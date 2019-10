Pronóstico del tiempo: vuelve, vuelve primavera

Hoy: mañana invernal, vuelve el sol con máxima de 17°C. Viernes inestable con probabilidad de lloviznas. Fin de semana sin previsión de lluvias con temperatura en ascenso Crédito: Augusto Costanzo

Escenas del capitulo anterior

Después de entregar un domingo con 29°C a puro sol, la primavera se desplomó y costó reanimarla. Como si fuera la primera sobredosis de una flamante estrella adolescente, acaso abrumada por tanto éxito temprano, acaso aturdida por los flashes y el griterío de la multitud, la estación de las flores y las hormonas exaltadas quedó tendida en el escenario en tanto el público aplaudía pensando que era parte del show. Cayó el telón mientras todos esperaban los bises hasta que por los parlantes se escuchó a un locutor anunciar "The spring has left the building" con el fin de disuadir a la gente y vaciar la sala lo antes posible. Una ambulancia salió raudamente del lugar con sus sirenas ululando en medio del tráfico de la ciudad. Pronto se supo que estaba estable y que había sido solo un susto pero era elocuente que todas sus presentaciones de la semana quedarían canceladas, que no habría primavera por varios días. La sudestada y el granizo dejaron en claro que algo no andaba bien y todo tipo de rumores sobrevolaron los medios de comunicación. En el episodio de hoy veremos si nuestra joven estrella se recupera o si su designio es seguir las huellas de Janis Joplin o Amy Winehouse.

Jueves: ecos del invierno

Decididamente la primavera hoy tampoco viene a trabajar. El amanecer en la ciudad encontrará un piso térmico de 8°C pero el efecto del intenso viento en superficie puede llevar la percepción a varios grados menos. En la zona suburbana, la mañana puede presentarse netamente invernal. Aquel que tenga que caminar hasta la parada o la estación y quede expuesto al chiflete la puede pasar mal si sale desabrigado. Es una mañana tan fría que podría conseguir trabajo en cualquier mes del invierno porteño. La diferencia estará en el repunte vespertino, el sol de octubre goza de otra potencia y caminar desde temprano bajo el abrazo de Febo puede ayudar a compensar la acción del viento. La gran noticia meteorológica del día es la vuelta del sol que empuja la máxima hasta los 17°C y le salva la ropa a un jueves que puede provocar que muchos aficionados primaverales quieran de vuelta el dinero de sus entradas. La noche conserva el frío y el viento pero sin previsión de precipitaciones. Si tiene que hacer un trámite o alguna compra que demande andar por la calle, hágalo hoy. El viernes vuelven las precipitaciones a la ciudad.

Viernes: un cover del otoño

Para mañana se espera el final del viento sudeste; ahora Eolo se expresa desde el este arrimando menos frío pero mucha más humedad. El arranque vuelve a dos dígitos con 12°C con la ayuda de la frondosa nubosidad que no deja caer la temperatura durante toda la madrugada. Se estima una jornada inestable con alta probabilidad de lloviznas o lluvias intermitentes durante todo el día, incluso solapando la noche y parte de la madrugada. Se prevé un día fresco y ventoso, ideal para resfriarse si queda expuesto a las precipitaciones. Abríguese más de la cuenta y apueste por el paraguas. La máxima no aspira a más de 16°C, el otoño abre un consulado a comienzos de octubre y el ángel gris vuelve a sobrevolar Buenos Aires durante todo el día.

Sábado: de regreso a octubre, desde octubre

El fin de semana redime a todos los que padecieron el flagelo del viento frío durante los últimos días. El sábado mira el calendario y planea algo más acorde a esta época del año. La mañana se presenta inestable, con probabilidad de algunas lloviznas, luego mejorando antes del mediodía con la salida del sol y la atenuación del chiflete, lo que le da al mercurio el espaldarazo para tocar los 20°C por primera vez en toda la semana. No se desanimen aquellos que se levanten con el cielo encapotado y alguna lluvia débil, la jornada remata con una tarde con generosos segmentos soleados y un ambiente agradable. La noche clausura con 15°C sin ningún capricho atmosférico que condicione a aquellos que decidan salir.

El domingo, cueste lo que cueste

La jornada dominical puede mostrar las mejores condiciones meteorológicas de toda la semana en un día casi sin viento y con poca nubosidad. La mañana se proyecta con 12°C y algunas nubes altas, el mediodía ofrecería 18°C con una buena cuota de sol para terminar en una tarde de cielo despejado y una máxima de 21°C. La noche conserva las buenas condiciones meteorológicas y todo indica que el domingo sería el mejor día del fin de semana para planificar actividad al aire libre.

Spoiler alert

La semana que viene la primavera regresará a los escenarios pero volverán los excesos. Desde tardes con casi 30°C hasta tormentas eléctricas que nos devolverán el frío y un final inesperado que puede dejar a toda la platea completamente descolocada. La veremos brillar bajo los reflectores pero también seremos testigos de su primer paso por la cárcel. Las luces y las sombras, los gritos y el silencio, el imperio y la decadencia, todo junto en un puñado de días. Acorralada entre el invierno y el verano, la primavera buscará encontrar su verdadera identidad en el próximo episodio.

Hasta la semana que viene.

