana. En invierno es muy palpable, de hecho se enuncian mínimas diferenciadas para la ciudad y el GBA. Hasta podríamos decir que ya no existen las heladas en las veredas porteñas como décadas atrás. Lo mejor de la zona suburbana, allá donde el pasto le gana al hormigón, es que el descenso de temperatura nocturna es más pronunciado. Sostengo que si la temperatura nocturna bajara en verano en esta ciudad no importaría tanto si el termómetro se enloquece por la tarde.

Volvemos esta noche a tener un importante descenso del mercurio y a disfrutar un cierre tranquilo de jornada. Todo parece indicar que mantendremos esta potestad por varios días. Mientras en la costa el verano estafó a varios, aquí en la jungla de cemento nos hace precio y nos deja dormir a merced de un ventilador que apenas se esfuerza.

Jueves: la lluvia viene al rescate

Avanza el frente frío a paso redoblado y anuncia su llegada hacia el amanecer. Desde temprano estaremos expuestos a lluvias aisladas intermitentes que en las simulaciones se muestran inofensivas pero la naturaleza tendrá el corte final. El mejor escenario es que todos puedan salir de casa, llegar secos al laburo y que después se largue. El jueves será presentado en sociedad estigmatizado como un día de lluvia pero no suspenda nada porque lo que puede precipitar no parece mucho. El día comienza con una masa de aire bastante cálida y cierra con circulación de aire frío. Si usted sale muy temprano y vuelve muy tarde considere llevar algún abrigo liviano. Y considere no trabajar tanto. Viento del sur casi todo el día que junto a los nubarrones no le dan chance de progresar al mercurio porteño que llegaría hasta 28°C vespertinos. La noche se proyecta mucho más estable para aquellos que tengan planes cerrando el día.

Viernes: verano en modo avión

Para mañana se estima otro día tranquilo de verano sin ningún disparate térmico que pueda comprometernos. La madrugada podría deparar algunas lluvias entrecortadas, luego la mañana alternaría pasajes nubosos con algunos segmentos más soleados, el termómetro inicia la marcha con agradables 22°C para llegar hasta 30°C vespertinos en una tarde a pleno sol. La noche no corre riesgo transcurriendo con 23°C. Una jornada de calor moderado que no molesta al laburante y cumple con la afición estival.

Sábado de pileta

El verano vuelve por sus fueros en el fin de semana y reconozco que las altas temperaturas tienen otra valoración enmarcadas en una jornada no laborable. Vuelve a llegar aire caliente al estuario, el sol se desmarca de la nubosidad y todo conspira para llevar la máxima hasta 33°C despertando la ovación del público piletero que ya puede ir planeando el Marco Polo. Es un día de buen tiempo con rotación de viento nocturna que permite llegar a la noche con un descenso de temperatura que coloca al mercurio en 26°C y bajando con el correr de las horas. La noche se encuentra a salvo para los que salgan.

Domingo: sol y calor moderado

La jornada dominical trae buenas noticias y redondea un fin de semana de buenas condiciones meteorológicas. Promete un arranque en 20°C, un mediodía con sol intermitente con el mercurio en 29°C que alienta a la mesa afuera para el almuerzo y que remata en 32°C a la tarde mostrando un calor mesurado que alienta a hacer planes al aire libre

Costa atlántica: Importante descenso de temperatura, después de los 31°C de ayer el termómetro se repliega a 24°C. El sábado vuelve a recuperarse con 28°C para caer nuevamente el domingo.

Cuyo: Sol y 30°C para hoy con ascenso de temperatura hasta el domingo cuando el termómetro marque 35°C, luego una tanda de chaparrones trae el alivio.

Litoral: sigue el calor con 36°C para hoy y 38°C para el viernes y el sábado. El domingo llega la tormenta y desploma las temperaturas a 30°C.

Norte: Cuatro días seguidos inestables con probabilidad de tormentas aisladas. Hoy Salta espera 35°C y Jujuy 36°C

Patagonia Noroeste: Para hoy se esperan lluvias y una máxima de 14°C. Asciende progresivamente la temperatura hasta llegar a 28°C el domingo

Eso es todo, amigos. Seguimos desandando un verano que aprieta pero no ahorca. Sin sofocones y sin hileras de días de calor extremo. La semana entrante conserva esta impronta sin olas de calor en el corto y mediano plazo. Todos contentos en la ciudad mientras muchos turistas en la costa se sienten defraudados por el frío. Es como si hubiesen sacado tickets para ver a Pink Floyd y terminara tocando Loco Mia.

Hasta la semana que viene

