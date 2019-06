Pronóstico del tiempo: vuelve el frío

Jueves: mañana muy fría, máxima de 14°C. Viernes con probabilidad de precipitaciones. Fin de semana sin sol, ventoso y frío. Temperaturas muy bajas a partir del domingo. Crédito: Ilustración Costhanzo

La calma que antecede a algo estridente

Finalmente un día despertó. En realidad hace rato había abierto los ojos pero decidió quedarse en la cama unas semanas más. Dejó pasar junio sin hacerse demasiado problema y ahora sí, lentamente, sus huellas gigantes nos llevarán pronto a la ciudad donde promete pisar el termómetro a partir del domingo. La ciudadanía apelará a cualquier tipo de respuesta, desde la clásica defensa gastronómica a base de alto guisos, busecas, locro, polenta y todo lo que espante al frío, hasta la sofisticada resistencia radiativa de glúteos que consiste en andar apoyando las partes en cuanta estufa se encuentre. Aquí está el Yeti. Preparen su armadura de lana y corderito. Es hora de tejer cascos y guantes. Pie Grande vuelve por sus fueros ante la euforia del público invernal que lo verá entrar como un general francés por un helado arco del triunfo. Mientras tanto otros mortales maldicen su suerte de tener que enfrentarlo. Blasfeman su nombre y el de su hermana con improperios al abandonar sus hogares y juran la venganza estival del dragón. Herejes que no reconocen su deidad y que se amedrentan ante cualquier fresquete de baja estopa. Pues agárrense del caloventor porque el Yeti será cualquier cosa menos pecho frío.

Jueves: uniforme esquimal

El amanecer de hoy significará un verdadero cachetazo invernal para aquellos que tengan que caminar varias cuadras hasta la estación, la parada del bondi o el colegio de los chicos, especialmente en la zona suburbana donde el viento puede llevar la sensación térmica a 2°C o menos. El mercurio arranca en apenas 6 grados en el cemento porteño, lo que justifica la bufanda y toda la lana que pueda servir para que no se te enfríen las orejas y los cachetes. El chiflete no tendrá piedad con aquellos incautos que lo subestimen: es una mañana para tirarse el ropero encima. La veleta marcará el norte durante todo el día, el aire llegará más templado que los últimos días pero el recambio se notará recién en el cierre, se estima una máxima de 14°C sostenida durante toda toda la tarde y un cierre en 12°C. No será una noche de frío invernal. No hay previsión de precipitaciones.

Viernes: lluvia, viento y frío

El viernes tiene todas la de perder. Ya desde temprano estaremos expuestos a lluvias intermitentes y lloviznas. La primera tanda de precipitaciones estará relacionada con un desplome del barómetro junto al descenso de aire templado muy inestable por lo que no afectará demasiado a la temperatura, sosteniéndola en dos dígitos desde las primeras horas del día. La falta de sol recortará la máxima en 13°C ante el segundo tramo de precipitaciones, esta vez chaparrones intermitentes que darán paso al viento frío. La noche parece a salvo. Los que vayan al fortín, cruzar los dedos para que todo quede liquidado al atardecer.

Sábado opaco

El sábado se muestra poco amigable con los planes al aire libre. Mucho nubarrón, viento frío y lluvia débil intermitente no invitan mucho a salir, pero tampoco los modelos simulan algo activo por lo que puede terminar siendo algún goteo aislado o alguna llovizna persistente. No cancelen nada todavía. La veleta sigue marcando sur desanimando a un termómetro que poco podrá hacer sin la ayuda del sol. La mañana ofrece 12°C y ahí podría quedar clavado el termómetro durante todo el día, con alguna posibilidad de que la tarde sea más fría que el mediodía. Hay sustento para que las próximas actualizaciones borren las lluvias del sábado, pero el viento frío y el cielo nublado son un número puesto. La noche vuelve a traer cierta estabilidad atmosférica, no emocional, así que preocúpese más por el alcohol que por los nubarrones.

Domingo: máxima no reina

Si bien la jornada dominical no ofrecería precipitaciones podría traernos la máxima más baja de lo que va del año. Sigue soplando viento frío, el cielo nublado con cúmulos bajos sostiene un poco la temperatura nocturna, pero le ponen un techo de solo 11°C a la tarde redondeando un fin de semana con poco o nada de sol, más para quedarse en casa y cancelando la mesa afuera al mediodía.

Eso es todo amigos. Si llega a llover más de cinco milímetros entre el viernes y el sábado estaremos homologando el mes de junio más lluvioso desde que se tomen registros en la ciudad y de paso un mes de junio de los más templados que hemos vivido. Nada anómalo por cierto, pero reconociendo que junio no se anduvo con chiquitas, mostró pasajes surrealistas de comienzos de otoño y finales de primavera. Ahora sí, el frío llegó para quedarse y el termómetro quedará planchado toda la semana que viene. Julio es territorio Yeti. No se queje, en Europa se están cocinando con 40°C.

