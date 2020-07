Pronóstico del tiempo: el termómetro hace su agosto

Jueves con cielo despejado y máxima de 15°C. Marcado ascenso de temperatura a partir del sábado. Probabilidad de precipitaciones en la mañana del domingo

Escenas del capítulo anterior

El Yeti volvió a mostrar su furia sobre todos los mortales que poblaban el Río de la Plata. Sin ningún tipo de clemencia, los sometió a su ira polar que dejó el pasto congelado en varios sectores suburbanos. La gente soportó el ataque matinal con todo el ropero encima en una seguidilla de amaneceres con orejas congeladas y dedos entumecidos. Un grupo logró infiltrarse en el palacio invernal y preparó un brebaje para intoxicar a la bestia de hielo. El plan era simple: si bebía de esa copa (ellos coloquialmente la llamaban "jarra loca") el titán entraría en un ensueño que permitiría la vuelta del calor a estas latitudes. No alcanzaría para acabar con el frío, pero al menos serviría para ganar unos días hasta el próximo embate.

Sobre el final del episodio, el Yeti caía en la trampa y comenzaba un sueño lisérgico que hubiera sido la envidia de Jim Morrison. Los mortales escapaban del palacio y avisaban mediante un cometa que el plan había salido a la perfección. Las huestes del frío, lejos de perseguirlos se pelearon por las últimas gotas de esa copa. El efecto del elixir no duraría demasiado, pero mientras los espirales sigan girando en la mente de Pie Grande, los porteños y bonaerenses podrían animarse, a partir del sábado, a varias tardes con más de 20°C.

Jueves: la última oferta de sol

Bienvenidos a otro amanecer invernal en la ciudad de Buenos Aires. El frío matinal es el precio del cielo despejado que propicia un arranque con un piso térmico de 5°C que, si bien obliga a emponcharse para salir de casa, son cuatro grados más que ayer, y créanme, es toda una diferencia. A media mañana ya se puede caminar bajo el sol en lo que será la última oferta de cielo despejado. Se acaba la promoción de cielo limpio, termina este hot sale de firmamento inmaculado, así que aprovechen la jornada para la salida recreativa de los chicos o para lavar la ropa y llenar la soga. La tarde proyecta 15°C marcando toda una distancia con los últimos días y escapando al segmento de frío fuerte.

Viernes: afloja el frío

Para mañana se espera la vuelta de la nubosidad al cielo porteño en un día con cielo mayormente nublado, pero sin previsión de precipitaciones. Sigue la lenta recuperación del mercurio con 6°C matinales y 16°C vespertinos, alentada por el viento norte que soplará levemente durante toda la jornada. El cierre proyecta 11°C en lo que sería la primera noche sin frío fuerte de toda la semana. Todavía no alcanza para sacarle una manta a la cama, pero es toda una señal de que el invierno bajó un cambio. Será el último día con memes de Julio Iglesias.

Sábado: se apagan las estufas

Llega el día más esperado por muchos, no solo porque marca el inicio de un nuevo fin de semana, sino también porque significa el comienzo de una hilera de varios días con el termómetro alcanzando máximas de "veintipico". Sigue la nubosidad, pero ahora jugando a favor del termómetro matinal, que comienza su marcha desde los 10°C en el primer amanecer de la semana con dos dígitos de salida. Se estima una jornada con poco sol, pero sin sobresaltos atmósfericos; recién se abre una franja de inestabilidad cerrando el día. La tarde hace las delicias de la hinchada estival con una máxima de 20°C, algo impensado a mitad de semana. El sábado invita a apagar la estufa desde temprano y avisa que el invierno se toma el fin de semana. No olvide tomar su caña con ruda.

Domingo: vuelve la lluvia

La jornada dominical le puede devolver la lluvia a la ciudad después de varios días. Una mañana con el cielo completamente cubierto de nubarrones que habrán oficiado como un acolchado que cuidó la temperatura nocturna, los 15°C de arranque darán cuenta de eso. Sube el mercurio de tal forma que la mínima del domingo se prevé mas alta que las últimas máximas de comienzo de semana. La mañana puede transcurrir entre lluvias intermitentes y chaparrones aislados. La tarde se muestra menos inestable repitiendo los 20°C del día anterior

Spoiler alert

El ascenso de temperatura se lleva toda la atención meteorológica de la semana entrante donde el termómetro se animaría hasta los 23°C vespertinos. Se viene moldeando en las simulaciones una seguidilla de jornadas sin viento sur hasta el próximo fin de semana. Mas allá del aumento de la temperatura vespertina llamará la atención los valores del amanecer con mínimas de 16°C que van a contrastar completamente con las mañanas heladas de los últimos días.

Eso es todo, amigos. Respondiendo a la pregunta del millón, el frío afloja el fin de semana y desaparece por completo a partir del próximo lunes. Esto no significa en absoluto una rendición invernal, pero será todo un respiro para los friolentos. Me ha tocado en estos últimos días esperar el bondi con valores cercanos al bajo cero y sostengo que es mucho mejor que hacerlo con 30°C a las cinco de la mañana sin haber podido dormir por el calor aunque reconozco que los últimos amaneceres fueron realmente duros para el laburante de a pie, así que me alegro de informar que a partir del sábado el invierno baja el copete. Además, me congratulo en anunciar que a partir de agosto nos encontraremos también los lunes, en un formato diferente, quizás un poco más técnico y refinado, un resumen un poco más sobrio para que ustedes se puedan actualizar sobre la semana meteorológica que les espera.

Hasta la semana que viene.

@JopoAngeli