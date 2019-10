Pronóstico del tiempo: entre urnas y nubarrones

Hoy, mañana fría y tarde templada con máxima de 25°C. Viernes nublado con una tarde de calor, máxima de 27°C. Sábado inestable por la noche. Domingo electoral con probabilidad de lluvias hacia el final del día Crédito: Augusto Costanzo

Escenas del capítulo anterior

La primavera retomó el control dejando marcas muy agradables por encima de los 22°C y avisando que irá el viernes por los 27°C. Las mañanas continuaron con la tendencia fresca, con amaneceres de solo un dígito en la zona suburbana. El sol volvió a la ciudad, las sogas se llenaron de ropa y la primavera recorrió su tramo más estable y tranquilo desde que esta vigente.

Una lluvia de dudas

Muchos interrogantes y pocas certezas para el fin de semana. Lamentablemente los periodistas deportivos pueden decir "no se lo que va a pasar" y nadie tomaría a mal su comentario. Un economista podría asumir que no sabe que se viene sin provocar nada en sus televidentes. Lamentablemente, en meteorología no tenemos ese margen y todos quieren su pronóstico por lo que intentaremos dar un parte para los días que se vienen, aunque presenten varios pasajes de incertidumbre atmosférica.

Se estiman varias franjas inestables que pueden dar desde lluvias intermitentes hasta no mostrar siquiera una gota. Chaparrones que se vienen pero que no se saben donde pueden caer. Así se va dando forma a un fin de semana donde estaremos a merced de la voluntad final de los nubarrones. La lupa queda puesta en la jornada electoral a la espera de que se confirme la tendencia de un domingo encapsulado entre dos segmentos inestables pero que al momento, no muestra intenciones de lluvia.

Jueves: primavera a pleno

La primavera mete otro pleno para la jornada de hoy. El arranque puede tener algún matiz invernal en la zona suburbana con un registro de salida de 8°C, algunos escalones más arriba en el cemento porteño. Será la última mañana fría, dificílmente volvamos a repetir un arranque en un dígito hasta finales del otoño próximo. Luego el mercurio comienza una carrera hasta los 25°C vespertinos para configurar una jornada de marcada amplitud térmica. Cielo limpio por la mañana, poca nubosidad por la tarde para armar un jueves estable sin previsión de lluvias. Día ideal para seguir llenando la soga con ropa y que se seque rápido.

Viernes: se carga el cielo

Sigue la circulación de aire caliente por todo el estuario animando al termómetro y arrimando nubosidad, moldeando una jornada con poco sol y máxima más alta que las últimas tardes. La mañana es completamente diferente a las anteriores con 16°C de salida marcando la ambición del mercurio que se propone a lograr una marca mayor a 27°C promediando el día. Algunos modelos no le cierran la puerta a un amanecer con alguna llovizna entrecortada. La tarde puede mostrar sol intermitente, a la noche se esperan desmejoras que podrían traer alguna lluvia débil y aislada, no sea pesimista si tiene que salir y se anuncian precipitaciones porque lo que puede llover es muy poco.

Sábado: poco sol y noche inestable

El sábado es un verdadero interrogante, lo que empezó como un día con varias tandas de lluvia se termina diluyendo en una jornada con probabilidad de alguna llovizna por la noche, de todas formas se estima un día con mucho nubarrón amenazando desde el cielo. La mañana puede llegar a ser el único momento del día con sol incluso con algunas porciones del cielo completamente despejadas, se estima un arranque nada frío con 17°C para luego evolucionar hasta 26°C en una tarde que puede presentar ya al cielo nublado. Hacia la noche ya tendríamos nubes bajas bien cargadas que podrían dejarnos alguna lluvia débil.

Domingo: escrutinio inestable

La jornada electoral puede transcurrir al borde de la llovizna y queda encapsulada entre la tanda de lluvias del sábado por la noche y las del lunes por la madrugada. La veleta rota al este en una mañana con agradables 17°C, el mediodía puede mostrar una recuperación con menos nubosidad y el mercurio buscando los 23°C para llegar a una tarde más nubosa con máxima de 25°C. El cierre vuelve a presentar nubarrones que podrían dejar algunas lluvias aisladas.

Eso es todo, amigos. Lamento no poder ser conciso y dar detalles sobre el fin de semana. Me encantaría ser completamente preciso, no solo en meteorología, sino poder darles en esta columna los resultados de la superliga de antemano, decirle si esa persona le conviene o no y hasta poder anticiparles problemas laborales pero para eso está el horóscopo. Se viene un fin de semana con permanente amenaza de lluvia y muchas interpretaciones, puede consultar a un tarotista para tener una segunda opinión.

Hasta la semana que viene

@JopoAngeli