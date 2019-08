Pronóstico del tiempo: el termómetro levanta el perfil

Jueves fresco con máxima de 15°C. Temperaturas en ascenso hasta la semana que viene. Fin de semana sin previsión de lluvias ni frío intenso Crédito: Augusto Costanzo

Escenas del capítulo anterior

La semana empezó con un verdadero cachetazo polar, el conurbano presentó valores bajo cero en un amanecer que vio volver algunas heladas. Por suerte era feriado y muchos no tuvieron que salir y hasta pudieron quedarse durmiendo hasta tarde. Al mismo tiempo nevaba en La Pampa después de cuatro décadas. Lentamente Buenos Aires comenzaba a recuperarse pero todavía sus habitantes desconfían y se niegan a apagar la estufa.

Madura el knock out

El frío resiste en la ciudad y cada tanto renueva sus fuerzas con algún pulso polar. El mercurio se recupera y cuando parece envalentonado a tocar el techo de los 20°C un nuevo coletazo del Yeti lo derrumba hasta la negatividad. Ahora el termómetro vuelve a levantarse de la lona, aguanta el conteo e inicia un round decisivo sabiendo que al invierno le queda poco y que en algún momento tendrá que aflojar. Las temperaturas lentamente irán levantando el perfil, si bien todavía no tendremos máximas exultantes iremos saliendo gradualmente del frío intenso para llegar a un fin de semana con mínimas de un dígito y máximas mucho más ambiciosas que las de esta semana. Y como siempre nos vamos de un extremo a otro, antes de la próxima entrega el mercurio puede ofrecer 24°C dando cuenta que si bien el frío no se rinde ya el partido se vuelve de ida y vuelta, coexistiendo amaneceres polares con tardes de primavera.

Jueves: el invierno sigue vigente

Bienvenidos a otra mañana de baja temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El invierno intenta mantener vigente su mandato hasta el último día y nos regala otro crepúsculo matutino con 8°C metropolitanos y varios menos en el GBA, por suerte no se espera una mañana con chiflete intenso en superficie. El viento sigue debatiéndose entre los cuadrantes norte y este lo que no le da un empuje significativo a la temperatura que se posiciona en 15°C. A pesar de la frondosa nubosidad y el sobrevuelo de algunos cúmulos cargados, no hay previsión de lluvias. La noche cierra en 11°C aventurando una medianoche no tan fría.

Viernes: empieza el repunte

A partir de mañana comienza un descenso sostenido de aire caliente que irá empujando el termómetro a valores poco invernales. Atención aquellos que emprendan el camino al trabajo desde el sector suburbano, podríamos tener un amanecer con baja visibilidad si no tenemos viento. La mañana todavía se muestra fría con 8°C de salida pero intenta mejorar su pobre rendimiento de los últimos días alcanzando los 16°C vespertinos. Es la primera tarde que muestra cielo nublado pero también una marcada recuperación de la temperatura. Para aquellos que decidan salir, la noche se muestra estable con 12°C.

Sábado: poco sol pero poco frío

Arranca un fin de semana que mostrará poco sol pero no tendrá ninguna amenaza de lluvias. Viento moderado del noreste para empujar el termómetro un poco más arriba que los últimos días. La mañana proyecta 10°C, un amanecer fresco pero distante del frío extremo de los registros de comienzo de semana, mientras la tarde puede llegar a 18°C dejando atrás al invierno por unos días. La noche no corre riesgo y transcurre con 13°C. A pesar de algunos pasajes mayormente nublados es una excelente jornada para planificar actividad al aire libre.

Domingo: noche inestable

La mañana dominical será la más gentil de la semana con valores de salida superiores a los 12°C. Aunque se estima otro día con poco sol el domingo no desalienta a salir de casa ni la mesa afuera al mediodía. La tarde conserva el buen humor del mercurio porteño que lograría tocar nuevamente los 18°C. Hacia la noche entra viento sur y el giro de la veleta podría traer cierta inestabilidad pero no hay estimación de lluvias para el cierre.

Spoiler alert

Al termómetro porteño se le sale la cadena y aprovechando el envión intentará marcas primaverales, prometiendo 21°C para el lunes y subiendo hasta los 24°C del jueves. A partir del lunes podremos apagar la estufa por varios días

Eso es todo, amigos. La próxima entrega será la última bajo el signo invernal ya que la primavera meteorológica empieza el primero de septiembre. Será una ceremonia muy solemne donde despediremos al frío con cánticos guturales y leeremos elegías en su nombre. De alguna manera será también una especie de funeral así que vengan bien vestidos y nada de colores fuertes. Si, ya sé. La gran mayoría de ustedes no va a venir porque está hastiada del invierno y se que preparan a escondidas su pic-nic de primavera.

Hasta la semana que viene.

